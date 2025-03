Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ed7986a5-647e-4f0f-9550-cf253f24eb54","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az indoklás szerint a hagyományostól eltérő technológiák alapvető értékeinket fenyegetik.","shortLead":"Az indoklás szerint a hagyományostól eltérő technológiák alapvető értékeinket fenyegetik.","id":"20250312_kormany-nagy-istvan-agrarminiszter-torvenyjavaslat-tiltas-muhus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed7986a5-647e-4f0f-9550-cf253f24eb54.jpg","index":0,"item":"5be54a9e-3675-4d56-82da-0fad01181af6","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_kormany-nagy-istvan-agrarminiszter-torvenyjavaslat-tiltas-muhus","timestamp":"2025. március. 12. 12:57","title":"Egy évet vártunk rá, végül meglépik: a kormány betiltja a műhúst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy most az USA a rossz oldalon áll.","shortLead":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy...","id":"20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"3c5450d3-139f-4c1f-af4c-c2c777e66c95","keywords":null,"link":"/360/20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","timestamp":"2025. március. 13. 07:30","title":"FT-kommentár: Európa belebújhat Amerika köpönyegébe, mert mozgósítania kell a demokrácia védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összeült az Idősek Tanácsa és megkérte a kormány, hogy bővítse ki a termékek körét, amelyek után majd visszaadják a nyugdíjasoknak az áfát.","shortLead":"Összeült az Idősek Tanácsa és megkérte a kormány, hogy bővítse ki a termékek körét, amelyek után majd visszaadják...","id":"20250312_nyugdijas-afa-visszaterites-ado-idosek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"2a91fbd1-5d0d-4562-98bf-334c31a5a8a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_nyugdijas-afa-visszaterites-ado-idosek","timestamp":"2025. március. 12. 10:42","title":"Egy Orbán Viktor vezette testület tárgyalt a kormánnyal, majd azt kérte az Orbán-kormánytól, hogy még több termékre kapjanak a nyugdíjasok áfa-visszatérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","shortLead":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","id":"20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55.jpg","index":0,"item":"3e124929-0fdd-42bd-b82e-94f680fe8045","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","timestamp":"2025. március. 12. 11:36","title":"Az orosz és az amerikai hírszerzés igazgatója megállapodott, hogy rendszeresen tartani fogják a kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd5752f-ae20-4cb3-bf46-de38acbb574f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakult a legjobb nyolc mezőnye.","shortLead":"Kialakult a legjobb nyolc mezőnye.","id":"20250312_bajnokok-ligaja-osszefoglalo-real-madrid-atletico-madrid-borussia-dortmund-arsenal-aston-villa-psv-eindhoven-club-brugge-lille-tovabbjutas-nyolcaddonto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd5752f-ae20-4cb3-bf46-de38acbb574f.jpg","index":0,"item":"74583af7-1c81-40f6-80d6-6635f26ebb99","keywords":null,"link":"/sport/20250312_bajnokok-ligaja-osszefoglalo-real-madrid-atletico-madrid-borussia-dortmund-arsenal-aston-villa-psv-eindhoven-club-brugge-lille-tovabbjutas-nyolcaddonto-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 23:47","title":"Szürreális módon jutott tovább a Real Madrid, egy potyagól után fordított a tavalyi BL-döntős Dortmund","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlzásnak tűnhet, hogy a vatikáni sajtóiroda minden nap, néha naponta többször is ad egy helyzetjelentést a pápa állapotáról, benne olyan triviálisnak tűnő részletekkel, mint hogy jól aludt és reggelizett. Ezeknek a rendszeres közleményeknek nemcsak az információ megosztása a célja, hanem a félinformációk, álhírek elleni fellépés is. Azóta ugyanis, hogy a pápát február 14-óta kórházban ápolják, erőre kaptak a haláláról szóló összeesküvés-elméletek. A közösségi média pedig termékeny táptalaja ezeknek. ","shortLead":"Túlzásnak tűnhet, hogy a vatikáni sajtóiroda minden nap, néha naponta többször is ad egy helyzetjelentést a pápa...","id":"20250312_ferenc-papa-halala-vatikan-osszeeskuves-elmeletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c.jpg","index":0,"item":"4381f6c3-2610-4b28-800c-77c97d1df06d","keywords":null,"link":"/elet/20250312_ferenc-papa-halala-vatikan-osszeeskuves-elmeletek","timestamp":"2025. március. 12. 10:17","title":"Egy TikToker elmagyarázta, hogy a pápa halott, a Vatikán szalad az összeesküvés-elméletek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alvás maga a pihenés, amikor a szervezet is regenerálódik – úgy tűnik azonban, hogy ez nem teljes egészében igaz. Egy friss kutatás ugyanis rávilágított, hogy az agy még ilyenkor is meglepően aktív marad, legalábbis erre lehet következtetni a pupilla változásaiból.","shortLead":"Az alvás maga a pihenés, amikor a szervezet is regenerálódik – úgy tűnik azonban, hogy ez nem teljes egészében igaz...","id":"20250313_nyitott-szemmel-alvas-agyi-aktivitas-eth-zurich-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"c750576a-b6d4-40b8-aa6e-689ef93a626f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_nyitott-szemmel-alvas-agyi-aktivitas-eth-zurich-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 13. 08:03","title":"Nyitott szemmel kellett aludniuk az embereknek, hogy megfigyeljék őket – és ez egy fontos felfedezéshez vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij szerint Moszkva csak azért támaszt előfeltételeket a tűzszünet kapcsán, hogy aztán ne történjen semmi.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij szerint Moszkva csak azért támaszt előfeltételeket a tűzszünet kapcsán, hogy aztán ne történjen...","id":"20250314_zelenszkij-putyin-trump-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed.jpg","index":0,"item":"978f21a6-25bf-4cb9-aab3-d5d777e1da8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_zelenszkij-putyin-trump-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 14. 07:54","title":"Zelenszkij: Putyin fél megmondani Trumpnak, hogy folytatni akarja a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]