Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság, mégis évek óta nő a túlórák száma.","shortLead":"Drága mulatság, mégis évek óta nő a túlórák száma.","id":"20181107_Egymilliohoz_kozelithet_decemberben_a_kiskereskedelmi_tulorazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309c1d8-10c1-4f63-89fa-cb47df7b8c46","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Egymilliohoz_kozelithet_decemberben_a_kiskereskedelmi_tulorazas","timestamp":"2018. november. 07. 13:19","title":"Egymillióhoz közelíthet decemberben a kiskereskedelmi túlórázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feltüntetnék az élelmiszereken, hogy ehetik-e vegák és vegánok.","shortLead":"Feltüntetnék az élelmiszereken, hogy ehetik-e vegák és vegánok.","id":"20181107_Indulhat_a_vegak_alairasgyujtese_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7150a2c3-bc03-44a5-891d-e62e5cf74730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Indulhat_a_vegak_alairasgyujtese_az_EUban","timestamp":"2018. november. 07. 14:17","title":"Indulhat a vegák aláírásgyűjtése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ac2b87-896a-40f0-b3db-b606193cefce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába az energiahatékonysági címke, nem lehetnek a vevők biztosak abban, hogy tényleg kevés energiát fogyasztó porszívót vesznek.","shortLead":"Hiába az energiahatékonysági címke, nem lehetnek a vevők biztosak abban, hogy tényleg kevés energiát fogyasztó...","id":"20181108_A_porzsakokkal_trukkoztek_a_gyartok_kozbelepett_a_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ac2b87-896a-40f0-b3db-b606193cefce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4edf05-a49a-45bb-a466-422e5089e899","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_A_porzsakokkal_trukkoztek_a_gyartok_kozbelepett_a_birosag","timestamp":"2018. november. 08. 11:48","title":"A porzsákokkal trükköztek a gyártók, közbelépett a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Kérdés, hogy mennyire lehet megtartani a Kero-korszak nézőit.","shortLead":"A korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Kérdés, hogy mennyire lehet megtartani...","id":"20181108_Trianonmusicallel_szall_be_a_kulturharcba_az_Operettszinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6277e58c-4f4d-47e6-a6a2-73016e0d879d","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Trianonmusicallel_szall_be_a_kulturharcba_az_Operettszinhaz","timestamp":"2018. november. 08. 11:55","title":"Trianon-musicallel száll be a kultúrharcba az Operettszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","shortLead":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","id":"20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a767822-b728-42f7-a9b2-cbba0e9ff0c5","keywords":null,"link":"/sport/20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","timestamp":"2018. november. 08. 08:51","title":"Bekerülhet a magyar válogatottba Loic Nego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086c5bcd-bf4c-4e62-9d58-8c01b8c87c86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nighthawk néven mutatta be két új routerét a Netgear, a cég minden eddiginél gyorsabb internetet hoz el a háztartásokba. Kihasználni viszont egyelőre senki sem tudja.","shortLead":"Nighthawk néven mutatta be két új routerét a Netgear, a cég minden eddiginél gyorsabb internetet hoz el...","id":"20181108_netgear_router_wifi_6_vezetek_nelkuli_internet_gyors_wifi_ax8_ax12","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=086c5bcd-bf4c-4e62-9d58-8c01b8c87c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf8988-4132-4142-9f2c-b714691a69fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_netgear_router_wifi_6_vezetek_nelkuli_internet_gyors_wifi_ax8_ax12","timestamp":"2018. november. 08. 11:33","title":"Gyorsabb és stabilabb wifit ígér otthonra a Netgear, csinált is hozzá két új routert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy a hivatalos adatok torzítanak?","shortLead":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy...","id":"20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f3a614-2be7-4c17-ac11-c74c0a85fbe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","timestamp":"2018. november. 08. 15:44","title":"Miért érezzük nagyobbnak az inflációt, mint ahogy a KSH méri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a25fcd-ac50-4963-818c-2a5f9962d70f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába tesz meg mindent a kormány, 2001-től 2017-ig már a 400 ezer főt is meghaladta a népességfogyás – legalábbis ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének Demográfiai portré 2018 című tanulmánykötetéből. A legrosszabb forgatókönyv szerint 2070-re hatmillió magyar élhet az országban. Közben az elmúlt években stagnált a születésszám, pedig a gyermekvállalási kedv növekedett.","shortLead":"Hiába tesz meg mindent a kormány, 2001-től 2017-ig már a 400 ezer főt is meghaladta a népességfogyás – legalábbis...","id":"20181109_Hatmilliora_fogyhat_Magyarorszag_nepessege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73a25fcd-ac50-4963-818c-2a5f9962d70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32667ede-ba2c-464c-aa6e-c0131e23bf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Hatmilliora_fogyhat_Magyarorszag_nepessege","timestamp":"2018. november. 09. 06:30","title":"Hatmillióra fogyhat Magyarország népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]