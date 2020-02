Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","shortLead":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","id":"20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301b2b2-c1c3-48a3-8221-dcfd565ae5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","timestamp":"2020. február. 15. 18:41","title":"Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi összeverekedett egy szórakozóhely előtt, egyikük többször megszúrta a másikat. ","shortLead":"Két férfi összeverekedett egy szórakozóhely előtt, egyikük többször megszúrta a másikat. ","id":"20200214_Het_ev_bortont_kapott_emberolesi_kiserletert_egy_olasz_ferfi_Kecskemeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8a8653-5ee4-4955-bb92-072992bac42f","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Het_ev_bortont_kapott_emberolesi_kiserletert_egy_olasz_ferfi_Kecskemeten","timestamp":"2020. február. 14. 12:35","title":"Hét év börtönt kapott a kecskeméti bár előtt késelő olasz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ee1aa1-1bc4-4e7b-8c34-ca15cecaf513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghitt fények, romantika – a BRFK kitett magáért.","shortLead":"Meghitt fények, romantika – a BRFK kitett magáért.","id":"20200214_A_rendorok_szive_is_nagyot_dobban_Valentinnapon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2ee1aa1-1bc4-4e7b-8c34-ca15cecaf513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06101904-2287-46de-8575-fdbf072ffb2d","keywords":null,"link":"/elet/20200214_A_rendorok_szive_is_nagyot_dobban_Valentinnapon","timestamp":"2020. február. 14. 12:28","title":"A rendőrök szíve is nagyot dobban Valentin-napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet az estére. Közös bennük, hogy fantasztikus vagy spirituális fordulattal próbálnak magyarázatot adni a szerelem komplex érzéseire. \"Hogy lehet, hogy soha életemben nem találkoztam még ezzel a lánnyal/fiúval, mégis olyan, mint ha ezer éve ismerném őt?” “Miért érzem a közelségét, ha fizikailag nincs is mellettem?” Ismerős benyomások? A válaszokat örökléttől szenvedő, időkapukra bukkanó, nem ritkán önző és soviniszta főhőseink adják, akiket végül megváltoztat a szerelem. ","shortLead":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet...","id":"20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ca37f2-11e9-4c12-adee-8b25394ae33d","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","timestamp":"2020. február. 14. 20:00","title":"Százszor inkább a szerelem, mint egyszer az öröklét – nosztalgiafilmek Valentin-napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Yummy című nóta telitalálat lett, azonnal a zenei listák élére ugrott.","shortLead":"A Yummy című nóta telitalálat lett, azonnal a zenei listák élére ugrott.","id":"20200214_justin_bieber_uj_album","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f29ba9e-8d56-447a-b4a1-a6b67e38b576","keywords":null,"link":"/elet/20200214_justin_bieber_uj_album","timestamp":"2020. február. 14. 20:10","title":"Öt év után új albummal jelentkezett Justin Bieber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha egy ciklonnak nevet adnak, az nem sok jót jelez előre – Dennis először a Brit-szigeteket éri el.","shortLead":"Ha egy ciklonnak nevet adnak, az nem sok jót jelez előre – Dennis először a Brit-szigeteket éri el.","id":"20200215_Ujabb_eletveszelyes_vihar_soporhet_vegig_Europan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2c2903-3b14-49a5-a2a4-8f8cb3de1ef8","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Ujabb_eletveszelyes_vihar_soporhet_vegig_Europan","timestamp":"2020. február. 15. 15:50","title":"Újabb életveszélyes vihar söpörhet végig Európán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","shortLead":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","id":"20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7256b31c-eb74-4571-8e23-b8989d3c6d7c","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","timestamp":"2020. február. 15. 18:46","title":"Megrongálták Banksy Valentin-napi művét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfb6a75-19cc-445f-8570-3cec86a97f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerényen csak Hypersportnak hívják. ","shortLead":"Szerényen csak Hypersportnak hívják. ","id":"20200215_320szal_megy_ez_az_elektromos_motorkerekpar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbfb6a75-19cc-445f-8570-3cec86a97f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f5a224-972a-424e-981d-e5bbe12d18c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200215_320szal_megy_ez_az_elektromos_motorkerekpar","timestamp":"2020. február. 15. 16:10","title":"Akár 320 km/h-val is szalad ez az elektromos motorkerékpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]