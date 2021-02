Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véleményük szerint tavaly szeptember óta is tovább romlott a média helyzete Magyarországon.","shortLead":"Véleményük szerint tavaly szeptember óta is tovább romlott a média helyzete Magyarországon.","id":"20210226_Nemzetkozi_ujsagiroszervezet_magyar_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743c51c1-f170-439d-8162-439efc54599d","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Nemzetkozi_ujsagiroszervezet_magyar_media","timestamp":"2021. február. 26. 15:39","title":"16 nemzetközi újságírószervezet fejezte ki aggodalmát a magyar média helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ fényképezőgépeiben. Az Isocell GN2 nagyobb az elődjénél, és a pixelekkel is variáltak a szebb képek érdekében.","shortLead":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ...","id":"20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b86fc-0f8b-4b0b-95a5-23cf80021074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","timestamp":"2021. február. 25. 11:03","title":"Megmutatta a Samsung, milyen kamera lesz a következő csúcsmobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Deutsch Tamás után más fideszes EP-képviselők frakciótagságát is felfüggeszthetik.\r

\r

","shortLead":"Deutsch Tamás után más fideszes EP-képviselők frakciótagságát is felfüggeszthetik.\r

\r

","id":"20210226_Fidesz_EPkepviselo_frakciotagsag_felfuggesztes_Neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3113945-04b2-4170-b531-617a6d5c07e2","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_Fidesz_EPkepviselo_frakciotagsag_felfuggesztes_Neppart","timestamp":"2021. február. 26. 20:39","title":"Népszava: Megszületett a döntés az Európai Néppárt új működési szabályzatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostani sztrájkban a dolgozók csaknem harmada vett részt. ","shortLead":"A mostani sztrájkban a dolgozók csaknem harmada vett részt. ","id":"20210225_Lassan_veget_er_az_ujabb_sztrajk_Continental_makoi_telepen_de_meg_mindig_nincs_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872ad2f3-2882-42fd-a5f6-0d67593bd22f","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Lassan_veget_er_az_ujabb_sztrajk_Continental_makoi_telepen_de_meg_mindig_nincs_megallapodas","timestamp":"2021. február. 25. 11:42","title":"Egy héten belül három sztrájkot tartottak a Continental makói telepén, de még mindig nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben 15 különböző kategóriába rendezhetik a felhasználók a Kedvelt dalok közé mentett zeneszámokat, hogy azok műfaj vagy hangulat szerint következzenek egymás után. Az újdonságot azonban most csak néhány országban vezeti be a cég.","shortLead":"A jövőben 15 különböző kategóriába rendezhetik a felhasználók a Kedvelt dalok közé mentett zeneszámokat, hogy azok...","id":"20210226_spotify_kedvelt_dalok_rendezes_hangulat_streaming_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564fa70-35e6-49da-b002-03d68a6a9d34","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_spotify_kedvelt_dalok_rendezes_hangulat_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2021. február. 26. 16:03","title":"Megkönnyíti a zenehallgatást a Spotify, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833ee9f5-d5f7-4dc3-b49e-d9cb0eb23598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik hullám emelkedő szakaszában vagyunk, a járványügyi intézkedéseket pedig március 15-ig fenntartják.","shortLead":"A harmadik hullám emelkedő szakaszában vagyunk, a járványügyi intézkedéseket pedig március 15-ig fenntartják.","id":"20210225_muller_cecilia_koronavirus_oltas_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=833ee9f5-d5f7-4dc3-b49e-d9cb0eb23598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff54295-ec1f-4709-856d-4543b7f7074e","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_muller_cecilia_koronavirus_oltas_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 25. 14:19","title":"Müller: Húsvétig minden regisztráltat be akarunk oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cdab77-5f00-4f16-918f-92126550ee0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly a járvány miatt előbb elhalasztották, majd lefújták a parádét.

","shortLead":"Tavaly a járvány miatt előbb elhalasztották, majd lefújták a parádét.

","id":"20210226_budapest_pride_fesztival_felvonulas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72cdab77-5f00-4f16-918f-92126550ee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6180755-6435-4d1c-8a86-bf0c61b2388b","keywords":null,"link":"/elet/20210226_budapest_pride_fesztival_felvonulas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 26. 18:50","title":"Megvan az idei Pride-felvonulás időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazságügyi miniszter egy konferencián elárulta, hogy van, amiben még Věra Jourovával, az Európai Bizottság alelnökével is egyetért.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter egy konferencián elárulta, hogy van, amiben még Věra Jourovával, az Európai Bizottság...","id":"20210225_varga_judit_media_for_freedom_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75756f5-8708-494c-babf-6d6e6e20b1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_varga_judit_media_for_freedom_facebook","timestamp":"2021. február. 25. 21:35","title":"Varga Judit szerint a közösségi média olyan lett, mint az ivóvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]