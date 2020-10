Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5ce586b-309a-4a6d-afd6-08fcde3d6040","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Belga mérnökök megalkottak egy óriásporszívót, amellyel több millió darab, kézzel nem begyűjthető műanyaghulladékot akarnak eltávolítani egy környezetvédelmi területről Antwerpen térségében.","shortLead":"Belga mérnökök megalkottak egy óriásporszívót, amellyel több millió darab, kézzel nem begyűjthető műanyaghulladékot...","id":"20201011_muanyag_hulladek_oriasporszivo_galgeschoor_antwerpen_belgium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ce586b-309a-4a6d-afd6-08fcde3d6040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbe9abf-1176-4912-aae9-b0100742b0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_muanyag_hulladek_oriasporszivo_galgeschoor_antwerpen_belgium","timestamp":"2020. október. 11. 08:03","title":"Szó szerint fel akarják porszívózni a műanyagot Belgiumban, de nézze csak, mekkora a porszívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b664f5fe-b5ea-4e2f-ace0-8f26b0593196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamosárammal átjárt kilincsek csak az egyik opció rajta. ","shortLead":"A villamosárammal átjárt kilincsek csak az egyik opció rajta. ","id":"20201011_Negykereku_panikszoba_egy_ilyen_pancelozott_Mercedes_kisbusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b664f5fe-b5ea-4e2f-ace0-8f26b0593196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18f6e06-be88-4d23-bfbe-a1f3e32f9b30","keywords":null,"link":"/cegauto/20201011_Negykereku_panikszoba_egy_ilyen_pancelozott_Mercedes_kisbusz","timestamp":"2020. október. 11. 08:47","title":"Négykerekű pánikszoba egy ilyen páncélozott Mercedes kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban már fagyra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban...","id":"20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486fe7b-97ba-47df-b7a8-905efd822a71","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","timestamp":"2020. október. 11. 16:10","title":"Sok eső várható a jövő héten, itt-ott hajnali fagy is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Párbeszéd alapítványa frissítette alapjövedelem-javaslatát, a program szerint egy felnőtt havi jövedelme sem lehetne 100 ezer forintnál kisebb, a gyerekek után 50 ezer forint járna. A program több ezer milliárd forintos költségét a korrupció és fölösleges állami beruházások, például a Budapest-Belgrád vasút leállításával teremtenék elő.","shortLead":"A Párbeszéd alapítványa frissítette alapjövedelem-javaslatát, a program szerint egy felnőtt havi jövedelme sem lehetne...","id":"20201008_Meg_a_magzatoknak_is_adna_havi_50_ezer_forintot_a_Parbeszed_alapjovedelemterve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc76fd77-87f5-4d42-b043-92f0f62514b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_Meg_a_magzatoknak_is_adna_havi_50_ezer_forintot_a_Parbeszed_alapjovedelemterve","timestamp":"2020. október. 10. 14:00","title":"Még a magzatoknak is adna havi 50 ezer forintot a Párbeszéd alapjövedelem-terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc336d7-b5b5-4dbd-a48e-07637fb64976","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kenguruszerű vízirágcsálók kerültek elő Afrikában.","shortLead":"Kenguruszerű vízirágcsálók kerültek elő Afrikában.","id":"20201009_Uj_egereket_fedeztek_fel_Kongoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc336d7-b5b5-4dbd-a48e-07637fb64976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fa3c75-8d76-403e-a676-b2bf2ba6cc00","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_Uj_egereket_fedeztek_fel_Kongoban","timestamp":"2020. október. 09. 17:31","title":"Új egereket fedeztek fel Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a legfrissebb adatok.","shortLead":"Itt a legfrissebb adatok.","id":"20201010_Tovabb_no_a_napi_esetek_szama_huszan_meghaltak_koronavirusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41199f0a-6919-4ca5-97b6-6bb9675010fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Tovabb_no_a_napi_esetek_szama_huszan_meghaltak_koronavirusban","timestamp":"2020. október. 10. 09:01","title":"Tovább nő a napi esetek száma, húszan meghaltak koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","shortLead":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","id":"20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e67b090-4fc3-4ec5-95d7-5fcf997416a3","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","timestamp":"2020. október. 11. 10:43","title":"Esküvőket zavartak szét a rendőrök a járvány miatt Koszovóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint Németországban és Ausztriában is nagyobb a korrupció, mint Magyarországon, a Transparency International jelentése azonban egészen mást mutat.","shortLead":"A kormányfő szerint Németországban és Ausztriában is nagyobb a korrupció, mint Magyarországon, a Transparency...","id":"20201009_orban_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f578b5-a49e-40ea-a6e7-fc42ff1ebab8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_orban_korrupcio","timestamp":"2020. október. 09. 16:49","title":"Orbán azzal ütötte el a családját ért korrupciós vádat, hogy már '89-ben is pellengérre állították a kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]