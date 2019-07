Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","shortLead":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","id":"20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cfc5f4-0c55-4f84-aeb9-dcb90aa0bd00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","timestamp":"2019. július. 24. 17:24","title":"Ma is volt baja a MÁV-nak a balatoni vonatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8aa1f2c-7a9d-449c-b770-470a5d2d3e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik fel is borult. ","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik fel is borult. ","id":"20190724_Felborult_egy_auto_a_IX_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8aa1f2c-7a9d-449c-b770-470a5d2d3e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a149ea43-95e8-4b00-880e-ac2f1426b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Felborult_egy_auto_a_IX_keruletben","timestamp":"2019. július. 24. 14:26","title":"Felborult egy autó a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3a6b5b-f7bf-4c9e-a494-b2b0cc4189c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajongók, figyelem!","shortLead":"Rajongók, figyelem!","id":"20190725_Galaxis_utikalauz_stopposoknak_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca3a6b5b-f7bf-4c9e-a494-b2b0cc4189c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b200fd67-93d0-4db2-81a2-ce51382981c7","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Galaxis_utikalauz_stopposoknak_sorozat","timestamp":"2019. július. 25. 17:29","title":"Galaxis útikalauz stopposoknak: jön a sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltakozó nagygyűlést szervez a Magyar Orvosi Kamara.","shortLead":"Tiltakozó nagygyűlést szervez a Magyar Orvosi Kamara.","id":"20190725_A_tulmunkaszerzodes_felmondasaval_fenyegetnek_az_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf985205-21da-4d9c-a8ec-525e4fae296f","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_tulmunkaszerzodes_felmondasaval_fenyegetnek_az_orvosok","timestamp":"2019. július. 25. 16:38","title":"A túlmunkaszerződés felmondásával fenyegetnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32dc6e89-2809-418e-8be6-6d876757494a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 110 ezren várták idén a 2019-es felsőoktatási felvételi ponthatárait, amelyeket szerdán este 8-kor hoztak nyilvánosságra. A legnépszerűbbek idén a gazdálkodási és menedzsment szakok voltak, a legtöbben az ELTE-n kezdhetik majd meg a tanulmányaikat szeptemberben. \r

