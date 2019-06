Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d76c6c84-40da-43df-b1e6-ca1cc802f1dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél nap alatt több mint 10 centit apadt a Duna a fővárosnál.","shortLead":"Fél nap alatt több mint 10 centit apadt a Duna a fővárosnál.","id":"20190610_Apad_a_Duna_konnyebb_lehet_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d76c6c84-40da-43df-b1e6-ca1cc802f1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1330cba-5ebe-40d8-bd9d-03e55156da42","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Apad_a_Duna_konnyebb_lehet_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 10. 11:00","title":"Apad a Duna, könnyebb lehet a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac80738-698f-473a-b2dd-10c0cc7360e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden hajnalban megkezdték a május 29-én balesetet szenvedett Hableány sétahajó kiemelését a Dunából. A művelet lépéseit folyamatosan frissülő galériánk fotóink is követheti.","shortLead":"Kedden hajnalban megkezdték a május 29-én balesetet szenvedett Hableány sétahajó kiemelését a Dunából. A művelet...","id":"20190611_Ime_a_Hableany_kiemelese_kepekben__folyamatosan_frissulo_galeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac80738-698f-473a-b2dd-10c0cc7360e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5b248b-edb4-4282-95f6-46c6f5aa8023","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Ime_a_Hableany_kiemelese_kepekben__folyamatosan_frissulo_galeri","timestamp":"2019. június. 11. 08:24","title":"Íme a Hableány kiemelése képekben – folyamatosan frissülő galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított pert a cupertinói óriásvállalat ellen.","shortLead":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított...","id":"20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3dce9-a866-42d1-9fcc-5a2663d1284d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","timestamp":"2019. június. 10. 10:03","title":"Egyre több a vád: két iOS-es fejlesztő beperelte az Apple-t az App Store miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tömegkarambol miatt Kerekharaszt térségében, Budapest felé lassú a haladás.","shortLead":"A tömegkarambol miatt Kerekharaszt térségében, Budapest felé lassú a haladás.","id":"20190611_baleset_tomegkarambol_m3_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8b2f24-2849-4078-95db-3ee7856ed01e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_baleset_tomegkarambol_m3_autopalya","timestamp":"2019. június. 11. 08:10","title":"Nyolc autó futott egymásba az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The Wall Street Journal információját a Központi Hírszerző Ügynökség egyelőre nem erősítette meg. ","shortLead":"A The Wall Street Journal információját a Központi Hírszerző Ügynökség egyelőre nem erősítette meg. ","id":"20190611_A_CIA_informatora_lehetett_Kim_Dzsong_Un_feltestvere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188802a2-a55f-4d1d-b7ba-5243bf67adbe","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_A_CIA_informatora_lehetett_Kim_Dzsong_Un_feltestvere","timestamp":"2019. június. 11. 05:13","title":"A CIA informátora lehetett Kim Dzsong Un féltestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kérdéses, hogy mennyi lesz az új közteher. ","shortLead":"Kérdéses, hogy mennyi lesz az új közteher. ","id":"20190611_Jovore_ujabb_negy_adofajta_tunhet_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f878cee8-537f-46a1-a636-6b36e6eed4ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Jovore_ujabb_negy_adofajta_tunhet_el","timestamp":"2019. június. 11. 10:33","title":"Jövőre újabb négy adófajta tűnhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki levélben mondott le. ","shortLead":"Nikola Gruevszki levélben mondott le. ","id":"20190611_Mar_nem_kepviselo_a_gazdasagi_buncselekmenyek_miatt_elitelt_volt_macedon_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e8c3ec-25e3-4da6-a45a-a0e6b41b0cec","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Mar_nem_kepviselo_a_gazdasagi_buncselekmenyek_miatt_elitelt_volt_macedon_kormanyfo","timestamp":"2019. június. 11. 16:25","title":"Már nem képviselő a gazdasági bűncselekmények miatt elítélt volt macedón kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban 2032-ra nem lesz megfelelő számú és felkészültségű orvos - tudatta a Politico című lapban hétfőn közzétett összeállításában az amerikai orvosegyetemek szövetsége.\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban 2032-ra nem lesz megfelelő számú és felkészültségű orvos - tudatta a Politico című lapban hétfőn...","id":"20190610_A_magyar_orvoshiany_semmi_ahhoz_kepest_ami_az_USAra_var","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c7f1b-164b-4e62-b078-28628b632858","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_A_magyar_orvoshiany_semmi_ahhoz_kepest_ami_az_USAra_var","timestamp":"2019. június. 10. 21:45","title":"A magyar orvoshiány semmi ahhoz képest, ami az USA-ra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]