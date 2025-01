Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d949d133-65df-4326-827b-c6d2769f56b1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egy meglepetésdöntetlen, egy sokgólos győzelem és egy lélekemelő siker után a középdöntőben folytatja a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon. A továbbjutás akkor lenne a legegyszerűbb, ha kedd este sikerülne felülkerekedni a franciákon, akiket 2012 óta nem tudtak legyőzni, de akkor sem lehetetlen, ha nem jön össze a bravúr.","shortLead":"Egy meglepetésdöntetlen, egy sokgólos győzelem és egy lélekemelő siker után a középdöntőben folytatja a magyar férfi...","id":"20250121_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-kozepdonto-ellenfelek-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d949d133-65df-4326-827b-c6d2769f56b1.jpg","index":0,"item":"76d44af8-55f3-4f8a-b17e-65a82ea4d4e4","keywords":null,"link":"/sport/20250121_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-kozepdonto-ellenfelek-eselyek","timestamp":"2025. január. 21. 11:46","title":"Kézilabda-vb: jó úton jár a válogatott, de a java még csak most következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat egyszerűen kényszerfrissíti a cég.","shortLead":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat...","id":"20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"da9ca262-780b-40ce-8b36-d188e9e645cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","timestamp":"2025. január. 20. 15:03","title":"Nincs menekvés: minden gépre telepíti az új Windows 11-et a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","shortLead":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","id":"20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df.jpg","index":0,"item":"def1012f-b325-45f4-92d8-c3fa6764a911","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","timestamp":"2025. január. 21. 18:23","title":"Távozik az izraeli vezérkari főnök és egy hadseregparancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akar politikai oldalhoz sorolni, komoly kritikával kezeli a teljes politikai elitet, és kikéri magának, ha valaki megkérdőjelezi a magyarságát az egyetnemértés miatt – erről posztolt a Csurran, cseppen zajos visszhangja után. ","shortLead":"Nem akar politikai oldalhoz sorolni, komoly kritikával kezeli a teljes politikai elitet, és kikéri magának, ha valaki...","id":"20250120_Majka-Csurran-cseppen-reakcio-Facebook-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"e52855d5-8b24-4d70-96ec-462ce6e9e236","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Majka-Csurran-cseppen-reakcio-Facebook-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 15:35","title":"Majka az új daláról: Nem kívánok politikai oldalakhoz sorolni, elsősorban a szórakoztatásra született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Drága az üzemanyag, de legalább most nem drágul tovább.","shortLead":"Drága az üzemanyag, de legalább most nem drágul tovább.","id":"20250122_Az-autosok-egyik-szeme-sirhat-a-masik-nevethet-az-uzemanyagaraktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1.jpg","index":0,"item":"c303ab93-7f00-4d97-adc7-137c27bdd6e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Az-autosok-egyik-szeme-sirhat-a-masik-nevethet-az-uzemanyagaraktol","timestamp":"2025. január. 22. 10:20","title":"Az autósok egyik szeme sírhat, a másik nevethet az üzemanyagáraktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4477e07d-e049-422d-9461-540b4a740ffc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi megjelenésű bajor luxusszedán nem éppen egy visszahúzódó szerény karakter.","shortLead":"Ez az egyedi megjelenésű bajor luxusszedán nem éppen egy visszahúzódó szerény karakter.","id":"20250122_parancsolja-a-tekintelyt-a-legujabb-7-es-bmw-larte-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4477e07d-e049-422d-9461-540b4a740ffc.jpg","index":0,"item":"2f94a748-6955-463a-b5dd-15ae108ce7d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_parancsolja-a-tekintelyt-a-legujabb-7-es-bmw-larte-tuning","timestamp":"2025. január. 22. 07:21","title":"Parancsolja a tekintélyt a legújabb 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A diktátorok nem értik a megbékítés nyelvét, és nem szabad, hogy a világ megismételje a múlt hibáit. Erre figyelmeztet a Daily Telegraphban megjelent kommentárban a brit toryk volt vezére, aki több mint három évtizede parlamenti képviselő.","shortLead":"A diktátorok nem értik a megbékítés nyelvét, és nem szabad, hogy a világ megismételje a múlt hibáit. Erre figyelmeztet...","id":"20250120_Ian-Duncan-Smith-USA-Ukrajna-Kina-daily-telegraph-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a.jpg","index":0,"item":"e13d12db-cf84-4efb-aabf-699c91b92dc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_Ian-Duncan-Smith-USA-Ukrajna-Kina-daily-telegraph-lapszemle","timestamp":"2025. január. 20. 15:30","title":"Ian Duncan Smith, a toryk volt elnöke: Az USA nem lehet gyenge Ukrajna ügyében, mert az lovat ad Kína alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763e833a-df5b-4d03-9e74-537199468fb1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Putyin szerint Oroszországnak és Kínának közös a gondolkodásmódja a nácizmus, a fasizmus és a militarizmus újjáéledésének megakadályozása tekintetében.","shortLead":"Putyin szerint Oroszországnak és Kínának közös a gondolkodásmódja a nácizmus, a fasizmus és a militarizmus...","id":"20250121_putyin-hszi-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763e833a-df5b-4d03-9e74-537199468fb1.jpg","index":0,"item":"c21140ab-7d0a-472a-9330-537ecc9bc985","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_putyin-hszi-targyalas","timestamp":"2025. január. 21. 17:13","title":"Kétoldalú együttműködésről tárgyaltak a „drága barátok”, az orosz és a kínai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]