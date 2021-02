Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió gazdasági teljesítménye 6,4, az eurózónáé 6,8 százalékkal esett vissza 2020-ban. Ez súlyos recesszió, de az utolsó negyedévnek köszönhetően kisebb, mint amekkorára a szakértők számítottak.","shortLead":"Az Európai Unió gazdasági teljesítménye 6,4, az eurózónáé 6,8 százalékkal esett vissza 2020-ban. Ez súlyos recesszió...","id":"20210202_eu_recesszio_gdp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6556ed1-10a4-45db-98b9-e62d8a74fbda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210202_eu_recesszio_gdp","timestamp":"2021. február. 02. 14:29","title":"Jóval kisebb lett az EU gazdasági visszaesése, mint amekkorára számíthattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most jutottak el a vádemelésig annak a férfinak az ügyében, aki tavaly márciusban a vád szerint megölte egy munkatársát, miután veszekedni kezdtek egy sorsjegyen.","shortLead":"Most jutottak el a vádemelésig annak a férfinak az ügyében, aki tavaly márciusban a vád szerint megölte...","id":"20210202_Kaparos_sorsjegy_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc4becf-48cf-4b63-8d1a-59408db12c52","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Kaparos_sorsjegy_gyilkossag","timestamp":"2021. február. 02. 07:42","title":"Kaparós sorsjegy miatt ölte meg egy munkatársát egy férfi Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507e9a42-5163-48fd-8425-f42a22c88fd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábban Citroen DS 4 név alatt futott modell már csak DS 4-ként kínál alternatívát a német és japán prémium márkák kompakt autóival szemben. ","shortLead":"A korábban Citroen DS 4 név alatt futott modell már csak DS 4-ként kínál alternatívát a német és japán prémium márkák...","id":"20210203_Visszatert_a_francia_DS4_es_nagyon_mas_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=507e9a42-5163-48fd-8425-f42a22c88fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cdeb59-562a-41d0-abee-83ac9fd62568","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Visszatert_a_francia_DS4_es_nagyon_mas_lett","timestamp":"2021. február. 03. 17:16","title":"Visszatért, de nagyon megváltozott a francia DS 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2f2d5a-e13a-40d4-96cd-6ccde1d0ffb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyanús körülmények közt, ráadásul a cégek méretéhez képest hatalmas állami támogatásokat zsebelt be a Laposa-cégcsoport.","shortLead":"Gyanús körülmények közt, ráadásul a cégek méretéhez képest hatalmas állami támogatásokat zsebelt be a Laposa-cégcsoport.","id":"20210202_mtu_laposa_bence_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce2f2d5a-e13a-40d4-96cd-6ccde1d0ffb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07deacc-e280-4600-b740-72bf6f3b499d","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_mtu_laposa_bence_balaton","timestamp":"2021. február. 02. 14:33","title":"Annyi állami támogatást kapott az egyik Laposa-cég, mint az éves árbevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk álló télen a járvány elleni védekezés szempontjából is lényeges lesz, tudunk-e majd autóba ülni. ","shortLead":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk...","id":"20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b9bff-84a2-49a9-89fb-9fd112575544","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","timestamp":"2021. február. 03. 14:30","title":"5+1 tipp a téli autózáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány már a múlt héten belengette a rendelet érkezését.","shortLead":"A kormány már a múlt héten belengette a rendelet érkezését.","id":"20210203_eloleg_vendeglatas_bertamogatas_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a31355-a81f-4891-96b0-8cb472ff1f27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_eloleg_vendeglatas_bertamogatas_kormanyrendelet","timestamp":"2021. február. 03. 07:41","title":"Előlegként fizetik ki a vendéglátók bértámogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alaphelyzetben kéziváltós CT5-V Blackwing motorházteteje alatt egy kompresszorral megfújt hatalmas V8-as erőforrás rejtőzik. ","shortLead":"Az alaphelyzetben kéziváltós CT5-V Blackwing motorházteteje alatt egy kompresszorral megfújt hatalmas V8-as erőforrás...","id":"20210202_amerikai_bmw_m5_rivalis_itt_a_valaha_keszult_legerosebb_cadillac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3a626e-66f7-4280-9c31-975844052c96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_amerikai_bmw_m5_rivalis_itt_a_valaha_keszult_legerosebb_cadillac","timestamp":"2021. február. 02. 07:59","title":"Amerikai BMW M5-rivális töredék áron: itt a valaha készült legerősebb Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elmaradt a járulékok fizetésével a Megyeri csárda, emiatt hiába kapott bértámogatást, az adóhatóság a köztartozásra utalta át a teljes összeget. Egy adószakértő szerint hiába követel az állam pénzt egy cégtől, az nem veszélyeztetheti a dolgozók kifizetését.","shortLead":"Elmaradt a járulékok fizetésével a Megyeri csárda, emiatt hiába kapott bértámogatást, az adóhatóság a köztartozásra...","id":"20210202_nav_megyeri_csarda_bertamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b941031-1bef-4625-b429-eda414358d50","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_nav_megyeri_csarda_bertamogatas","timestamp":"2021. február. 02. 11:07","title":"Azonnal elvitte a NAV a Megyeri csárdának kiutalt bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]