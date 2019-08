Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, hogy történt az eset. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy történt az eset. ","id":"20190804_Baleset_Pontoon_Duna_parti_sziklak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589ac9aa-7543-43f5-a55f-a91854fae81b","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Baleset_Pontoon_Duna_parti_sziklak","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:17","title":"Baleset történt a Pontoonnál, a Duna-parti sziklákra esett egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető egy 24 éves férfi volt, 9 embert ölt meg. ","shortLead":"Az elkövető egy 24 éves férfi volt, 9 embert ölt meg. ","id":"20190804_Sajat_hugat_is_agyonlotte_a_szorakozohelyen_tuzet_nyito_daytoni_lovoldozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491cd5ee-601e-4c4c-a4cb-16657ee54d51","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Sajat_hugat_is_agyonlotte_a_szorakozohelyen_tuzet_nyito_daytoni_lovoldozo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 21:09","title":"Saját húgát is agyonlőtte a szórakozóhelyen tüzet nyitó daytoni lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20, de nem ez lesz az egyetlen meglepetés.","shortLead":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20...","id":"20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac042adb-797e-4334-9df7-1b109824877c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:03","title":"Ez érdekes telefonnak ígérkezik: két képernyővel jöhet a Nubia új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tavaly novemberben végzett a férfi a munkába induló nővel. ","shortLead":"Tavaly novemberben végzett a férfi a munkába induló nővel. ","id":"20190805_Vadat_emeltek_a_bekasmegyeri_ovono_gyilkosa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a214ab-c102-45fd-8a81-f46f0bc06c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Vadat_emeltek_a_bekasmegyeri_ovono_gyilkosa_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:12","title":"Vádat emeltek a békásmegyeri óvónő gyilkosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a különbség a jól és a rosszul keresők későbbi nyugdíja között, de néhány év korkülönbség is havonta tízezres különbséget jelenthet.","shortLead":"Egyre nagyobb a különbség a jól és a rosszul keresők későbbi nyugdíja között, de néhány év korkülönbség is havonta...","id":"20190805_A_koltsegvetest_is_megrengethetik_a_nyugdijrendszer_meltanytalansagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91412e1b-763d-4fbd-ac91-58de8703df2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_koltsegvetest_is_megrengethetik_a_nyugdijrendszer_meltanytalansagai","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:17","title":"A költségvetést is megrengethetik a nyugdíjrendszer méltánytalanságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az átjelentkezők a tartózkodási helyükön, a költözők már az új lakóhelyükön szavazhatnak.","shortLead":"Az átjelentkezők a tartózkodási helyükön, a költözők már az új lakóhelyükön szavazhatnak.","id":"20190804_Onkormanyzati_valasztas_koltozes_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748d6fd2-d790-4c6d-8d5d-a2397eb4e08e","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Onkormanyzati_valasztas_koltozes_szavazas","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:33","title":"Ezt kell tudnia, ha épp az önkormányzati választás előtt költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","shortLead":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","id":"20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef22457-3ee2-4686-9139-315df173f14c","keywords":null,"link":"/sport/20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","timestamp":"2019. augusztus. 04. 23:45","title":"Bevált a Mercedes szuper taktikája - a 34. Magyar Nagydíj képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","shortLead":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","id":"20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47802f-92dc-4424-8886-0c1c78798cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:33","title":"Edward Snowden állítja: ön után is kémkedik a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]