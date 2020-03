Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kormányvillába költöznek, onnan dolgoznak tovább.","shortLead":"Egy kormányvillába költöznek, onnan dolgoznak tovább.","id":"20200313_Hazi_karantenba_kerul_a_teljes_roman_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30a1040-549f-4dce-a924-4d7ac3e8190f","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Hazi_karantenba_kerul_a_teljes_roman_kormany","timestamp":"2020. március. 13. 10:56","title":"Házi karanténba kerül a teljes román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b","c_author":"","category":"elet","description":"India-ház épül a Nyíregyházi Állatparkban.","shortLead":"India-ház épül a Nyíregyházi Állatparkban.","id":"20200311_Ujabb_capak_erkeznek_Nyiregyhazara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb98783-a907-4e29-b47f-ff596a7081b4","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Ujabb_capak_erkeznek_Nyiregyhazara","timestamp":"2020. március. 11. 15:35","title":"Cápák érkeznek Nyíregyházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"D. kedd óta tudja, hogy elkapta a vírust. 