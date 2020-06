Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan aszteroida is elmegy majd a Föld mellett, amit csak nemrég fedezett fel a NASA. Szerencsére egyik sem jön túl közel.","shortLead":"Több olyan aszteroida is elmegy majd a Föld mellett, amit csak nemrég fedezett fel a NASA. Szerencsére egyik sem jön...","id":"20200609_aszteroida_fold_egitest_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ab81af-40c1-42f5-81ad-7eedc5a3033a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_aszteroida_fold_egitest_nasa","timestamp":"2020. június. 09. 15:03","title":"Több aszteroida közelíti meg a Földet a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség napjára is megemlékeznek, aztán Varga Mihály elmond egy legfeljebb 40 perces beszédet.","shortLead":"Az ügyészség napjára is megemlékeznek, aztán Varga Mihály elmond egy legfeljebb 40 perces beszédet.","id":"20200610_koltsegvetes_2021_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12b534a-b77e-41f0-986e-aff667de2c4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_koltsegvetes_2021_orszaggyules","timestamp":"2020. június. 10. 05:42","title":"Magyar haditengerészekre emlékezik az Országgyűlés, aztán a költségvetés maratoni tárgyalásába kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b16ced-3cf7-40a6-b538-e056c15e546a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kathy Sullivan első amerikai nőként tett űrsétát korábban, nemrég pedig az első nő lett, aki a Mariana-árkot is megjárta.","shortLead":"Kathy Sullivan első amerikai nőként tett űrsétát korábban, nemrég pedig az első nő lett, aki a Mariana-árkot is...","id":"20200610_urseta_mariana_arok_urhajos_kathy_sullivan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b16ced-3cf7-40a6-b538-e056c15e546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6970c99-a1ba-4bb3-86ac-190fb6d7e883","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_urseta_mariana_arok_urhajos_kathy_sullivan","timestamp":"2020. június. 10. 10:03","title":"A NASA egykori űrhajósa lett az első nő a világon, aki elérte a Föld legmélyebb pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fd239e-a3a3-4ad2-83e8-d0aa38adec37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“Az első csatát megnyertük” - írta válaszában Schanda Tamás.","shortLead":"“Az első csatát megnyertük” - írta válaszában Schanda Tamás.","id":"20200609_vendegmunkasok_magyarorszag_shanda_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6fd239e-a3a3-4ad2-83e8-d0aa38adec37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d923ff-d386-4718-8535-b7c4ecc5f7f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_vendegmunkasok_magyarorszag_shanda_tamas","timestamp":"2020. június. 09. 21:10","title":"Megkérdezték a kormánytól, mennyiből toboroztak tavaly vendégmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c774d033-3bda-4900-98f3-b2623f5db576","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van itt minden a gyorshajtástól a piros figyelmen kívül hagyásáig. ","shortLead":"Van itt minden a gyorshajtástól a piros figyelmen kívül hagyásáig. ","id":"20200610_Itt_a_rendorseg_legujabb_civilautos_videoja__most_a_gyorshajtokra_utaztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c774d033-3bda-4900-98f3-b2623f5db576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67401a60-d31f-4f74-be7a-54b123f1c2d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_Itt_a_rendorseg_legujabb_civilautos_videoja__most_a_gyorshajtokra_utaztak","timestamp":"2020. június. 10. 08:57","title":"Itt a rendőrség legújabb civil autós videója – most a gyorshajtókra utaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209e9e43-c658-408d-a1d3-db1092f3477b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy légkondicionáló eszi az áramot, most pedig azt is számszerűsítették, mennyire.","shortLead":"Egy légkondicionáló eszi az áramot, most pedig azt is számszerűsítették, mennyire.","id":"20200609_legkondicionalo_aramfogyasztas_klima_aramszamla_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=209e9e43-c658-408d-a1d3-db1092f3477b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9126070e-dfb1-4e20-8cca-2340be6ec986","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_legkondicionalo_aramfogyasztas_klima_aramszamla_kutatas","timestamp":"2020. június. 09. 08:03","title":"Van otthon légkondi? Nézzen csak rá a villanyszámlájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 22 százalékkal zuhanó üzemanyagárak miatt nem látszik az inflációs mutatón, hogy az élelmiszerek ára kilőtt. A mostaninál alacsonyabb inflációt utoljára 2018 márciusában mértek.","shortLead":"A 22 százalékkal zuhanó üzemanyagárak miatt nem látszik az inflációs mutatón, hogy az élelmiszerek ára kilőtt...","id":"20200609_inflacio_arak_vasarlas_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932fe501-6714-42cc-840a-7248936cac82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_inflacio_arak_vasarlas_ksh","timestamp":"2020. június. 09. 09:19","title":"Az egekben az élelmiszerárak: nagyot drágult a párizsi, a kolbász és a krumpli is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e2a1f5-5ce9-4c64-a8e8-d4886c0ded29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Délelőtt tartják a búcsúztatóját, utána helyezik örök nyugalomra a rendőri erőszak áldozataként Minneapolisban meghalt afroamerikai férfit.","shortLead":"Délelőtt tartják a búcsúztatóját, utána helyezik örök nyugalomra a rendőri erőszak áldozataként Minneapolisban meghalt...","id":"20200609_george_floyd_temetese_houston","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05e2a1f5-5ce9-4c64-a8e8-d4886c0ded29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe186c2-4e56-44cd-ad1d-06a31132d9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_temetese_houston","timestamp":"2020. június. 09. 09:42","title":"Ma temetik George Floydot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]