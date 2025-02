Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című fotóalbumát, amelyből számos felvétel egy hónapig a fővárosi Kolta Galériában is megtekinthető.","shortLead":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című...","id":"20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b.jpg","index":0,"item":"30995abc-16f6-4f22-b6f7-be71cc245086","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":"Felhők után rohanva megörökíteni Micimackót: Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","shortLead":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","id":"20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"d8570887-faf7-475f-b20d-e2fa6f625ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","timestamp":"2025. február. 22. 16:26","title":"Újabb túszok térhettek vissza szombaton Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. február. 22. 15:30","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"19946c8d-34a2-47c5-a8fa-ae62055ddfb0","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Hatalmas a vasárnapi német parlamenti választás tétje: a leendő koalíciós kormány pártjainak úgy kell megoldást találniuk a migráció, a gazdaság gondjaira, hogy megakadályozzák a szélsőségek előretörését.","shortLead":"Hatalmas a vasárnapi német parlamenti választás tétje: a leendő koalíciós kormány pártjainak úgy kell megoldást...","id":"20250223_hvg-valasztas-nemetorszag-afd-cdu-menekultek-gazdasag-egymasra-utalva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19946c8d-34a2-47c5-a8fa-ae62055ddfb0.jpg","index":0,"item":"a3e99525-7880-493c-b8b3-f6c1c23210fb","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-valasztas-nemetorszag-afd-cdu-menekultek-gazdasag-egymasra-utalva","timestamp":"2025. február. 23. 08:30","title":"„Ez az egyetlen, utolsó töltényünk van” – így készül Németország a választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe548294-8d1d-4aab-ab47-52d42d819487","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Most a résztvevőket listázni akaró Bayer Zsolton a sor, hogy cáfolja a kormánypárti tévé állítását.","shortLead":"Most a résztvevőket listázni akaró Bayer Zsolton a sor, hogy cáfolja a kormánypárti tévé állítását.","id":"20250223_A-TV2-szerint-nem-voltak-birok-a-birok-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe548294-8d1d-4aab-ab47-52d42d819487.jpg","index":0,"item":"c6c40463-4fbf-4e9d-b8a7-af88ed3453cc","keywords":null,"link":"/elet/20250223_A-TV2-szerint-nem-voltak-birok-a-birok-tuntetesen","timestamp":"2025. február. 23. 10:44","title":"A TV2 szerint nem voltak bírók a „bíró tüntetésen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: kavarás a Közel-Keleten és gyilkosság Oroszországban. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"bc82ae1a-927f-4863-85e9-ca20b4f27f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","timestamp":"2025. február. 23. 06:00","title":"Elvitelre #107: Orbán Viktor, és egy Hazafi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14271325-4bf5-49d4-8293-bd3cf92e53ec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hermetikus lezárás, belátást gátló drapériák.","shortLead":"Hermetikus lezárás, belátást gátló drapériák.","id":"20250222_orban-evertekelo-varkert-bazar-kordon-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14271325-4bf5-49d4-8293-bd3cf92e53ec.jpg","index":0,"item":"dc22b1a5-5152-402d-8ad3-530c49a3df88","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_orban-evertekelo-varkert-bazar-kordon-fotok","timestamp":"2025. február. 22. 12:38","title":"Kordonokkal készülnek Orbán évértékelőjére a Várkert Bazárnál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5031a1d3-fdc7-4bb0-93a5-bc1b734d184a","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az utóbbi években már 600 köbméter olyan fa került rászorulókhoz, amit azok betegsége miatt kellett kivágni a II. kerületben.","shortLead":"Az utóbbi években már 600 köbméter olyan fa került rászorulókhoz, amit azok betegsége miatt kellett kivágni a II...","id":"20250223_Raszorulokhoz-kerultek-a-betegseg-miatt-kivagott-II-keruleti-fak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5031a1d3-fdc7-4bb0-93a5-bc1b734d184a.jpg","index":0,"item":"499d6ebe-a9d7-4551-8967-8357d4090f99","keywords":null,"link":"/zhvg/20250223_Raszorulokhoz-kerultek-a-betegseg-miatt-kivagott-II-keruleti-fak","timestamp":"2025. február. 23. 15:58","title":"Rászorulókhoz kerültek a betegség miatt kivágott II. kerületi fák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]