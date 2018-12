Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cf71a89-8e52-46c9-a3f0-f6a4117e13f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cikk külön kiemeli a festő Orbán Viktorról és Soros Györgyről készült képeit.","shortLead":"A cikk külön kiemeli a festő Orbán Viktorról és Soros Györgyről készült képeit.","id":"20181206_Tukor_a_tarsadalomnak__drMarias_kiallitasarol_ir_a_Reuters","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf71a89-8e52-46c9-a3f0-f6a4117e13f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6e15b7-24da-4f24-bfc0-eec79a837aef","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Tukor_a_tarsadalomnak__drMarias_kiallitasarol_ir_a_Reuters","timestamp":"2018. december. 06. 20:48","title":"„Tükör a társadalomnak” – drMáriás kiállításáról ír a Reuters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül. Az első tesztek már lezajlottak, és igen ígéretesek.","shortLead":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül...","id":"20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1182b3fc-740f-40ae-89e0-06254d4d3088","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","timestamp":"2018. december. 05. 19:03","title":"Ennyin már elférne? 16 000 GB szabad hely van a Seagate új merevlemezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12b9d99-d6ec-43bf-a13f-e2e349290524","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"500 dolgozó veszti el a munkáját, de nem fogadták el a cég ingázással járó ajánlatát. Van elég munkalehetőség helyben is.","shortLead":"500 dolgozó veszti el a munkáját, de nem fogadták el a cég ingázással járó ajánlatát. Van elég munkalehetőség helyben...","id":"20181207_Kivonul_Magyarorszagrol_az_autoipari_multi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c12b9d99-d6ec-43bf-a13f-e2e349290524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b284defa-0319-4529-a701-0dc5c1342c11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Kivonul_Magyarorszagrol_az_autoipari_multi","timestamp":"2018. december. 07. 09:32","title":"Bezárja magyar autóipari gyárát az amerikai multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hívtak állam- és kormányfőket, de ha részt kívántak venni, mehettek a gyászszertartásra. Orbán nem ment – derül ki a miniszterelnök sajtósától kapott válaszból.","shortLead":"Nem hívtak állam- és kormányfőket, de ha részt kívántak venni, mehettek a gyászszertartásra. Orbán nem ment – derül ki...","id":"20181206_Orban_nem_ment_el_Bush_temetesere_de_irt_az_itteni_nagykovetseg_konyvebe_egy_uzenetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b483f8e-bd8c-4ce1-b2f8-0456795beab2","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Orban_nem_ment_el_Bush_temetesere_de_irt_az_itteni_nagykovetseg_konyvebe_egy_uzenetet","timestamp":"2018. december. 06. 16:52","title":"Orbán nem ment el Bush temetésére, de írt az itteni nagykövetség könyvébe egy üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d32ccf-ef15-495d-9939-76344b93554e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőt kiskorú veszélyeztetése miatt letartóztatták. ","shortLead":"A nőt kiskorú veszélyeztetése miatt letartóztatták. ","id":"20181207_Eroszakkal_vagta_le_a_diakja_hajat_egy_kaliforniai_tanarno_mikozben_a_himnuszt_enekelte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d32ccf-ef15-495d-9939-76344b93554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5b2240-5455-41d9-82da-74f60e9d46e6","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Eroszakkal_vagta_le_a_diakja_hajat_egy_kaliforniai_tanarno_mikozben_a_himnuszt_enekelte","timestamp":"2018. december. 07. 10:37","title":"Erőszakkal vágta le a diákja haját egy kaliforniai tanárnő, miközben a himnuszt énekelte - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodást, amire jó esély van.","shortLead":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült...","id":"20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b9819b-9353-4a45-9863-4227b2c5028e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","timestamp":"2018. december. 06. 12:48","title":"Telegraph: Elhalaszthatják a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51145383-d665-4278-95ea-5bbba5ef4339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan megélénkült a piaci alapon épülő elektromos töltőállomások terjedése. Szükség is van rájuk.","shortLead":"Láthatóan megélénkült a piaci alapon épülő elektromos töltőállomások terjedése. Szükség is van rájuk.","id":"20181207_cez_cseh_elektromos_auto_gyorstolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51145383-d665-4278-95ea-5bbba5ef4339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5654bd-ab24-4da1-a4a2-b673026397f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_cez_cseh_elektromos_auto_gyorstolto","timestamp":"2018. december. 07. 09:50","title":"Cseh energetikai óriás szórná meg gyorstöltőkkel Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da","c_author":"Sallai György","category":"gazdasag","description":"Az okoseszközök felét még jelszóval sem védik a felhasználók, pedig a tartalmak elvesztése nem csak a cégeket, de a magánembereket is érzékenyen érinti. Joggal merülhet fel a kérdés, miért tesszük ki magunkat ilyen szintű digitális veszélynek?","shortLead":"Az okoseszközök felét még jelszóval sem védik a felhasználók, pedig a tartalmak elvesztése nem csak a cégeket, de...","id":"20181206_Sok_penzt_is_bukhatunk_azzal_ha_a_taxiban_hagyjuk_a_telefont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624e9110-7aa7-4943-990f-a489c356fe45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Sok_penzt_is_bukhatunk_azzal_ha_a_taxiban_hagyjuk_a_telefont","timestamp":"2018. december. 06. 17:14","title":"Sok pénzt is bukhatunk azzal, ha a taxiban hagyjuk a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]