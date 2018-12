Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d599ca2d-ac7e-48c7-9778-4c94afb18a6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 1,2 milliárd forintot csoportosított át a 2018-as költségvetésben „nemzetközi sportesemények megrendezését célzó pályázatok” előkészítésére, illetve a fővárosi agglomeráció fejlesztésére – derül ki egy kormányhatározatból.","shortLead":"A kormány 1,2 milliárd forintot csoportosított át a 2018-as költségvetésben „nemzetközi sportesemények megrendezését...","id":"20181206_A_jovo_elkezdodott_a_kormany_2020bol_szerzett_penzt_sportesemenyekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d599ca2d-ac7e-48c7-9778-4c94afb18a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e54c90-c19e-4e71-8e63-24c96e5f210b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_A_jovo_elkezdodott_a_kormany_2020bol_szerzett_penzt_sportesemenyekre","timestamp":"2018. december. 06. 16:56","title":"Nagy időmágus a kormány, 2020-ból szerzett pénzt sporteseményekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","shortLead":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","id":"20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9265a3c1-5e16-4ff4-b509-3d1e9e649f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 07. 11:09","title":"Nincs megállapodás, a kormány dönthet a jövő évi minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","shortLead":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","id":"20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fe9705-f3ce-4b3d-ad62-bf3e514b986f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","timestamp":"2018. december. 06. 09:44","title":"A meggyilkolt Rózsa Eduárdónak szentel emlékévet a Magyar Iszlám Közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adff1821-c594-4438-916e-59807f3a3541","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wing névre hallgató, csomagszállításra alkalmas drónok a Google szerint egy 1,5 kilogrammos csomagot percekkel a rendelés leadás után képesek kiszállítani.","shortLead":"A Wing névre hallgató, csomagszállításra alkalmas drónok a Google szerint egy 1,5 kilogrammos csomagot percekkel...","id":"20181206_google_alphabet_wing_dron_csomagszallitas_europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adff1821-c594-4438-916e-59807f3a3541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93823fb1-d62f-46ae-a6aa-30993b74dc3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_google_alphabet_wing_dron_csomagszallitas_europa","timestamp":"2018. december. 06. 20:33","title":"Európában fogja tesztelni repülő \"postásait\" a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze egyszer találkoztak, de az emlékezetes beszélgetés volt.","shortLead":"Mindössze egyszer találkoztak, de az emlékezetes beszélgetés volt.","id":"20181206_Kasler_elobb_kikerdezte_Prohlet_a_Tanacskoztarsasagrol_majd_kirugta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd10857-f0d6-4f0f-bee8-5643a3cce217","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kasler_elobb_kikerdezte_Prohlet_a_Tanacskoztarsasagrol_majd_kirugta","timestamp":"2018. december. 06. 08:52","title":"Kásler előbb kikérdezte Prőhlét a Tanácsköztársaságról, majd kirúgta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e359988c-71e3-439c-875a-664302a63e2f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen szupernóvát fedeztek fel, amely példátlanul újszerű betekintést enged egy erőteljes csillagrobbanás első pillanataiba.","shortLead":"Eddig ismeretlen szupernóvát fedeztek fel, amely példátlanul újszerű betekintést enged egy erőteljes csillagrobbanás...","id":"20181206_csillagok_szuletese_asassn_18bt_szupernova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e359988c-71e3-439c-875a-664302a63e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f449a2-79d3-4c6e-94fd-15c1ab4b4299","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_csillagok_szuletese_asassn_18bt_szupernova","timestamp":"2018. december. 06. 17:03","title":"Átírhatja a csillagászat alapjait egy most felfedezett szupernóva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024be735-4d0d-446b-8e46-99aa7b7a2b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest–Újszász–Szolnok és a Budapest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc vonalon várhatóan 30-40 perccel nő a menetidő, egyes elővárosi vonatok Rákosnál visszafordulnak, vagy teljesen kimaradnak a menetrendből. ","shortLead":"A Budapest–Újszász–Szolnok és a Budapest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc vonalon várhatóan 30-40 perccel nő a menetidő, egyes...","id":"20181206_Sokat_fog_kesni_ha_a_keletpesti_agglomeraciobol_jon_vonattal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=024be735-4d0d-446b-8e46-99aa7b7a2b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc87fae-66fe-4104-823a-795854985884","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Sokat_fog_kesni_ha_a_keletpesti_agglomeraciobol_jon_vonattal","timestamp":"2018. december. 06. 06:40","title":"Sokat fog késni, ha a kelet-pesti agglomerációból jön vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kabinet szerint eddig már huszonegyszer hoztak ilyen döntést, ez a mostani sem számít különlegességnek.","shortLead":"A kabinet szerint eddig már huszonegyszer hoztak ilyen döntést, ez a mostani sem számít különlegességnek.","id":"20181205_Kormanyzat_A_print_mediakultura_megmentese_erdekeben_kellett_atminositeni_a_fideszes_mediabirodalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dce859-3919-47bb-9a4c-025597ed6772","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kormanyzat_A_print_mediakultura_megmentese_erdekeben_kellett_atminositeni_a_fideszes_mediabirodalmat","timestamp":"2018. december. 05. 20:49","title":"Kormányzat: A print médiakultúra megmentése érdekében kellett átminősíteni a fideszes médiabirodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]