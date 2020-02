Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Magabiztosan nyert a Veszprém Portóban.","shortLead":"Magabiztosan nyert a Veszprém Portóban.","id":"20200208_Magyar_siker_a_ferfi_kezilabda_BLben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75efc31f-b0b2-4562-8869-4cfc7e67b13e","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Magyar_siker_a_ferfi_kezilabda_BLben","timestamp":"2020. február. 08. 18:31","title":"Magyar siker a férfi kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggódnak a magyarországi cégek is a koronavírus miatt; egyre több jel érkezik arról, hogy gond lehet a magyar gazdasággal; átírták a keleti nyitás fogalmát, hogy legalább az új definíció szerint sikeres legyen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aggódnak a magyarországi cégek is a koronavírus miatt; egyre több jel érkezik arról, hogy gond lehet a magyar...","id":"20200209_Es_akkor_koronavirus_keleti_nyitas_lanchid_feny_utca_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbd0d31-4094-42f4-8a64-c846361681f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Es_akkor_koronavirus_keleti_nyitas_lanchid_feny_utca_novekedes","timestamp":"2020. február. 09. 07:00","title":"És akkor lassan kezdhetünk búcsúzni a magyar gazdasági csodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát Birminghamben vasárnap.","shortLead":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát...","id":"20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f34482-63f6-44ff-a8c2-b276b9cde68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","timestamp":"2020. február. 10. 11:03","title":"Nézni is rossz, ahogy a Wizz Air pilótái megküzdenek a viharos széllel Birminghamben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül. Az állam katasztrófavédelmi hatóságához szerda óta több mint 3300 segélyhívás futott be.\r

","shortLead":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül...","id":"20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d58ecb0-57f9-4afb-b621-f1610310c64f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","timestamp":"2020. február. 09. 14:11","title":"A viharos esőzés és orkán erejű szél is gondot okoz Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425e4e16-2512-49f1-b373-3835892e2ceb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Most több mint 4000 keresztnév közül választhatnak a szülők, az akadémia listáján egyre hátrébb kerülnek a bibliai eredetűek, de továbbra is népszerűek az ómagyar, valamint a távoli világokat idéző utónevek. ","shortLead":"Most több mint 4000 keresztnév közül választhatnak a szülők, az akadémia listáján egyre hátrébb kerülnek a bibliai...","id":"202006_utonevdivathullamok_protestans_katolikus_omagyar_es_importnevek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=425e4e16-2512-49f1-b373-3835892e2ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f77324e-c0b1-4482-84c6-3b755ab98b25","keywords":null,"link":"/360/202006_utonevdivathullamok_protestans_katolikus_omagyar_es_importnevek","timestamp":"2020. február. 08. 16:00","title":"Korszakonként jön egy új utónév-divathullám, de az Anna tényleg örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon megérdemelte. ","shortLead":"Nagyon megérdemelte. ","id":"20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f596af-52d8-4f10-93ce-81c6f737cd43","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 10. 05:06","title":"A legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad019a06-5d70-4f9d-bc74-d569b7dce50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pro Média Alapítvány a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül kapja meg a 475 millió forintnyi közpénzt.","shortLead":"A Pro Média Alapítvány a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül kapja meg a 475 millió forintnyi közpénzt.","id":"20200209_Kozel_felmilliard_forintot_szor_el_a_kormany_hataron_tuli_propagandara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad019a06-5d70-4f9d-bc74-d569b7dce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98d85d-09e2-41d6-b251-96fb882298e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Kozel_felmilliard_forintot_szor_el_a_kormany_hataron_tuli_propagandara","timestamp":"2020. február. 09. 12:19","title":"Közel félmilliárd forintot szór el a kormány határon túli propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1340703-02df-4510-b9a7-c9dcb428d7cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Zafar elsőként Szulejmáni képét fogja sugározni.","shortLead":"A Zafar elsőként Szulejmáni képét fogja sugározni.","id":"20200209_Iran_ujabb_muholdat_bocsat_fel_a_vilagurbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1340703-02df-4510-b9a7-c9dcb428d7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7a66f-c0cc-4201-8acf-314d3ee58893","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Iran_ujabb_muholdat_bocsat_fel_a_vilagurbe","timestamp":"2020. február. 09. 10:29","title":"Irán újabb műholdat bocsát fel a világűrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]