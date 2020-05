Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00a3b08a-5d22-42b0-aefb-62c79b9cf353","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felül ing, alul kényelmes pizsi – természetesen Japánból.","shortLead":"Felül ing, alul kényelmes pizsi – természetesen Japánból.","id":"20200515_Home_officepizsama_keszult_videokonferenciakhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a3b08a-5d22-42b0-aefb-62c79b9cf353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ae3d0d-8bfb-417f-bc57-ceea6f73df06","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Home_officepizsama_keszult_videokonferenciakhoz","timestamp":"2020. május. 15. 10:58","title":"Home office pizsama készült videokonferenciákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880a749a-47c6-4864-8c9c-f302c7c2c77b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kötelező lesz QR-kódot rakni rájuk, amelyekkel pluszinformációkhoz lehet hozzájutni, és a maximális futásteljesítményt is fel kell majd tüntetni. ","shortLead":"Kötelező lesz QR-kódot rakni rájuk, amelyekkel pluszinformációkhoz lehet hozzájutni, és a maximális futásteljesítményt...","id":"20200514_Tobb_adat_lesz_a_gumiabroncsimkeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880a749a-47c6-4864-8c9c-f302c7c2c77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755821ba-699f-46e0-8813-49a3dbaccf5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Tobb_adat_lesz_a_gumiabroncsimkeken","timestamp":"2020. május. 14. 14:21","title":"Megújulnak az autógumik címkéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia állam legalább szeptember végéig fizeti a GDP 7 százalékát adó iparág kényszerszabadságolt munkavállalóinak bérét.","shortLead":"A francia állam legalább szeptember végéig fizeti a GDP 7 százalékát adó iparág kényszerszabadságolt munkavállalóinak...","id":"20200514_18_milliard_euro_francia_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19c4b24-6208-4a0c-9364-7f1f6a35557a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_18_milliard_euro_francia_turizmus","timestamp":"2020. május. 14. 17:12","title":"18 milliárd eurós mentőcsomaggal segíti a turizmust Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2982c7-2c29-4d94-9dd2-290dab6f52ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány terve az, hogy lehetnek nyáron gyerektáborok. Az ottalvósokról később döntenek.","shortLead":"A kormány terve az, hogy lehetnek nyáron gyerektáborok. Az ottalvósokról később döntenek.","id":"20200514_tabor_nyaralas_kormanyinfo_napkozi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e2982c7-2c29-4d94-9dd2-290dab6f52ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5d7d98-71ab-45bf-bf68-1fcd545e3216","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_tabor_nyaralas_kormanyinfo_napkozi","timestamp":"2020. május. 14. 11:37","title":"Lehetnek nyáron napközis gyerektáborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú hétvégéből nem lesz sok.","shortLead":"Hosszú hétvégéből nem lesz sok.","id":"20200514_Jovore_csak_egy_szombaton_kell_dolgozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228488bb-e76f-4df9-a22e-9f46475d4358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Jovore_csak_egy_szombaton_kell_dolgozni","timestamp":"2020. május. 14. 09:19","title":"Jövőre csak egy szombaton kell dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2f5293-a71a-44a5-8223-ce8647ffb86b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely még egyeztetni akar a szakemberekkel és a polgármesterekkel.","shortLead":"Gulyás Gergely még egyeztetni akar a szakemberekkel és a polgármesterekkel.","id":"20200513_budapest_korlatozasok_enyhites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed2f5293-a71a-44a5-8223-ce8647ffb86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480a8cc3-47bf-43d8-8c0c-0d3d244b7c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_budapest_korlatozasok_enyhites","timestamp":"2020. május. 13. 15:17","title":"Nem döntött a kormány a budapesti korlátozások enyhítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Digitálisan most először mutatják be. ","shortLead":"Digitálisan most először mutatják be. ","id":"20200514_Harom_napig_fent_lesz_a_YouTubeon_Prince_egyik_1985os_koncertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e6050a-6dbb-4a55-9e4f-fe0f9529fbad","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Harom_napig_fent_lesz_a_YouTubeon_Prince_egyik_1985os_koncertje","timestamp":"2020. május. 14. 10:52","title":"Három napig fent lesz a YouTube-on Prince egyik 1985-ös koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az intézmény a Pesti Úti Idősek Otthonának területileg illetékes ellátóhelye.","shortLead":"Ez az intézmény a Pesti Úti Idősek Otthonának területileg illetékes ellátóhelye.","id":"20200515_koronavirus_jarvany_covid19_bajcsy_zsilinszky_korhaz_pesti_uti_idosek_otthona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6217aa75-19f6-40cd-8411-f4880b186691","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_koronavirus_jarvany_covid19_bajcsy_zsilinszky_korhaz_pesti_uti_idosek_otthona","timestamp":"2020. május. 15. 09:23","title":"Népszava: Majdnem minden harmadik covidos beteg meghalt a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]