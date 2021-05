Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e150b2a-3119-46df-bd61-3b630a87e66f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország és a NaBi Track fejlesztői által létrehozott Okos eszközmonitoring nevű rendszer külső áramforrás nélkül teszi lehetővé a vállalatok számára eszközeik monitorozását. A fejlesztők szerint a megoldás támogatja a hatékonyságot és az adatalapú döntéshozatalt.","shortLead":"A Vodafone Magyarország és a NaBi Track fejlesztői által létrehozott Okos eszközmonitoring nevű rendszer külső...","id":"20210430_vodafone_nabi_track_okos_eszkozmonitoring_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e150b2a-3119-46df-bd61-3b630a87e66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca54d739-0ade-4579-8145-ba6ceb9581a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_vodafone_nabi_track_okos_eszkozmonitoring_rendszer","timestamp":"2021. április. 30. 16:03","title":"Döntsön az adat! – üzeni a vállalkozásoknak új megoldásával a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec5f598-1819-47bd-950c-f1bd0e91de46","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lékai Máté a fogát adta a győzelemért.","shortLead":"Lékai Máté a fogát adta a győzelemért.","id":"20210501_kezilabda_eurokupa_magyar_horvat_valogatott_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec5f598-1819-47bd-950c-f1bd0e91de46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6865eb08-1b19-4acc-8c21-68014fc4d811","keywords":null,"link":"/sport/20210501_kezilabda_eurokupa_magyar_horvat_valogatott_gyozelem","timestamp":"2021. május. 01. 16:35","title":"Legyőzte a horvátokat, megnyerte az Eurokupát a férfi kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee265-d6a6-4a79-be95-ee5a73e2e84d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű és tömegű luxusautónak hamar érkezhet a száguldásra optimalizált változata. ","shortLead":"A hatalmas méretű és tömegű luxusautónak hamar érkezhet a száguldásra optimalizált változata. ","id":"20210430_A_Nurburgingen_bukkant_fel_a_MercedesAMG_EQS_63","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee265-d6a6-4a79-be95-ee5a73e2e84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37eb5e42-25b3-4e20-b169-68bf558e5ffa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_A_Nurburgingen_bukkant_fel_a_MercedesAMG_EQS_63","timestamp":"2021. április. 30. 11:55","title":"A Nürburgringen bukkant fel a Mercedes-AMG EQS 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","shortLead":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","id":"20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f78ed7b-b754-4bed-8de2-b4c4da6aaa2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","timestamp":"2021. május. 01. 13:47","title":"Ennek a budapesti autósnak helyén volt a szíve és az esze is - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem is szabhatott volna ki büntetéseket a zárást megszegőkkel szemben.","shortLead":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem...","id":"20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1c3f9e-7d6c-4326-a422-b713e23bd5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","timestamp":"2021. április. 30. 21:38","title":"Jogellenes volt a belga éttermek és kávéházak bezárása a bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a8ed32-fd39-4a6d-ae71-0e0708109048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szombaton fogadják a látogatókat, ha megjelenik az ezt lehetővé tévő jogszabály.","shortLead":"Már szombaton fogadják a látogatókat, ha megjelenik az ezt lehetővé tévő jogszabály.","id":"20210430_fovarosi_allat_es_novenykert_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44a8ed32-fd39-4a6d-ae71-0e0708109048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4be52f-0365-43f5-a26d-31a931646894","keywords":null,"link":"/elet/20210430_fovarosi_allat_es_novenykert_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 13:45","title":"Közzétette újranyitási tervét a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"Novotny Dénes","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes kutatások szerint az európai autótulajdonosok több mint kétharmada veszi komolyan fontolóra, hogy a következő alkalommal elektromos meghajtású gépkocsit választ. Impozáns adat, azonban úgy vélem, az igazi forradalom sokkal inkább a villamosenergia tárolásában zajlik jelenleg. Ennek egyik és kétségtelenül a leglátványosabban megnyilvánuló formája az e-mobilitás, ugyanakkor ennél lényegesen tágabb körről van szó.","shortLead":"Egyes kutatások szerint az európai autótulajdonosok több mint kétharmada veszi komolyan fontolóra, hogy a következő...","id":"20210428_Novotny_Denes_Az_eautok_forradalma__es_ami_elotte_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ca293f-5354-47e0-9c01-427b91a79005","keywords":null,"link":"/zhvg/20210428_Novotny_Denes_Az_eautok_forradalma__es_ami_elotte_van","timestamp":"2021. április. 30. 15:55","title":"Novotny Dénes: Az e-autók forradalma – és ami előtte van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi trend mellett az évtized végéig minimálisan 145 millió elektromos autó lesz az utakon, de a számuk hatványozott lehetne, ha kormányzatok betartják a karbonsemlegesség elérésére tett vállalásaikat. ","shortLead":"A jelenlegi trend mellett az évtized végéig minimálisan 145 millió elektromos autó lesz az utakon, de a számuk...","id":"20210430_Idealis_feltetelek_mellett_2030ra_akar_230_millio_elektromos_jarmu_lehet_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffb5086-d29a-43d0-837c-c6b6f78310dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_Idealis_feltetelek_mellett_2030ra_akar_230_millio_elektromos_jarmu_lehet_a_vilagon","timestamp":"2021. április. 30. 14:17","title":"Az évtized végére akár 230 millió elektromos jármű is lehet a világon, de ennek ára van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]