[{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Bocsánatkérés és 500 ezer forint kártérítés jár Tiborcz Istvánnak, amiért Karácsony Gergely a kampányban a Tiborcz-adó névvel állt elő.","shortLead":"Bocsánatkérés és 500 ezer forint kártérítés jár Tiborcz Istvánnak, amiért Karácsony Gergely a kampányban a Tiborcz-adó...","id":"20210608_birosag_karacsony_tiborcz_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e076aa-af5a-42cb-bc86-a7186a3f0c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_birosag_karacsony_tiborcz_ado","timestamp":"2021. június. 08. 14:56","title":"Döntött a bíróság, Karácsony Gergelynek bocsánatot kell kérnie Tiborcz Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0999c63-8d08-4cf0-9f58-ecb3270aa688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Skidmore, Owings & Merrill tervezőcég az Európai Űrügynökség és egy nyugalmazott NASA-űrhajós segítségével álmodta meg az első emberi telepet a Holdon.","shortLead":"Az amerikai Skidmore, Owings & Merrill tervezőcég az Európai Űrügynökség és egy nyugalmazott NASA-űrhajós segítségével...","id":"20210609_holdbazis_ember_a_holdon_life_beyond_earth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0999c63-8d08-4cf0-9f58-ecb3270aa688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f19cc1-b176-4991-b492-8ace2ef44a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_holdbazis_ember_a_holdon_life_beyond_earth","timestamp":"2021. június. 09. 20:03","title":"Milyen lehet az első holdbázis? Videó készült róla, most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs média\" és a \"számítógépes játékok\" kategóriák iránt enyhén csökkent a gyerekek érdeklődése az elmúlt egy évben – derül ki a Kaspersky jelentéséből. A legnépszerűbb alkalmazások listáját a TikTok, a YouTube és a WhatsApp vezeti. Időközben a TikTok csaknem kétszer akkora népszerűségre tett szert, mint az Instagram.","shortLead":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs...","id":"20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b6405-b833-478c-8abb-149b3d47eaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","timestamp":"2021. június. 09. 11:03","title":"Mire keresnek a gyerekek az interneten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2a324e-0e28-418b-b1c3-af31dae5fa5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint könnyen lehet, hogy szükség lesz harmadik oltásra. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint könnyen lehet, hogy szükség lesz harmadik oltásra. ","id":"20210608_Muller_Cecilia_vakcina_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a324e-0e28-418b-b1c3-af31dae5fa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e53769-3c16-4b80-9ad5-257705699882","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Muller_Cecilia_vakcina_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 08. 15:08","title":"Müller Cecília: Orvosi javaslatra kaphat másik típusú vakcinát, akinek az első adag után súlyos reakciója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Áprilisban az ipari termelés valamivel alacsonyabb volt, mint márciusban, de sokkal nagyobb, mint 2020 áprilisában, mikor a gazdaság nagy része állt. A 2019. áprilisi szintet sikerült újra elérni.","shortLead":"Áprilisban az ipari termelés valamivel alacsonyabb volt, mint márciusban, de sokkal nagyobb, mint 2020 áprilisában...","id":"20210608_A_magyar_ipar_visszaesett_aprilisban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3f86f3-9b36-4c3d-8a90-cc7b4542bcf9","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_A_magyar_ipar_visszaesett_aprilisban","timestamp":"2021. június. 08. 09:19","title":"Visszaesett a magyar ipar áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","shortLead":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","id":"20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf75e6-23b6-447b-9967-11b5b5d3c973","keywords":null,"link":"/sport/20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","timestamp":"2021. június. 09. 11:43","title":"Nem bíznak a japánok az olimpiára érkező újságírókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16530f95-3ca9-4239-bfcd-6a2a304810cd","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar kormánypárt folyamatosan az új uniós dokumentum ellen kampányolt, mert az nem biztosít automatikus mentességet a keleti vakcinával oltottak számára. A szavazáson azonban nem ők, hanem a Momentum foglalt állást a javaslattal szemben.","shortLead":"A magyar kormánypárt folyamatosan az új uniós dokumentum ellen kampányolt, mert az nem biztosít automatikus mentességet...","id":"20210609_A_Fidesz_megszavazta_a_szerintuk_diszkriminativ_unios_vakcinaigazolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16530f95-3ca9-4239-bfcd-6a2a304810cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae6ba59-fadf-48d3-a980-e4ec758acc67","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_A_Fidesz_megszavazta_a_szerintuk_diszkriminativ_unios_vakcinaigazolast","timestamp":"2021. június. 09. 10:22","title":"A Fidesz is megszavazta a szerintük diszkriminatív uniós vakcinaigazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db982d7-3519-4228-b974-381e137c586d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új, leginkább a privát böngészést lehetővé tévő VPN-hez hasonló funkció érkezését jelentette be, de Kínában és még néhány országban nem ad ehhez hozzáférést a felhasználóknak.","shortLead":"Az Apple új, leginkább a privát böngészést lehetővé tévő VPN-hez hasonló funkció érkezését jelentette be, de Kínában és...","id":"20210608_apple_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_bongeszes_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3db982d7-3519-4228-b974-381e137c586d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402dd571-8d38-4acb-b643-51b8a6a58d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_bongeszes_kina","timestamp":"2021. június. 08. 14:03","title":"Nem segít a kínai felhasználóknak az Apple, hogy titokban internetezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]