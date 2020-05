Közzétette első negyedéves gyorsjelentését a Richter. Eszerint a gyógyszercég árbevétele és adózott eredménye is új negyedéves csúcsot döntött. Orbán Gábor, vezérigazgató online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy történelmi volt a rekord. Elmondta, hogy az árbevétel az év első három hónapjában 141,42 milliárd forint volt, és ez jórészt a magyar, az amerikai és az orosz piacnak volt köszönhető, és hozzájárárult a koronavírussal kapcsolatos felvásárlási láz is. Idén márciusban az emberek a szokásosnál többet vettek szív- és érrendszeri, illetve központi idegrendszeri készítményekből, de népszerűek voltak a vény nélkül kapható szerek is. És ez a roham nemcsak Magyarországon, más országokban is jellemző volt. Sok helyen egy évnyi gyógyszeradagot is kiváltottak az emberek.

Az árfolyammozgások is pozitívan hatottak az árbevételre: egészen pontosan 8,2 milliárd forint értékben javították a devizaárfolyamok a Richter konszolidált árbevételét - derült ki a tájékoztatón.

A pénzügyi tevékenység eredménye 5,7 milliárd forint lett az év első három hónapjában, ami 9,1 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Ami a járványt illeti, az online tájékoztatón elhangzott, hogy a válság nem kímélte a Richtert sem: csökkent a termelékenység és a vásárlóerő is. A gyárban megváltoztak a munkavégzés körülményei, továbbá a beszerzési láncban is tapasztaltak zavarokat és némi nyersanyaghiány is adódott.

A Richternél úgy látják, hogy noha kedvezően alakult az első negyedév, a járvány miatt nem lesz tartós a javulás. Azt valószínűsítik, hogy bizonyos készítmények forgalma nem marad fenn olyan ütemben, ahogyan ezt az utóbbi időszakban tapasztalták. A vezérigazgató azzal számol, hogy a jövőben, Oroszországban 3, míg az Egyesült Államokban 20 százalékos lesz a bővülés, míg Nyugat-Európában visszaesésre kell számítani.