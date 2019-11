Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","shortLead":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","id":"20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313cddf5-8151-4f1e-ad3f-cd045c0385ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","timestamp":"2019. november. 12. 21:03","title":"Hatalmasat villant egy meteor az amerikai égbolton, és pont felvették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belekeverték a kétfarkúakat is.","shortLead":"Belekeverték a kétfarkúakat is.","id":"20191112_rasszista_plakat_kamara_bereczki_ferenc_jozsefvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3162c51b-a4f9-4669-9281-929719506b50","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_rasszista_plakat_kamara_bereczki_ferenc_jozsefvaros","timestamp":"2019. november. 12. 10:50","title":"Rasszista plakátokra nyomtatták egy józsefvárosi ellenzéki politikus fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol a telefon hátlapi kamerája.","shortLead":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol...","id":"20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f096485b-2b1d-4d08-8f1a-c806f17ef817","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","timestamp":"2019. november. 12. 14:33","title":"iPhone-t használ? Vigyázzon, bekapcsolhat a kamera, ha a Facebookot használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gyakorlatban semmi értelme annak, hogy a kormány kötelezni akarja Budapestet: szinte egyetlen saját bevételi forrását, az iparűzési adót mindenek előtt a közösségi közlekedésre kell fordítania. Borsot viszont törhetnek erre hivatkozva Karácsony orra alá 2021 közepétől.","shortLead":"A gyakorlatban semmi értelme annak, hogy a kormány kötelezni akarja Budapestet: szinte egyetlen saját bevételi...","id":"20191113_iparuzesi_ado_fovaros_tomegkozlekedes_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925a13ac-51fa-4106-9d44-24f1d41ce977","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_iparuzesi_ado_fovaros_tomegkozlekedes_bkk","timestamp":"2019. november. 13. 15:00","title":"A kormány meg akarja kötni Karácsony kezét, de így nem fog menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8073d4e8-e3cb-4509-a710-532eac5dd99c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Megsemmisítő vereséget szenvedett a Fidesz a megismételt jászberényi választáson, ennek pedig egy komplett adást szentelt a megmondóemberekkel felálló Sajtóklub a Hír Tv-n. Apokaliptikus hangulatban beszélgetett Bayer Zsolt, Bencsik András, Szentesi Zöldi László és Huth Gergely. A bűnösök: a fiatalok – állapították meg a műsorban.","shortLead":"Megsemmisítő vereséget szenvedett a Fidesz a megismételt jászberényi választáson, ennek pedig egy komplett adást...","id":"20191112_Bayer_Zsoltek_a_jaszberenyi_vereseg_utan_Meg_egy_ilyen_valasztas_es_Magyarorszag_orokre_elveszett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8073d4e8-e3cb-4509-a710-532eac5dd99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d318f1-58c5-4143-af9a-7fb3fcdf2455","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Bayer_Zsoltek_a_jaszberenyi_vereseg_utan_Meg_egy_ilyen_valasztas_es_Magyarorszag_orokre_elveszett","timestamp":"2019. november. 12. 08:45","title":"Bayer Zsolték a jászberényi vereség után: „Még egy ilyen választás, és Magyarország örökre elveszett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is fejleszt a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is...","id":"20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b684e0e-eabf-43a6-b3c0-cb7a93ea8f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. november. 12. 15:03","title":"Az Apple 2022-ben és 2023-ban is teljesen új terméket készül bemutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség vesződhet a legkisebb súlyú szabálysértésekkel, több igazolványt váltanának ki az e-személyivel – ilyen nagyszabású változtatásokat tartalmaz a birtokunkba került, még titkos kormányzati előterjesztés. A javaslatcsomag az Orbán-kormány újításaként felállított kormányhivatali rendszert racionalizálná, közben viszont elismerik, jelenleg milyen felesleges bürokratikus köröket futtatnak az emberekkel, mert nem építették ki a megfelelő informatikai hátteret. ","shortLead":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség...","id":"20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6620a4c9-3ac1-46a1-8954-73a70111513a","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","timestamp":"2019. november. 12. 06:30","title":"Radikálisan átszabná saját hivatalait az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal nagyobb pártjai nem elég erősek ahhoz, hogy stabil kormányt alakítsanak, így a kormányzáshoz szükség lesz a nemzeti kisebbségek nem függetlenségpárti erőinek a támogatására is. A baloldali koalíció első megegyezése már megszületett, a szocialisták összefogtak a Podemos nevű párttal. Az alkukészséget növeli, hogy újabb választást egyetlen nagy párt sem akar, félő ugyanis, hogy tovább erősödik a radikális jobboldali Vox. ","shortLead":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal...","id":"20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cecdc4b-fd49-405f-a31a-b123ab717192","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","timestamp":"2019. november. 12. 15:00","title":"A baloldali alku ellenére is bizonytalan a spanyol kormány jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]