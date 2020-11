Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök is vett már az agendájára témát tőlük, több republikánus politikus számára is hírforrásnak számítanak. A QAnon mozgalom politikai és társadalmi hatásairól beszélgettünk Krekó Péterrel és Török Bernáttal.","shortLead":"Az amerikai elnök is vett már az agendájára témát tőlük, több republikánus politikus számára is hírforrásnak...","id":"20201121_QAnon_a_Fulkeben_osszeeskuveselmeletek_a_hatalomert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c99378b-8493-4e92-a566-c0897adfc66d","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_QAnon_a_Fulkeben_osszeeskuveselmeletek_a_hatalomert","timestamp":"2020. november. 21. 11:00","title":"QAnon a Fülkében: összeesküvés-elméletek a hatalomért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9","c_author":"","category":"itthon","description":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő családja szerint ágynemű sem, ezt a kórház cáfolta. ","shortLead":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő...","id":"20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba3b3fb-1f70-4d9c-bb8a-7f371e7906e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","timestamp":"2020. november. 21. 17:15","title":"Napokig nem volt fűtés a COVID-osztályon Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97615f46-5975-4e14-b605-e3130b2e8e49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annyi kutya rohamozta meg a kutyafuttatót, hogy szinte mindenhonnan kikopott a gyep.","shortLead":"Annyi kutya rohamozta meg a kutyafuttatót, hogy szinte mindenhonnan kikopott a gyep.","id":"20201121_Mufu_zold_terulet_Varosliget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97615f46-5975-4e14-b605-e3130b2e8e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8975efa9-e07f-43d7-ae96-71f326489e13","keywords":null,"link":"/zhvg/20201121_Mufu_zold_terulet_Varosliget","timestamp":"2020. november. 21. 13:29","title":"Műfüvet raktak le egy korábbi zöld terület helyére a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjött a hidegfront, szombaton a mínuszok érkeznek.","shortLead":"Megjött a hidegfront, szombaton a mínuszok érkeznek.","id":"20201120_Video_A_Kekesteton_szakadt_a_ho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11465e27-efe0-45da-8663-a1617c97b081","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Video_A_Kekesteton_szakadt_a_ho","timestamp":"2020. november. 20. 21:40","title":"Videó: a Kékestetőn szakadt a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben kutatók egy csoportja műanyagszennyezést mutatott ki a csúcsnál vett mintákból, más szakértők a hegycsúcs közelében fekvő gleccser egyre gyorsuló olvadását mérték ki.","shortLead":"Miközben kutatók egy csoportja műanyagszennyezést mutatott ki a csúcsnál vett mintákból, más szakértők a hegycsúcs...","id":"20201120_mikromuanyag_mount_everest_szennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69fe019-99c7-490b-9610-c70d9de9e81a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_mikromuanyag_mount_everest_szennyezes","timestamp":"2020. november. 20. 19:45","title":"Már a Mount Everest csúcsát is mikroműanyag borítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","shortLead":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","id":"20201121_Oroszorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7093fb-3bd1-4e4a-a9f5-5d4f4b7aea19","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Oroszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 11:38","title":"Újabb rekordot ért el a halálozások száma Oroszországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05613f14-ae42-49cc-9591-5e44e12460bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata már szét is szedte az Apple két új laptopját, a 13 colos MacBook Prót és az ugyanekkora MacBook Airt, hogy kiderüljön, mi változott azzal, hogy saját processzort tettek a gépekbe.","shortLead":"Az iFixit csapata már szét is szedte az Apple két új laptopját, a 13 colos MacBook Prót és az ugyanekkora MacBook Airt...","id":"20201120_apple_macbook_pro_macbook_air_m1_processzor_ifixit_teardown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05613f14-ae42-49cc-9591-5e44e12460bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2442b923-7e55-4024-9f9c-314acb9c3393","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_apple_macbook_pro_macbook_air_m1_processzor_ifixit_teardown","timestamp":"2020. november. 20. 17:03","title":"Nehezebb lesz javítani az Apple számítógépeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee844f49-41a3-457b-b9cd-99fa8db4b861","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megbízható, gyors és olcsó módszert fejlesztettek ki ausztrál kutatók a borok azonosítására, eredetük ellenőrzésére. Tették ezt mind a vásárlók egészsége, mind a borkészítők márkavédelme érdekében, tekintettel arra, hogy a csalás a borokkal több milliárd dolláros probléma.","shortLead":"Megbízható, gyors és olcsó módszert fejlesztettek ki ausztrál kutatók a borok azonosítására, eredetük ellenőrzésére...","id":"202047_boreredetelemzes_igazsag_aborban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee844f49-41a3-457b-b9cd-99fa8db4b861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3cc318-e71b-43ce-b85a-a12de3737d01","keywords":null,"link":"/360/202047_boreredetelemzes_igazsag_aborban","timestamp":"2020. november. 21. 08:30","title":"100%-os pontossággal azonosított borokat egy új gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]