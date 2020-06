Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az A-Híd Zrt. szerint több hibára nem most derült fény, állításuk szerint a megrendelő már rég tudott róluk.","shortLead":"Az A-Híd Zrt. szerint több hibára nem most derült fény, állításuk szerint a megrendelő már rég tudott róluk.","id":"20200531_A_kivitelezo_szerint_nem_miattuk_hasznalhatatlan_a_budai_uszoda_milliardos_medenceje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ea790-fa6b-416a-ac7f-b645430bdb36","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_A_kivitelezo_szerint_nem_miattuk_hasznalhatatlan_a_budai_uszoda_milliardos_medenceje","timestamp":"2020. május. 31. 14:29","title":"A kivitelező szerint nem miattuk használhatatlan a budai uszoda milliárdos medencéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit ölik le. ","shortLead":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit...","id":"202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d371654-589a-45d1-ba4a-8e05267e6408","keywords":null,"link":"/360/202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","timestamp":"2020. június. 01. 14:00","title":"A járvány a feje tetejére állította a globális élelmiszer-termelési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1784f837-9827-4e69-bd16-2d9abc62464d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritka az olyan villanyautó, amelynek vezetése nemcsak egyenesben, hanem kanyargós utakon is élmény számba megy. A Mini első tisztán elektromos modellje viszont abszolút ilyen. Teszten a zöld rendszámos közúti gokart.","shortLead":"Ritka az olyan villanyautó, amelynek vezetése nemcsak egyenesben, hanem kanyargós utakon is élmény számba megy. A Mini...","id":"20200601_elektromos_mini_cooper_se_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1784f837-9827-4e69-bd16-2d9abc62464d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321e83d-731e-4965-9ba0-53fb3cb0dc79","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_elektromos_mini_cooper_se_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. június. 01. 16:00","title":"Maximális élmény: teszten az első elektromos Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik képkockáján. Az egyik űrhajós mellé egy plüss potyautas is szegődött.","shortLead":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik...","id":"20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd3441-b707-418f-8ddd-b541c74eb933","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","timestamp":"2020. június. 02. 10:33","title":"Észrevette? Nem csak a két űrhajós utazott a SpaceX Crew Dragon fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre nyolc verseny dátuma tűnik biztosnak a naptárban.","shortLead":"Egyelőre nyolc verseny dátuma tűnik biztosnak a naptárban.","id":"20200602_f1_magyar_nagydij_datum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdd0d55-1815-496e-88c0-548d65d9ff8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_f1_magyar_nagydij_datum","timestamp":"2020. június. 02. 11:30","title":"Megvan az idei F1-es Magyar Nagydíj időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi halálában a nyakán térdelő mellett szerepe volt a másik két egyenruhásnak is.","shortLead":"A férfi halálában a nyakán térdelő mellett szerepe volt a másik két egyenruhásnak is.","id":"20200602_george_floyd_fuggetlen_orvosszakertoi_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d3020f-d6d3-44df-b18c-92efce4fa553","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_george_floyd_fuggetlen_orvosszakertoi_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 02. 11:33","title":"A három rendőr együtt végzett George Floyddal független orvosszakértők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ illiberális elitjéről. John Keane szerint a koronavírus a világ despotáinak kezére játszik. ","shortLead":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ...","id":"20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ce4eba-c1bc-4437-b58d-84760249bebc","keywords":null,"link":"/360/20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","timestamp":"2020. június. 01. 10:00","title":"Ausztrál professzor a Handelsblattnak: \"A demagógok, mint Orbán, pávaként fújják fel magukat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","shortLead":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","id":"20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a555007-fb71-4a5e-b8d9-ad3e60e70ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","timestamp":"2020. május. 31. 16:37","title":"Történelmi siker: sikeresen dokkolt a Crew Dragon a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]