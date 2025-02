Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb módon próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan MVM-ügyfelekből ismeretlenek. Ezúttal nem számlaelmaradással riogatják őket, hanem pénzvisszafizetéssel kecsegtetnek, ám végig az illető bankkártyájának adataira utaznak.","shortLead":"Újabb módon próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan MVM-ügyfelekből ismeretlenek. Ezúttal nem számlaelmaradással riogatják...","id":"20250212_mvm-next-csalas-adathalasz-email-penzvisszafizetes-tulfizetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70.jpg","index":0,"item":"65fcf720-fff1-4a1a-a86e-96c2ab6295cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_mvm-next-csalas-adathalasz-email-penzvisszafizetes-tulfizetes-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:42","title":"Aki ilyen levelet kap az MVM-től, annak a pénze bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","shortLead":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","id":"20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"87abc203-2ad6-443c-a295-5dcfec31d2ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","timestamp":"2025. február. 12. 17:44","title":"„Meg akarta ijeszteni” áldozatát a dohánybolti késelő, mert szerelmes belé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a31393-85d9-4a2d-a2d7-89df4b9c5009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sűrű héten van túl a MOME, és a folyamat még nem ért véget, ugyanis hamarosan újra át kell esniük a rektorválasztáson.","shortLead":"Sűrű héten van túl a MOME, és a folyamat még nem ért véget, ugyanis hamarosan újra át kell esniük a rektorválasztáson.","id":"20250211_MOME-rektor-tiltakozas-Koos-Pal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9a31393-85d9-4a2d-a2d7-89df4b9c5009.jpg","index":0,"item":"5edc152e-0644-4d8e-b218-e5e94bed4b18","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_MOME-rektor-tiltakozas-Koos-Pal","timestamp":"2025. február. 11. 18:37","title":"Ideiglenesen visszakerül Kopek Gábor a MOME élére, miután elbukta a bizalmatlansági szavazást az egyetem rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7072cac5-53bb-4294-9b00-29e9e46fbcf3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Topaz Labs legújabb fejlesztése a Project Starlight, amely egyetlen gombnyomás után készít a rossz minőségű videókból nagyon jókat.","shortLead":"A Topaz Labs legújabb fejlesztése a Project Starlight, amely egyetlen gombnyomás után készít a rossz minőségű videókból...","id":"20250211_topaz-labs-project-starlight-videoszerkeszto-mesterseges-intelligencia-minoseg-felbontas-felskalazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7072cac5-53bb-4294-9b00-29e9e46fbcf3.jpg","index":0,"item":"00ee323e-8621-45eb-98b6-88d130a0136c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_topaz-labs-project-starlight-videoszerkeszto-mesterseges-intelligencia-minoseg-felbontas-felskalazas","timestamp":"2025. február. 11. 18:03","title":"Leesik az ember álla, mire képes ez az új videószerkesztő program – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44166e1c-100f-47c7-a1fc-4cfb3feda23e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ki viszi Ukrajna ritkaföldfémkincseit? Kié viszi a Gázai övezetet, hogy közel-keleti Riviérává fejlessze? Mit visz Elon Musk? Mi visz magával Budapestről az Orbánt meglátogató AfD-vezér? Viszi-e Ausztriát a szélsőjobb? Ez az e heti HVG ajánlója, a Fülszöveg.","shortLead":"Ki viszi Ukrajna ritkaföldfémkincseit? Kié viszi a Gázai övezetet, hogy közel-keleti Riviérává fejlessze? Mit visz Elon...","id":"20250213_hvg-Jakus-Ibolya-Elviszem-pont-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44166e1c-100f-47c7-a1fc-4cfb3feda23e.jpg","index":0,"item":"b09c08f6-1620-471f-81c0-c5bf78c99c7e","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-Jakus-Ibolya-Elviszem-pont-fulszoveg","timestamp":"2025. február. 13. 08:00","title":"Jakus Ibolya: Elviszem pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a24d7c-e13a-4c46-b2f7-b006a42c8858","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsi két sávot is elfoglalt.","shortLead":"A kocsi két sávot is elfoglalt.","id":"20250212_Felborult-egy-futar-furgon-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a24d7c-e13a-4c46-b2f7-b006a42c8858.jpg","index":0,"item":"654e7a44-9b26-479f-896d-f2c7bf97e8c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Felborult-egy-futar-furgon-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. február. 12. 15:35","title":"Felborult egy futárfurgon az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje ünnepi nap lehet szerinte: várhatóan ekkortól kerül ki az államháztartás alól az egyetem, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók onnantól többé nem közalkalmazottak.","shortLead":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje...","id":"20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db.jpg","index":0,"item":"893b7ff4-ff87-4fa9-9df9-abb89792a229","keywords":null,"link":"/elet/20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:09","title":"Mol-egyetem lehet a Műegyetem: pár hét múlva kikerül a BME az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tovább gyarapodott a taglétszám is. A nyugdíjkasszák átlagosan az inflációt jóval meghaladó, 12 százalék feletti hozamot írtak jóvá tagjaik számára.","shortLead":"Tovább gyarapodott a taglétszám is. A nyugdíjkasszák átlagosan az inflációt jóval meghaladó, 12 százalék feletti...","id":"20250212_2300-milliard-forint-egeszsegpenztar-nyugdijpenztar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"9a5cd2ad-8163-47ec-831a-54a8b0b79357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_2300-milliard-forint-egeszsegpenztar-nyugdijpenztar","timestamp":"2025. február. 12. 13:40","title":"2300 milliárd forintot tartanak a magyarok egészség- és magánpénztári számlán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]