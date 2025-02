Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"Lezajlott az első lakossági fórum a Nagykörút megújításáról, ahol helyi lakosok és autós érdekvédelmi szervek előtt prezentálta a BKK a felújítási terveket.","shortLead":"Lezajlott az első lakossági fórum a Nagykörút megújításáról, ahol helyi lakosok és autós érdekvédelmi szervek előtt...","id":"20250211_Niedermuller-Peter-Nagykorut-felujitasa-BKK-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c.jpg","index":0,"item":"9fac3a0a-592f-4c74-9e8f-094db0eb071c","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Niedermuller-Peter-Nagykorut-felujitasa-BKK-Budapest","timestamp":"2025. február. 11. 19:28","title":"Elmondták, milyen új Nagykörutat álmodik a főváros - széles bringasáv jön, de az áruszállítókra is gondolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2738b2-12b1-4ff0-a9e7-90d3078cd172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök köszönetet mondott Moszkvának az Oroszországban bebörtönzött amerikai tanár szabadon engedéséért.","shortLead":"Az amerikai elnök köszönetet mondott Moszkvának az Oroszországban bebörtönzött amerikai tanár szabadon engedéséért.","id":"20250212_orosz-ukran-haboru-donald-trump-marc-fogel-oroszorszag-szabadon-engedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e2738b2-12b1-4ff0-a9e7-90d3078cd172.jpg","index":0,"item":"a2d7dd4e-ac12-475a-ab98-0413d9863be7","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_orosz-ukran-haboru-donald-trump-marc-fogel-oroszorszag-szabadon-engedes","timestamp":"2025. február. 12. 12:18","title":"Trump szerint egy lépéssel közelebb kerültek az ukrajnai háború lezárásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Kormányzásra készül a Tisza Párt, és bár Magyar Péter úgy érzi, készen áll rá, nem biztos, hogy ő lesz a miniszterelnök-jelöltjük – mondta a pártelnök a Partizán műsorában. Magyar beszélt még a NER elszámoltatásáról, a hamarosan színre lépő szakpolitikusaikról, a 106 egyéni jelöltjük kiválasztásáról, a Tisza oligarchamentes kampányfinanszírozásáról, és arról is, hogy “a politika nem egy agysebészet”. ","shortLead":"Kormányzásra készül a Tisza Párt, és bár Magyar Péter úgy érzi, készen áll rá, nem biztos, hogy ő lesz...","id":"20250211_Magyar-Peter-Partizan-Tisza-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661.jpg","index":0,"item":"db38ebeb-a895-4574-a9e7-c1c6d666d587","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Magyar-Peter-Partizan-Tisza-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 21:42","title":"Magyar Péter egyelőre nem terítette ki a lapjait, és abban sem biztos, hogy ő lesz Orbán Viktor kihívója, de \"ennél csak jobban lehet csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1a0268-503c-4298-8d11-ff758aa21dfa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két svéd újságíró kiment a vasárnapi Puskás Akadémia–Ferencváros-meccsre, de ott azt tapasztalták, hogy a hazaiaknak lényegében nincs is szurkolójuk. ","shortLead":"Két svéd újságíró kiment a vasárnapi Puskás Akadémia–Ferencváros-meccsre, de ott azt tapasztalták, hogy a hazaiaknak...","id":"20250211_felcsut-foci-sved-ujsagirok-jonathan-levi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1a0268-503c-4298-8d11-ff758aa21dfa.jpg","index":0,"item":"6882ddc8-325d-4943-8783-bc0d3665f425","keywords":null,"link":"/sport/20250211_felcsut-foci-sved-ujsagirok-jonathan-levi","timestamp":"2025. február. 11. 12:54","title":"A Felcsútban játszó svéd középpályás is elismerte, hogy Magyarország túl sokat költ a focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36deaaaf-6bdc-4ff2-af15-f7424348cbd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi tolatva próbálta meg elhagyni a kereszteződést, az nem jutott eszébe, hogy előre induljon el. Százezer dolláros kárt okozott.","shortLead":"A férfi tolatva próbálta meg elhagyni a kereszteződést, az nem jutott eszébe, hogy előre induljon el. Százezer dolláros...","id":"20250213_vonat-auto-utkozes-baleset-vasuti-atjaro-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36deaaaf-6bdc-4ff2-af15-f7424348cbd0.jpg","index":0,"item":"5526a1f1-7629-4f63-bba1-21c631f93864","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_vonat-auto-utkozes-baleset-vasuti-atjaro-autos-video","timestamp":"2025. február. 13. 09:31","title":"Ráhajtott a sínekre a pirosnál, lecsukódott mögötte a sorompó, aztán jött a vonat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3c669f-cc5c-47e0-ae1d-10946ae1202a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdaság Minisztérium szerint sokkal többen dolgoznak az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között, mint a kormány akarja, de a mezőgazdaságban némi enyhítés jöhet.","shortLead":"A Nemzetgazdaság Minisztérium szerint sokkal többen dolgoznak az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között, mint...","id":"20250212_efo-idenymunka-enyhites-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e3c669f-cc5c-47e0-ae1d-10946ae1202a.jpg","index":0,"item":"98f1ccff-0753-4ab8-9772-2b4a0932690c","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_efo-idenymunka-enyhites-ngm","timestamp":"2025. február. 12. 09:19","title":"Könnyítésről döntött a kormány, több mint 300 ezer magyar lélegezhet fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet felmérése szerint az embereknek több mint a fele tartja valószínűnek Orbán korruptságát, a miniszterelnök ezzel Rogán Antalt is előzi a listán.","shortLead":"A Publicus Intézet felmérése szerint az embereknek több mint a fele tartja valószínűnek Orbán korruptságát...","id":"20250212_Orban-Viktor-is-korrupt-a-magyarok-53-szazaleka-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649.jpg","index":0,"item":"69b0c830-e645-4d21-b4ae-98414aadaafb","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Orban-Viktor-is-korrupt-a-magyarok-53-szazaleka-szerint","timestamp":"2025. február. 12. 08:10","title":"Orbán Viktor is korrupt a magyarok 53 százaléka szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b00189c-1d7c-4b3e-a1aa-e75d65169e01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab országok közös álláspont kialakításán dolgoznak.","shortLead":"Az arab országok közös álláspont kialakításán dolgoznak.","id":"20250212_gazai-ovezet-palesztinok-donald-trump-arab-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b00189c-1d7c-4b3e-a1aa-e75d65169e01.jpg","index":0,"item":"577ddfae-4730-40c0-8bf2-eea16bef07a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_gazai-ovezet-palesztinok-donald-trump-arab-liga","timestamp":"2025. február. 12. 10:49","title":"Palesztin őslakosokat emlegetve szállt bele Trump gázai tervébe az Arab Liga főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]