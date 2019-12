Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek a neve is különleges.","shortLead":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek...","id":"20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9879875-7da7-4bac-a52f-59607927f0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","timestamp":"2019. december. 12. 19:03","title":"Az évtized utolsó teliholdját láthatja ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2a3177-db4a-4a90-a6f9-12929d953018","c_author":"Cetelem","category":"brandcontent","description":"A stressz ellen a tervezést hívjuk segítségül és az űrfilmekből ismert visszaszámolási módszert, hogy a karácsony elstartolása előtt a megfelelő időpontokban, tervszerűen végig mehessünk az ellenőrzőlistán.","shortLead":"A stressz ellen a tervezést hívjuk segítségül és az űrfilmekből ismert visszaszámolási módszert, hogy a karácsony...","id":"20191213_Visszaszamlalas_karacsonyig_pipaljuk_ki_konnyeden_felkeszulest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c2a3177-db4a-4a90-a6f9-12929d953018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c580dc3-10c9-4520-b7e4-ce2732c22438","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_Visszaszamlalas_karacsonyig_pipaljuk_ki_konnyeden_felkeszulest","timestamp":"2019. december. 13. 17:30","title":"Visszaszámlálás karácsonyig: pipáljuk ki könnyedén felkészülést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,5 millió forintot kér vissza Mága alapítványától a XI. kerület.","shortLead":"2,5 millió forintot kér vissza Mága alapítványától a XI. kerület.","id":"20191212_Hakni_Stop_Ujbuda_szerzodest_bont_Maga_Zoltannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e2fa43-3123-49c1-a454-b05a49ce61fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Hakni_Stop_Ujbuda_szerzodest_bont_Maga_Zoltannal","timestamp":"2019. december. 12. 15:06","title":"\"Hakni Stop!\": Újbuda szerződést bont Mága Zoltánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3e1c3e-904d-4b05-ac0f-190d4cdeca3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191213_Adventi_mesenaptar__december_13_La_Befana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf3e1c3e-904d-4b05-ac0f-190d4cdeca3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0c08e6-1ff6-4956-9ce3-95acc3a5fd6f","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Adventi_mesenaptar__december_13_La_Befana","timestamp":"2019. december. 13. 08:05","title":"Adventi mesenaptár – december 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kilőtt az amerikai és európai tőzsde azután, hogy egyre valószínűbbé vált: az amerikaiak december 15-től nem léptetik életbe a kínai importtermékekre kiszabott vámtarifákat.","shortLead":"Kilőtt az amerikai és európai tőzsde azután, hogy egyre valószínűbbé vált: az amerikaiak december 15-től nem léptetik...","id":"20191212_Trump_Kozel_a_megallapodas_Kinaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da918864-b41d-4070-8868-708aee06983e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Trump_Kozel_a_megallapodas_Kinaval","timestamp":"2019. december. 12. 20:21","title":"Trump: Közel a megállapodás Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 2015. óta nem írt ki pályázatot.","shortLead":"Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 2015. óta nem írt ki pályázatot.","id":"20191214_Egyre_tobb_a_palyazat_nelkul_odaadott_trafik_mikozben_nagyjabol_felezer_faluban_nem_arulnak_cigit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a455993-7ee1-457a-bab8-0b2f659cd119","keywords":null,"link":"/kkv/20191214_Egyre_tobb_a_palyazat_nelkul_odaadott_trafik_mikozben_nagyjabol_felezer_faluban_nem_arulnak_cigit","timestamp":"2019. december. 14. 12:57","title":"Egyre több a pályázat nélkül odaadott trafik, miközben nagyjából félezer faluban nem árulnak cigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","shortLead":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","id":"20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8de74d-9d58-40f3-8b03-f87fcf4fbee8","keywords":null,"link":"/elet/20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","timestamp":"2019. december. 13. 11:54","title":"A Telekom nagyon beletrollkodott a békés családi idillbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaliforniától Pennsylvaniáig ment 12 államon keresztül, a rakterében 18 tonnányi vajjal.","shortLead":"Kaliforniától Pennsylvaniáig ment 12 államon keresztül, a rakterében 18 tonnányi vajjal.","id":"20191213_41_ora_alatt_sofor_nelkul_szelte_at_Amerikat_egy_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8df4489-788b-4148-98bf-ebd687417a4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_41_ora_alatt_sofor_nelkul_szelte_at_Amerikat_egy_kamion","timestamp":"2019. december. 13. 13:06","title":"41 óra alatt szelte át Amerikát egy önvezető kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]