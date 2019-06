Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b38832-550a-4c6f-a614-512215df702b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A volt MTI-vezér is a Budai Várban szeretett volna élni, ami egy lakáscserének köszönhetően össze is jött, így Belénessy Csaba 98 ezer forintos lakbér fejében él a 118 négyzetméteres önkormányzati lakásban. A közmédia egyik vezetőjéből lett tanácsadó egy XII. kerületi lakást adott a történelmi várfalnál található műemlék lakásért. Utoljára az igazságügyi miniszter EP-kampányát segítette.","shortLead":"A volt MTI-vezér is a Budai Várban szeretett volna élni, ami egy lakáscserének köszönhetően össze is jött...","id":"20190618_belenessy_csaba_volt_mti_vezer_budai_var_ingatlan_lakas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b38832-550a-4c6f-a614-512215df702b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3134a707-26d3-4588-9c0c-fabd9a84cc04","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_belenessy_csaba_volt_mti_vezer_budai_var_ingatlan_lakas","timestamp":"2019. június. 18. 13:05","title":"A volt MTI-vezér \"történelmi kötődésből\" él exkluzív bérlakásban a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le a fiókokat a Facebook és az Instagram.","shortLead":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le...","id":"20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f55dbe8-5930-43a6-b48e-47a1152001d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","timestamp":"2019. június. 17. 20:03","title":"Tiltási hullám söpör végig a magyar Facebookon, vagy csak valami hiba van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felmelegedés 17 százalékkal csökkentheti a vizek élővilágát. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának egy hatodát veszíthetik el a évszázad végére, ha a klímaváltozás a jelenlegi mértékben zajlik – vélik tengerbiológusok.","shortLead":"A felmelegedés 17 százalékkal csökkentheti a vizek élővilágát. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának...","id":"20190617_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerbiologia_vizek_elovilaga_vizi_allatok_halak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34282d7c-67a4-46ea-9801-86d441c938da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerbiologia_vizek_elovilaga_vizi_allatok_halak","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Szörnyen hangzik: 100-ból 17 állat meghal a vizekben a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdaf9c1-7d4d-4f09-b676-0d7bb5f85cec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovákiai gépipari cégnél történt lövöldözés.","shortLead":"Egy szlovákiai gépipari cégnél történt lövöldözés.","id":"20190617_Ertekezlet_kozben_fejbe_lotte_a_fonoket_majd_magaval_is_vegzett_egy_ferfi_Mariatolgyesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fdaf9c1-7d4d-4f09-b676-0d7bb5f85cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b56b51-24df-4def-bbbf-feb479287827","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Ertekezlet_kozben_fejbe_lotte_a_fonoket_majd_magaval_is_vegzett_egy_ferfi_Mariatolgyesen","timestamp":"2019. június. 17. 15:44","title":"Értekezlet közben fejbe lőtte a főnökét, majd magával is végzett egy férfi Máriatölgyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közvetlen vízparti projekteknél már egymillió forint körüli a négyzetméterár. ","shortLead":"A közvetlen vízparti projekteknél már egymillió forint körüli a négyzetméterár. ","id":"20190618_Elszalltak_a_balatoni_ingatlanarak_Fured_a_legdragabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e684f21d-1c04-4d31-8079-64ae310878fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Elszalltak_a_balatoni_ingatlanarak_Fured_a_legdragabb","timestamp":"2019. június. 18. 09:41","title":"Elszálltak a balatoni ingatlanárak, Füred a legdrágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86efda6-a6e1-4c52-9f69-3e0c8884e946","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Giuseppina Robucci két világháborút is túlélt. 2012-ben tiszteletbeli polgármesteri címet kapott. ","shortLead":"Giuseppina Robucci két világháborút is túlélt. 2012-ben tiszteletbeli polgármesteri címet kapott. ","id":"20190618_116_evesen_meghalt_Europa_legidosebb_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d86efda6-a6e1-4c52-9f69-3e0c8884e946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76d81dc-4e1d-4717-bed8-648b6d34171c","keywords":null,"link":"/elet/20190618_116_evesen_meghalt_Europa_legidosebb_embere","timestamp":"2019. június. 18. 13:34","title":"116 évesen meghalt Európa legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","shortLead":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","id":"20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099abb48-56f5-4fe4-bbf8-170d84225de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","timestamp":"2019. június. 17. 05:00","title":"Jövőre nőhet a közmunkások bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca080913-505e-4ad4-aa63-640a0e9ce989","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Válság és újjászületés 1929-ben címmel rendezett kiállítás június 28-án nyílik a Nemzeti Galériában.\r

\r

","shortLead":"A Válság és újjászületés 1929-ben címmel rendezett kiállítás június 28-án nyílik a Nemzeti Galériában.\r

\r

","id":"20190618_Dali_Miro_Picasso__gigatarlat_nyilik_a_szurrealizmus_mestereinek_muveibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca080913-505e-4ad4-aa63-640a0e9ce989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bea50b-8cf9-4d31-b9a4-fe0e8606179f","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Dali_Miro_Picasso__gigatarlat_nyilik_a_szurrealizmus_mestereinek_muveibol","timestamp":"2019. június. 18. 14:04","title":"Dalí, Miró, Picasso – gigatárlat nyílik a szürrealizmus mestereinek műveiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]