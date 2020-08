Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Chrome böngésző fog értesíteni róla, ha gyorsan betöltő weboldalt látogatna meg a netező. A jelvény egyelőre csak mobilon fog látszódni.","shortLead":"Maga a Chrome böngésző fog értesíteni róla, ha gyorsan betöltő weboldalt látogatna meg a netező. A jelvény egyelőre...","id":"20200818_google_chrome_lassu_weboldal_billog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeafe0f3-00d0-4b7a-8ec9-63f09efdbe17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_google_chrome_lassu_weboldal_billog","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:12","title":"A Chrome elkezdi felcímkézni a gyors weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leleményesebb felhasználók máris meglátták az üzleti lehetőséget az Apple és a Fortnite készítője közt kiújult vitában. Van, aki 1,3 millió forintot kér egy fortnite-os használt iPhone-ért.","shortLead":"A leleményesebb felhasználók máris meglátták az üzleti lehetőséget az Apple és a Fortnite készítője közt kiújult...","id":"20200818_epic_games_fortnite_ios_android_elado_iphone_hasznalt_ebay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb92ff2-0b2d-490f-8843-0829b0287813","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_epic_games_fortnite_ios_android_elado_iphone_hasznalt_ebay","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:03","title":"Az eBay új slágerei az iPhone-ok, melyekre telepítve van a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 61 éves kertész-karbantartó sportedzéseket és szakkört is tartott, de táborozni is ment a tanulókkal.\r

","shortLead":"A 61 éves kertész-karbantartó sportedzéseket és szakkört is tartott, de táborozni is ment a tanulókkal.\r

","id":"20200817_Molesztalas_ferfi_budapesti_iskola_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fcd1d3-b7b0-4782-9b43-42ae2c191013","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Molesztalas_ferfi_budapesti_iskola_borton","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:58","title":"Több gyereket is molesztált egy férfi egy budapesti iskolában, letöltendő börtönt kértek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60324f9-bb35-47bd-a536-a53b0a7de0a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kanyarról kanyarra megmutatja az új sportszedán Nordschleifén előadott produkcióját. ","shortLead":"A német gyártó kanyarról kanyarra megmutatja az új sportszedán Nordschleifén előadott produkcióját. ","id":"20200818_videon_az_augusztus_vegen_erkezo_uj_porsche_panamera_rekordkore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60324f9-bb35-47bd-a536-a53b0a7de0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c86efe-3eef-41d2-bbcd-6592d3121ae7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_videon_az_augusztus_vegen_erkezo_uj_porsche_panamera_rekordkore","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:21","title":"Videón az augusztus végén leleplezendő új Porsche Panamera rekordköre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c0d2e3-b1e5-4b0b-ba14-3706324e2af0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"J Jam Master Jayt még 2002-ben ölték meg a stúdiójában. Az ügyészség szerint egy drogügylet lehet a gyilkosság hátterében.","shortLead":"J Jam Master Jayt még 2002-ben ölték meg a stúdiójában. Az ügyészség szerint egy drogügylet lehet a gyilkosság...","id":"20200818_run_dmc_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c0d2e3-b1e5-4b0b-ba14-3706324e2af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1887d83b-2a5c-4e9a-bfaa-a32644546370","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_run_dmc_gyilkossag","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:55","title":"Két embert vádolnak a Run DMC egyik tagjának a megölésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","shortLead":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","id":"20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a22c87-af3b-4260-a141-20575e4984ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:03","title":"Trump szerint ellenfelében, Bidenben \"semmi izgató nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2192ebfe-0a12-40d3-a479-1302477a6bfb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pékáruval is kereskedhet a műsorvezető-rendező celeb, Till Attila vállalkozása.","shortLead":"Pékáruval is kereskedhet a műsorvezető-rendező celeb, Till Attila vállalkozása.","id":"20200818_KENYERLELKE_Till_Attilaek_fesztivaloznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2192ebfe-0a12-40d3-a479-1302477a6bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfcf6b1-176c-47e4-8729-3a122b3dc8f8","keywords":null,"link":"/360/20200818_KENYERLELKE_Till_Attilaek_fesztivaloznak","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:00","title":"Till Attiláék cége már fesztiválozhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","shortLead":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","id":"20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f69b97-ebe4-4415-b357-47586ba149c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:50","title":"Lukasenka: Amíg engem meg nem ölnek, nem lesz új választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]