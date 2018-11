Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mediaworksnek nem csak a bevételei, de a kiadásai is nőnek, a médiaportfólió mögött pedig akkora adósságtömeg van, ami miatt az állami hirdetések nélkül összeroppanna a médiabirodalom.","shortLead":"A Mediaworksnek nem csak a bevételei, de a kiadásai is nőnek, a médiaportfólió mögött pedig akkora adósságtömeg van...","id":"20181115_G7_meszaros_lorinc_mediabirodalom_adossag_allami_hirdetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25eca08d-165f-4ca5-85e7-cb291e218cd2","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_G7_meszaros_lorinc_mediabirodalom_adossag_allami_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 15. 11:58","title":"G7: Szinte csak az állami hirdetések tartják életben Mészáros médiabirodalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f6a7cc-077c-4f12-b478-fe8ed5b09ed8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdték lecserélni a régebbi sebességmérő műszereiket, még keményebb világ jöhet a bírságolásban.","shortLead":"Elkezdték lecserélni a régebbi sebességmérő műszereiket, még keményebb világ jöhet a bírságolásban.","id":"20181116_traffipax_ausztira_autopalya_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f6a7cc-077c-4f12-b478-fe8ed5b09ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605f7c67-dd15-4e19-894d-f2f54c8882a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_traffipax_ausztira_autopalya_birsag","timestamp":"2018. november. 16. 14:16","title":"Szuperpontos traffipaxokra állnak át az osztrákok, jön a zéro tolerancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar kormányéhoz hasonló módszert alkalmazva igyekezett elterelni a figyelmet aktuális botrányairól a Facebook, mely a The New York Times egy cikke szerint egy pr-ügynökséget is felbérelt, hogy a hangoskodókat Soros György ügynökeinek bélyegezze.","shortLead":"A magyar kormányéhoz hasonló módszert alkalmazva igyekezett elterelni a figyelmet aktuális botrányairól a Facebook...","id":"20181115_mark_zuckerberg_soros_gyorgy_facebook_2016_amerikai_elnokvalasztas_orosz_befolyas_lejarato_cikk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dcafac-e99c-463d-a2f9-6414154f4cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_mark_zuckerberg_soros_gyorgy_facebook_2016_amerikai_elnokvalasztas_orosz_befolyas_lejarato_cikk","timestamp":"2018. november. 15. 11:03","title":"A Facebook az új Fidesz? Lejárató sorosozó kampányt fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba16be1-3444-4e4e-ad9b-723792db5411","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Stúdió K, az Átrium és a Rózsavölgyi Szalon is megrendült közleményben tudatta, hogy a konstrukció eltörlése után kétséges a megmaradásuk. ","shortLead":"A Stúdió K, az Átrium és a Rózsavölgyi Szalon is megrendült közleményben tudatta, hogy a konstrukció eltörlése után...","id":"20181116_Adomanyokkal_es_jegyaremelessel_probal_tulelni_sok_szinhaz_a_kulturtao_eltorlese_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba16be1-3444-4e4e-ad9b-723792db5411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90836b47-af49-42fb-9582-a20e30e9dffc","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_Adomanyokkal_es_jegyaremelessel_probal_tulelni_sok_szinhaz_a_kulturtao_eltorlese_utan","timestamp":"2018. november. 16. 16:48","title":"Adományokkal és jegyáremeléssel próbál túlélni sok színház a kultúr-tao eltörlése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nagyapja hatására lett focista Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akivel az e heti HVG-ben olvashat portréinterjút. ","shortLead":"A nagyapja hatására lett focista Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akivel az e heti...","id":"20181115_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_hvg_hetilap_portre_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ac9277-9dfb-47ad-9025-f0d4d6888780","keywords":null,"link":"/sport/20181115_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_hvg_hetilap_portre_interju","timestamp":"2018. november. 15. 18:15","title":"Marco Rossi: \"Meccsnapon nincsen demokrácia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e142e9b-973c-45e9-8519-0d8735960e1c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Személyes élményét megosztva üzent a jövő főpolgármester-jelöltjeinek Kunhalmi Ágnes. A szocialista képviselő nem először fogalmaz plasztikusan, ezúttal megtudtuk, hogy már másodszor jött vele szembe egy patkány Budapest utcáin.","shortLead":"Személyes élményét megosztva üzent a jövő főpolgármester-jelöltjeinek Kunhalmi Ágnes. A szocialista képviselő nem...","id":"20181115_Orditottam_majdnem_bolondnak_neztek__Kunhalmi_Agnes_elo_adasban_meselte_patkanykalandjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e142e9b-973c-45e9-8519-0d8735960e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ccc965-a5fa-495a-9cc2-eae64cacfcba","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Orditottam_majdnem_bolondnak_neztek__Kunhalmi_Agnes_elo_adasban_meselte_patkanykalandjat","timestamp":"2018. november. 15. 09:03","title":"„Ordítottam, majdnem bolondnak néztek” – Kunhalmi Ágnes élő adásban mesélte patkánykalandját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt miniszterelnök egy magyar követségen adta be menedékkérelmét, ám azt mondja, a magyar hatóságoknak semmi köze nem volt ahhoz, hogy elhagyta Macedóniát. ","shortLead":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt...","id":"20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e527597-c051-4547-b30a-af105a1f5da4","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 15. 16:04","title":"Macedóniában vizsgálják, kinek a segítségével szökött meg a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA fenyegetését követően az Olasz Úszószövetség úgy döntött, mégsem rendezi meg az Energy for Swim 2018 elnevezésű viadalt, amelynek december 20-21-én Torino adott volna otthont.","shortLead":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA fenyegetését követően az Olasz Úszószövetség úgy döntött...","id":"20181115_fina_fenyegetes_hosszu_katinka_torino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a68fc53-8629-4596-9370-73c9eb9448a4","keywords":null,"link":"/sport/20181115_fina_fenyegetes_hosszu_katinka_torino","timestamp":"2018. november. 15. 13:36","title":"Hatott a FINA fenyegetése, nem indul rivális versenysorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]