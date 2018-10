Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbea93ee-776c-4985-a70e-9c8b37ba1bef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új helyre költözött a pilisborosjenői iskola, csak éppen az új épületnél se közvilágítás, se zebra nincsen.","shortLead":"Új helyre költözött a pilisborosjenői iskola, csak éppen az új épületnél se közvilágítás, se zebra nincsen.","id":"20181005_Eletveszelyes_megkozeliteni_az_uj_pilisborosjenoi_iskolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbea93ee-776c-4985-a70e-9c8b37ba1bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777c3b9c-a843-4f48-8e31-f71300e7bee6","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Eletveszelyes_megkozeliteni_az_uj_pilisborosjenoi_iskolat","timestamp":"2018. október. 05. 19:59","title":"Életveszélyes megközelíteni az új pilisborosjenői iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai kutatócsoport.","shortLead":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai...","id":"20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92611ff5-e79e-424c-b130-a0afca091c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","timestamp":"2018. október. 06. 20:03","title":"Egy dologra már biztosan jó, ha rendszeresen bevesz egy aszpirint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459d58b-20f9-4b45-9664-d7fb655260bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kathryn Mayorga azt állítja, 2009-ben egy szállodai szobában erőszakolta meg a portugál klasszis. Ronaldo mindent tagad, de most egy videón látszik, ahogy a nővel táncol egy night clubban.","shortLead":"Kathryn Mayorga azt állítja, 2009-ben egy szállodai szobában erőszakolta meg a portugál klasszis. Ronaldo mindent...","id":"20181005_Videon_Ronaldo_ahogy_az_ot_eroszakkal_vadolo_novel_tancol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8459d58b-20f9-4b45-9664-d7fb655260bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb82cf0-0b1e-4661-ab52-2e3c3f3ec765","keywords":null,"link":"/sport/20181005_Videon_Ronaldo_ahogy_az_ot_eroszakkal_vadolo_novel_tancol","timestamp":"2018. október. 05. 18:56","title":"Videón Ronaldo, ahogy az őt erőszakkal vádoló nővel táncol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt fideszes képviselőt is Székely László műtötte - Tiffán szerint olyan mérhetetlen emberség van benne, amit ő csak a \"nagyok\" esetében lát.","shortLead":"A volt fideszes képviselőt is Székely László műtötte - Tiffán szerint olyan mérhetetlen emberség van benne, amit ő csak...","id":"20181006_A_Facebookon_allt_ki_Tiffan_Zsolt_a_menesztett_szivsebeszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b248a63-b652-465d-a635-a20d835c4780","keywords":null,"link":"/elet/20181006_A_Facebookon_allt_ki_Tiffan_Zsolt_a_menesztett_szivsebeszert","timestamp":"2018. október. 06. 11:07","title":"A Facebookon állt ki a volt fideszes Tiffán Zsolt a menesztett szívsebészért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7685e3-1977-41bc-bccd-be7b3273319a","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"A lázadók, akik mögött a hatalom áll. Az ellentmondásokkal zsúfolt forradalom mellékterméke a végletekig lezüllött közbeszéd.","shortLead":"A lázadók, akik mögött a hatalom áll. Az ellentmondásokkal zsúfolt forradalom mellékterméke a végletekig lezüllött...","id":"201831__magyar_altright__kulturharc__ellensegkep__annak_is_kell_latszani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc7685e3-1977-41bc-bccd-be7b3273319a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc027d4-9afe-4fc2-a876-222a0e7f3c16","keywords":null,"link":"/itthon/201831__magyar_altright__kulturharc__ellensegkep__annak_is_kell_latszani","timestamp":"2018. október. 07. 14:00","title":"A Fidesz-kormány érzületi hátországa, az alt-right: az köti össze őket, amit gyűlölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bekerült az utolsó fordulóba Trump jelöltje, noha volt republikánus, aki ellene, illetve demokrata is, aki mellette szavazott.","shortLead":"Bekerült az utolsó fordulóba Trump jelöltje, noha volt republikánus, aki ellene, illetve demokrata is, aki mellette...","id":"20181005_Tovabbjuttatak_a_szavazason_az_eroszakkal_vadolt_Brett_Kavanaught","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e847413-fd78-4560-bbcf-7d7763107054","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Tovabbjuttatak_a_szavazason_az_eroszakkal_vadolt_Brett_Kavanaught","timestamp":"2018. október. 05. 18:20","title":"Továbbjuttatták a szavazáson az erőszakkal vádolt Brett Kavanaugh-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Jegtomb_szakitotta_be_az_idos_par_hazanak_tetejet__egy_repulo_lehet_a_ludas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e1b7d7-4186-4bad-a905-cdfb394937ca","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Jegtomb_szakitotta_be_az_idos_par_hazanak_tetejet__egy_repulo_lehet_a_ludas","timestamp":"2018. október. 06. 15:32","title":"Jégtömb szakította be az idős pár házának tetejét - egy repülő lehet a ludas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86896589-9c5f-4b43-a3ca-1defa4cd1d59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"PC-n és iPaden eddig is játszható volt a sorozat hatodik részénél járó Civilization, mobilos verzió viszont úgy tűnt, soha nem lesz belőle. Aztán a fejlesztők mégiscsak elkészítették a népszerű stratégiai játék iphone-os változatát is. ","shortLead":"PC-n és iPaden eddig is játszható volt a sorozat hatodik részénél járó Civilization, mobilos verzió viszont úgy tűnt...","id":"20181005_sid_meier_civilization_vi_6_ipad_iphone_pc_strategiai_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86896589-9c5f-4b43-a3ca-1defa4cd1d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165700b5-4555-4618-ac72-793e84edde6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_sid_meier_civilization_vi_6_ipad_iphone_pc_strategiai_videojatek","timestamp":"2018. október. 05. 23:20","title":"Már iPhone-ra is letölthető a népszerű világépítő játék, a Civilization 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]