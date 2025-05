Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Készült erről egy előterjesztés, de a helyi Fidesz nem vette napirendre. Nem határolódott el az egri önkormányzati bizottság Rák Sándorétól, aki rasszista, tömeggyilkosozó posztot osztott meg Dobrev Kláráráról A kör bezárult. Orbán Viktor az „átláthatósági" törvénnyel visszahívta az oroszokat Magyarországra. De a HVG-nek 2026 nem a végső összecsapás, csak egy évszám. Ez a május 22-én megjelenő hetilap hagyományos szerkesztői bejelentkezője, a Fülszöveg. A HVG főszerkesztője: Nem elégszünk meg a legkönnyebb megoldással, és senkitől meg nem riadunk A problémák, megélhetés, infláció és közszolgáltatások mellett a belpolitikai kérdéseké volt a főszerep. Magyar Péterre és a politikát elhagyó Gurcsányra is név szerint kérdeznek. Magyar Péter és az infláció – többek közt ezekre a kérdésekre kíváncsi a Fidesznek fontos témákban mérő közvélemény-kutató Az új tulajdonos egy frissen bejegyzett békéscsabai cég. A Szepesi család Tiborczhoz köthető cégnek adta el a balatoni ötcsillagos BalaLand Hotel részesedését részesedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cb599a-e557-4b82-a499-296ee1ede7ff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a premierbe nem várt hiba csúszott, már a főpróba is elég volt ahhoz, hogy új világrekord szülessen Vietnámban: soha nem repült még egyszerre, koordináltan annyi drón, mint április végén Saigon felett.","shortLead":"Bár a premierbe nem várt hiba csúszott, már a főpróba is elég volt ahhoz, hogy új világrekord szülessen Bár a premierbe nem várt hiba csúszott, már a főpróba is elég volt ahhoz, hogy új világrekord szülessen Vietnámban: soha nem repült még egyszerre, koordináltan annyi drón, mint április végén Saigon felett. Videón a Guinness-rekord: 10 518 drón repült egyszerre Vietnám felett A lapok jobb áttekinthetőségét és a memóriaspórolást is segíti az a funkció, ami most egészen más helyen lesz fellehető a Google Chrome-ban. Költözik a Chrome egyik fontos funkciója – ne keresse megszokásból Schiffer titkolja, hogy miről beszélgettek. Novák Katalint Schiffer Andrással együtt fotózták le kedd este egy Kossuth téri kávézó teraszán Schiffer Andrással együtt fotózták le kedd este egy Kossuth téri kávézó teraszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja tovább eltűrni semmittevését.","shortLead":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja tovább eltűrni semmittevését. Beismerte tettét a férfi, aki brutálisan megölte jótevőjét, amiért az megelégelte lustaságát