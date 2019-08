Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Craiova elleni, botrányos véget ért Európa Liga-meccsről döntött a szövetség etikai bizottsága.","shortLead":"A Craiova elleni, botrányos véget ért Európa Liga-meccsről döntött a szövetség etikai bizottsága.","id":"20190826_budapest_honved_craiova_europa_liga_uefa_etikai_bizottsag_birsag_szektorbezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab5684-d060-464b-bf33-3d851e76efe0","keywords":null,"link":"/sport/20190826_budapest_honved_craiova_europa_liga_uefa_etikai_bizottsag_birsag_szektorbezaras","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:31","title":"Keményen megbüntette a Honvédot az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezetőt fizikailag megviselte a kampányidőszak.","shortLead":"A műsorvezetőt fizikailag megviselte a kampányidőszak.","id":"20190827_kalman_olga_eltunes_ortopedia_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47227ca-6e83-45b6-b816-1c97da9ab447","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_kalman_olga_eltunes_ortopedia_mutet","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:21","title":"Kiderült, hova tűnt Kálmán Olga az előválasztás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly őszre ígérték, de még hónapok után sem üzemelt az áruház. ","shortLead":"Tavaly őszre ígérték, de még hónapok után sem üzemelt az áruház. ","id":"20190828_Majdnem_egy_evig_kellett_varni_de_most_megnyilt_a_2rule_webshopja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb21a85a-e27f-4b74-b090-898f12010f43","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Majdnem_egy_evig_kellett_varni_de_most_megnyilt_a_2rule_webshopja","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:56","title":"Majdnem egy évig kellett várni, de most megnyílt a 2rule webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A karambolnak öt sérültje is van. ","shortLead":"A karambolnak öt sérültje is van. ","id":"20190826_m7_autopalya_katonai_konvoj_baleset_halalos_aldozat_katona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee429dc-8314-4954-af9b-8b27975ef75a","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_m7_autopalya_katonai_konvoj_baleset_halalos_aldozat_katona","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:56","title":"Meghalt egy katona a konvojbalesetben az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7152bc3b-dbd2-488d-9441-342492389a96","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Magyarországon és Európa többi országában is jelenleg önbevallásos módon állítják magukról az éttermek, hotelek, hivatalok, plázák, hogy megfelelnek az akadálymentesség kritériumainak, ám az érintettek sokszor keserűen csalódnak e minősítésekben. Egy új magyar kezdeményezés kidolgozott egy minősítő-tanúsító rendszert, és azt egész Európára levédette.","shortLead":"Magyarországon és Európa többi országában is jelenleg önbevallásos módon állítják magukról az éttermek, hotelek...","id":"20190826_access4you_akadalymentesites_kerekesszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7152bc3b-dbd2-488d-9441-342492389a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2204e4a-f36d-4312-b000-cee3f9f56f77","keywords":null,"link":"/elet/20190826_access4you_akadalymentesites_kerekesszek","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:35","title":"De mi van, ha mégsem akadálymentes az annak feltüntetett hely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1caed88d-bdca-476c-a84e-d5a3621279c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jogszabály írja elő a minimálisan megengedett barázdamélységet.","shortLead":"Jogszabály írja elő a minimálisan megengedett barázdamélységet.","id":"20190827_Lekopott_roncsolt_autogumi_fotojaval_mutatja_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1caed88d-bdca-476c-a84e-d5a3621279c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7da1be-babf-412c-83a4-5786ee416801","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_Lekopott_roncsolt_autogumi_fotojaval_mutatja_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:20","title":"Ha ilyen gumiabroncsot lát a rendőrség, ugrik a kocsi forgalmija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egészen pontosak akarunk lenni, a katalán csapat a Barcelonához közeli autógyártó a Cupra járműveibe ül át.","shortLead":"Ha egészen pontosak akarunk lenni, a katalán csapat a Barcelonához közeli autógyártó a Cupra járműveibe ül át.","id":"20190826_Spanyol_automarkaba_utettek_at_az_FC_Barcelonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a502d594-8f11-4557-a795-92cc656e0bba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Spanyol_automarkaba_utettek_at_az_FC_Barcelonat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:28","title":"Spanyol autómárkába ültették át az FC Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32e267b-2253-4620-9d1b-5a084492f859","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ferdinand Karl Piëch 82 éves volt, tizenhárom gyermeke, valamint huszonhat unokája gyászolja.","shortLead":"Ferdinand Karl Piëch 82 éves volt, tizenhárom gyermeke, valamint huszonhat unokája gyászolja.","id":"20190827_Egy_etteremben_osszeesett_majd_meghalt_a_Volkswagen_volt_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c32e267b-2253-4620-9d1b-5a084492f859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78df82d9-5ce1-4a80-b8ff-bbf1466bf128","keywords":null,"link":"/kkv/20190827_Egy_etteremben_osszeesett_majd_meghalt_a_Volkswagen_volt_vezetoje","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:35","title":"Egy étteremben összeesett, majd meghalt a Volkswagen volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]