"Várjuk a pénzünket, valószínűleg hiába. 431 ezer forinttal tartoznak. Plusz 1,5 millió forinttal úgy, hogy az még nincs beváltva, a szolgáltatást viszont várják a kedves vendégek."

Így írta le röviden a Bónusz Brigád körül kialakult helyzetet a kuponos cég egyik céges partnere, Hidvégi Balázs. A Rudas Bistro étteremvezetője hozzátette, mivel nem kapták meg a nekik járó csaknem félmillió forintot, nem tudják fogadni azokat az ügyfeleket sem, akik már megvették a kupont, de még nem váltották be.

"A metódus úgy néz ki, hogy a vásárló megveszi a kupont. Ennek ára megy a Bónusz Brigádot üzemeltető céghez, a Skoopy Kft.-hez, és ott marad a számláján, amíg a vendég ténylegesen igénybe nem veszi a szolgáltatást. Ennek értéke nálunk most 431 ezer forint, tehát ennyi a mi veszteségünk azon kuponok után, amiket már beváltottak, mi szolgáltattunk, de nem fizette ki a Skoopy Kft. A fennmaradó 1,5 millió forint a vendégek pénze, ami a Skoopy számláján van. Viszont miután nekünk nem fizették ki a 431 ezer forintot, nem tudom bevállalni a további 1,5 millió forint értékű szolgáltatást" – mondta.

"Most a következő lépésünk egy fizetési meghagyás, illetve ebből fakadóan, ha nincs további válaszreakció, megindítjuk a felszámolást" – tette hozzá Hidvégi Balázs.

Egy másik cég hasonlókról számolt be: "Vannak kifizetetlen számlák, itt tartunk most. A következő lépés, hogy felszólító levelet fogunk írni nekik, de semmi további információnk nincs. Próbáltuk őket elérni, nem sikerült. Mi még reménykedünk. Amit nem fizettek ki, az a mi veszteségünk, ezeket az ügyfeleket már kiszolgáltuk. Ám jelenleg is vannak függő kuponok, és most nem tudjuk, hogyan járjunk el. Egyelőre a jogászunkkal egyeztetünk annak kapcsán, hogy ez kinek a felelőssége" – nyilatkozta a hvg.hu-nak az érintett cég vezetője.

Beszéltünk olyannal is, aki viszont egyelőre nem aggódik. "Van pár millió forint, ami lejárt egy pár nappal. Mi kiszolgáltuk az ügyfeleket, tehát ebben benne áll a pénzünk. Remélem, hogy ki fognak lábalni, de szerintem ki fognak. Nekik azért vannak nemzetközi tapasztalataik, elsők a piacon. Akik követelik a pénzt, azok jogosan követelik, de nálunk ez bele van kalkulálva, mi nem a Bónusz Brigádból élünk. Persze, több millió forint minket is érint, de ez bele van számolva" – mondta.

Megkerestük a Bónusz Brigádot is, hogy reagáljon a partnerek aggodalmaira. Kaprinay Zoltán alapító a hvg.hu-nak azt mondta, valóban vannak olyan partnerek, akiktől méltányosságot és haladékot kértek. “Csak hogy érzékeltessem: több mint 11 ezer partnerrel voltunk/vagyunk kapcsolatban az elmúlt 10 évben, és most kevesebb mint 100 partnertől kértünk haladékot. Nem azt mondtuk, hogy nem fizetünk, haladékot kértünk” – hangsúlyozta.

Elmondta azt is, hogy azért késhetnek egyes esetben a kifizetések, mert a válság miatt beszakadt a teljes utazási és szolgáltatási szektor, ami a Bónusz Brigád forgalmának közel 100%-a. Ráadásul, ha valaki megvesz például egy utazással kapcsolatos bónuszt, amit a vásárlónak már a foglalásnál be kell váltania, amint ez megtörténik, a Bónusz Brigád kifizeti a pénzt az utazásszervezőnek vagy a szállodának. Ha a vásárló el tud utazni, akkor minden rendben van, ha nem, akkor visszakérheti a pénzt, amit a Bónusz Brigád ki is fizet. Az összeget ez esetben a szállodától is visszakéri. Patthelyzet akkor áll elő, ha az utazásszervező a szállodára mutogat, vagy a szálloda azt mondja, ő most nem tud fizetni, mert a gyakorlatban csődbe ment. A problémát az alapító szerint most az ilyen és ehhez hasonló esetek okozzák.

“Van olyan partner, aki pénteken írt, és ma kifizettük, szóval lehet, hogy azok, akikkel ma beszélt, holnap már mást fognak mondani” – tette hozzá. Kérdésünkre, hogy mi lesz a vásárlókkal, akik nem tudják beváltani a kuponjukat, mert a szolgáltató nem akar szolgáltatni, azt mondta: nekik is visszaadják a pénzt.

A Skoopy Kft. mérlegadatai alapján egyébként a helyzet meglehetősen lehangoló: 2019 júniusában a veszteség majdnem 150 millió forint volt. Ezzel kapcsolatban az alapító azt mondta, az elmúlt két évben rengeteg jövőbe mutató fejlesztést hajtottak végre az oldalon, többek között újraírták a teljes bonuszbrigad.hu kódját, vagy például közel egyéves munkával beintegrálták a teljes jegy.hu kínálatát – ülőhelyválasztással, fizetéssel – a Bónusz Brigád felületébe, így a legnagyobb kulturális szolgáltatóvá válva.

A Skoopy Kft évente 60 millió forintot költ a saját tulajdonú, saját fejlesztésű szoftverére, mellyel a bónusz értékesítést, az ajánlatok reklámozását végzi. “Ez az összeg és a magas marketingkiadások a tulajdonosi kör és a menedzsment elhivatottságát jelzik, mellyel a cég jövőbeli piaci pozícióját erősítik” – tette hozzá.

Az alapító szerint a Skoopy Kft. által végzett bónuszértékesítés nehezen hasonlítható össze bármilyen más cég működési modelljével. Mivel a vásárlási kedv erős szezonalitást mutat, a rendelkezésre álló pénzösszeg, kötelezettségállomány nagyságrendje is hullámzó. Minden évben az április és október közötti időszak alulfinanszírozott, majd novemberben kezdődik a karácsonyi vásárlási láz, amikor is nagyon megnő a megvásárolt bónuszok száma, így a likviditási mutató is a maximumra szökik. A cég EBITDA (kamat- és adófizetés, illetve értékcsökkenési leírás előtti üzemi eredmény) és cash flow (pénzeszköz) mutatói nem egymással szinkronban mozognak.

Kérdésünkre, hogy az utolsó lezárt üzleti év végén 2019. június 30-án készített mérlegben szereplő, majdnem 900 millió forintos rövid lejáratú kötelezettség is a most több cég által reklamálthoz hasonló tartozás-e, tehát ki nem fizetett számlákról van-e szó, azt mondta: a könyvelésben nem a más vállalkozásoknál megszokott üzletmenet látszik. A Skoopy Kft. működési modellje, így a magyar számviteli törvény szerint készített beszámolója a fent említett eltérő ritmusú cash flow és EBITDA miatt csak “egy pillanatkép, amiben benne van például az összes olyan megvásárolt bónusz is, amit a vásárlók megvettek. Vagyis a Skoopy Kft. valakinek tartozik az ellenértékével, de az adott tétel még nem kerülhetett a számviteli törvény szabályai végett bevételként a könyvelésben rögzítésre” – tette hozzá.

A könyvvizsgálói jelentésben egyébként van egy figyelmeztetés is: "amennyiben a következő üzleti évben a kötelezettségek továbbra is növekednek, az veszélyeztetheti a cég társaság likviditását”. Ezzel kapcsolatban azt közölte: 2019 utolsó három hónapja (vagyis a beszámolóban már nem szereplő időszak) a cég tízéves történetének legjobb negyedéve volt, “soha ilyen sikeresen nem működött a cég, és a január-február is nagyon szép volt”. Azzal kapcsolatban, hogy akkor a likviditásra vonatkozó mondat miért szerepel a könyvvizsgálói jelentésben, azt mondta, hogy a könyvvizsgáló figyelmeztetése arra irányult, hogy a jövőben megtérülő marketingkiadások és fejlesztések ütemét a bevételek függvényében határozzák meg. Ezzel a kötelezettségállomány növekedése megállítható, sőt visszafordítható.