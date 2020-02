Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","shortLead":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","id":"20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e4f049-84a0-4438-8f58-e7ba6071705b","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","timestamp":"2020. február. 17. 12:06","title":"Ingyenautót vagy üzemanyagot kérnek a taxisok, ha olcsóbb tarifát akar Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82626726-b03c-4386-80b6-de89796aa281","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valós történelmi elemeket ötvöz a fikcióval korunk egyik méltán legelismertebb prózaírója, az angol Rose Tremain 1999-es, Whitebread-díjas Zene és csend című, magyarul nemrég megjelent regénye.","shortLead":"Valós történelmi elemeket ötvöz a fikcióval korunk egyik méltán legelismertebb prózaírója, az angol Rose Tremain...","id":"202007_konyv__titkos_naplok_rose_tremain_zene_es_csend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82626726-b03c-4386-80b6-de89796aa281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7800b8-88a1-4dd9-aaca-f96e9cf91ab3","keywords":null,"link":"/360/202007_konyv__titkos_naplok_rose_tremain_zene_es_csend","timestamp":"2020. február. 16. 12:15","title":"Mestermű titkos naplókkal, titkos vagyonnal, nyers érzékiséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"340 embert mentettek ki a hajóról, otthon még két hétig karanténban lesznek.","shortLead":"340 embert mentettek ki a hajóról, otthon még két hétig karanténban lesznek.","id":"20200217_Elhagytak_Japant_a_vesztegzar_ala_vett_udulohajo_amerikai_utasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd4d97-5339-405b-8506-ac5169717759","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Elhagytak_Japant_a_vesztegzar_ala_vett_udulohajo_amerikai_utasai","timestamp":"2020. február. 17. 07:24","title":"Elhagyták Japánt a vesztegzár alá vett üdülőhajó amerikai utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel...","id":"20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef31c92-5226-4dac-aaca-2b02031320b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","timestamp":"2020. február. 16. 21:52","title":"12 milliárd dollárt utaltak haza az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitört a jelmezháború. ","shortLead":"Kitört a jelmezháború. ","id":"20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a635dd4-5821-48c0-8a1f-a34308c5eef0","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","timestamp":"2020. február. 17. 10:35","title":"Sebestyén Balázs a TV2 polipján nevetgél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók régóta zúgolódnak, hogy az ismerőseik bejegyzését nem időrendi sorrendben jeleníti meg az Instagram. A képmegosztó alkalmazás androidos változatában most egy olyan részletre bukkantak, amely arra utal, az Instagram fejlesztői hamarosan orvosolják a problémát.","shortLead":"A felhasználók régóta zúgolódnak, hogy az ismerőseik bejegyzését nem időrendi sorrendben jeleníti meg az Instagram...","id":"20200217_instagram_latest_posts_bejegyzesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6caf26-d843-405f-b922-873f279185dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_instagram_latest_posts_bejegyzesek","timestamp":"2020. február. 17. 11:33","title":"Sokak által várt funkció érkezik az Instagramba: időrendben láthatjuk a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Karagyorgyevo-rendet adományozta Szerbiáért tett kimagasló érdemeiért Peter Handke Nobel-díjas osztrák írónak Aleksandar Vucic szerb elnök.","shortLead":"A Karagyorgyevo-rendet adományozta Szerbiáért tett kimagasló érdemeiért Peter Handke Nobel-díjas osztrák írónak...","id":"20200216_Peter_Handke_magas_szerb_kituntetest_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510d2581-398d-457b-a736-346e57ac821e","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Peter_Handke_magas_szerb_kituntetest_kapott","timestamp":"2020. február. 16. 19:20","title":"Peter Handke magas szerb kitüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók szerint súlyos társadalmi károkat fog okozni, ha a nemzeti konzultáció kérdőívein valóban megjelenik a gyöngyöspatai roma diákok szegregációjával kapcsolatos kártalanítás témája.","shortLead":"Az aláírók szerint súlyos társadalmi károkat fog okozni, ha a nemzeti konzultáció kérdőívein valóban megjelenik...","id":"20200217_gyongyospata_szegregacio_nemzeti_konzultacio_tiltakozas_pszichologusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f846d10-bc78-4d31-a5a0-2d0cb654c401","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_gyongyospata_szegregacio_nemzeti_konzultacio_tiltakozas_pszichologusok","timestamp":"2020. február. 17. 18:07","title":"Több száz pszichológus tiltakozik a nemzeti konzultáció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]