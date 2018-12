Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyikük különösen agresszív volt, sokakat megvert, és volt, akit arra kényszerített, hogy királyként éltesse vagy imádkozzon hozzá.","shortLead":"Egyikük különösen agresszív volt, sokakat megvert, és volt, akit arra kényszerített, hogy királyként éltesse vagy...","id":"20181214_Rettegesben_tartotta_a_gyermekotthon_lakoit_egy_testverpar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a3491e-089b-45c2-8399-0dce73007655","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Rettegesben_tartotta_a_gyermekotthon_lakoit_egy_testverpar","timestamp":"2018. december. 14. 11:49","title":"Rettegésben tartotta a gyermekotthon lakóit egy testvérpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333770e3-3b01-4a6d-afc2-57ca2f6b8f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ha nem tesznek eleget a szervezet által támasztott gazdasági előírásoknak, még nagyobb bajba kerülhetnek.","shortLead":"Ha nem tesznek eleget a szervezet által támasztott gazdasági előírásoknak, még nagyobb bajba kerülhetnek.","id":"20181214_Csunyan_megbuntette_az_AC_Milant_az_UEFA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333770e3-3b01-4a6d-afc2-57ca2f6b8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84db0f76-4c47-428f-8067-a45a4ac23eba","keywords":null,"link":"/sport/20181214_Csunyan_megbuntette_az_AC_Milant_az_UEFA","timestamp":"2018. december. 14. 14:31","title":"Durva büntetést rótt ki a Milanra az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP, a DK, a Jobbik és az LMP képviselői vonultak ki a pécsi közgyűlés csütörtöki üléséről.","shortLead":"Az MSZP, a DK, a Jobbik és az LMP képviselői vonultak ki a pécsi közgyűlés csütörtöki üléséről.","id":"20181213_A_Kossuth_teri_tuntetes_miatt_kivonult_a_pecsi_ellenzek_a_kozgyulesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ccd26-621b-4c96-965c-c46eb3f4e88d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teri_tuntetes_miatt_kivonult_a_pecsi_ellenzek_a_kozgyulesrol","timestamp":"2018. december. 13. 09:38","title":"A Kossuth téri tüntetés miatt kivonult a pécsi ellenzék a közgyűlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c43682-0ed1-4694-ab04-e55a1fc11576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pantone Színintézet nemrég kihirdette a 2019-es év színét, ezt használja most fel a WWF Magyarország.","shortLead":"A Pantone Színintézet nemrég kihirdette a 2019-es év színét, ezt használja most fel a WWF Magyarország.","id":"20181214_pantone_ev_szine_2019_korall_korallzatony_vedelme_wwf_magyarorszag_termeszetvedelem_keeplivingcoral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5c43682-0ed1-4694-ab04-e55a1fc11576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f52c524-4507-46af-ab2b-68619b8e53a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_pantone_ev_szine_2019_korall_korallzatony_vedelme_wwf_magyarorszag_termeszetvedelem_keeplivingcoral","timestamp":"2018. december. 14. 16:03","title":"Ön is segíthet megmenteni a korallzátonyt, erre a színre figyeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1f6ed7-8f19-4621-a17e-51197e78843b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Robin Thicke és Pharrell Williams ötmillió dollárt (1,4 milliárd forintot) fizethet egy hosszú idő után lezárult szerzői jogi perben. Ön szerint is plágium? Mutatjuk a két dalt.","shortLead":"Robin Thicke és Pharrell Williams ötmillió dollárt (1,4 milliárd forintot) fizethet egy hosszú idő után lezárult...","id":"20181214_Otmillio_dollaros_lopas_Pharell_Williamsek_dala_a_birosag_szerint_plagium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1f6ed7-8f19-4621-a17e-51197e78843b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a0aa86-6661-44b0-86ca-88675353951a","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Otmillio_dollaros_lopas_Pharell_Williamsek_dala_a_birosag_szerint_plagium","timestamp":"2018. december. 14. 09:29","title":"Ötmillió dolláros lopás: Pharrell Williamsék dala a bíróság szerint plágium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a8bd91-67ea-4c12-8e21-bbd7966cb657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a Lift Aircraft a Hexa névre keresztelt drónt, aminek vezetéséhez még pilótavizsga sem szükséges.","shortLead":"A napokban mutatta be a Lift Aircraft a Hexa névre keresztelt drónt, aminek vezetéséhez még pilótavizsga sem szükséges.","id":"20181213_dron_lift_aircraft_hexa_dronrepules_hobbirepules_egyszemelyes_dron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a8bd91-67ea-4c12-8e21-bbd7966cb657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d31bcd-8621-4ef2-ae0a-4ae07a9472ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_dron_lift_aircraft_hexa_dronrepules_hobbirepules_egyszemelyes_dron","timestamp":"2018. december. 13. 11:33","title":"Itt a világ első drónrepülője, amivel bárki felszállhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ee2132-7927-4304-99e2-aeb06bcd4a2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bombariadó volt csütörtökön a kaliforniai Infinity Ward nevű játékstúdió irodájában, az épületet több száz alkalmazottnak kellett elhagynia. ","shortLead":"Bombariadó volt csütörtökön a kaliforniai Infinity Ward nevű játékstúdió irodájában, az épületet több száz...","id":"20181214_call_of_duty_modern_warfare_infinity_ward_bombariado_bombafenyegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6ee2132-7927-4304-99e2-aeb06bcd4a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6205a8e7-d126-4f8d-ad6b-0d9ad3028083","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_call_of_duty_modern_warfare_infinity_ward_bombariado_bombafenyegetes","timestamp":"2018. december. 14. 10:33","title":"Bombafenyegetés miatt kiürítették a Call of Duty játékokat fejlesztő stúdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021356b7-31e7-4fd4-ba92-1990263ec715","c_author":"Dercsényi Dávid, Gergely Márton","category":"itthon","description":"A tíz évvel ezelőtti utcai zavargások és az azokra adott, sokszor túlzó rendőri fellépés óta az ember az elmúlt években megszokta, hogy a magyar rendőrség már kiemelkedő színvonalon képes ellenzéki tüntetéseket biztosítani, és mederben tartani. Szerdán ennek azonban nyoma sem volt. És a gond nem az, hogy késő éjjel az eddiginél keményebben lépett fel egy erőszakra kész keménymaggal szemben, hanem hogy az oda vezető úton többször is magára hagyta a tömeget. Látták a Fidesz székházánál, hogy vannak erőszakra hajlandó demonstrálók, majd ezek szabadon vonulhattak át a fél városon.","shortLead":"A tíz évvel ezelőtti utcai zavargások és az azokra adott, sokszor túlzó rendőri fellépés óta az ember az elmúlt években...","id":"20181213_A_rendorok_profizmusa_elszallt_helyenkent_egyenesen_felotlenek_voltak_a_pesti_utcakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=021356b7-31e7-4fd4-ba92-1990263ec715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd80431-da0c-4321-9e47-7c33f07f9045","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_rendorok_profizmusa_elszallt_helyenkent_egyenesen_felotlenek_voltak_a_pesti_utcakon","timestamp":"2018. december. 13. 11:17","title":"A rendőrök profizmusa elszállt, nem rajtuk múlt, hogy Budapest megúszott egy nagyon csúnya éjszakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]