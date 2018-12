Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén, és beálltak a sor elejére. A diákok nem hagyták ezt.","shortLead":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén...","id":"20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d676b3-5a1d-4bfa-ab25-b7b30db0f4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","timestamp":"2018. december. 13. 18:08","title":"A Margit hídról a Lánchídra mennek át a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Group-IB nevű orosz kiberbiztonsági elemzőcég legfrissebb jelentése szerint 30 ország kormányzati oldalairól és szervereiről lophattak adatokat a hackerek, és ebben Magyarország is érintett.","shortLead":"A Group-IB nevű orosz kiberbiztonsági elemzőcég legfrissebb jelentése szerint 30 ország kormányzati oldalairól és...","id":"20181213_group_ib_hacker_kibertamadas_magyar_kormanyzati_oldalak_szerverek_malware_spyware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17048286-8943-4ae5-82a7-f852c5600040","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_group_ib_hacker_kibertamadas_magyar_kormanyzati_oldalak_szerverek_malware_spyware","timestamp":"2018. december. 13. 13:33","title":"Magyar kormányzati oldalakat és szervereket is vírussal fertőztek meg, sok adatot ellophattak a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4b49fd-deb4-4f43-bd74-752b48ec70b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 28. és február 3. között 5. alkalommal rendezik meg a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált a Cinema City Aréna moziban. A programban többek között Talal Derki Apákról és fiaikról című Sundance Filmfesztivál győztes dokumentumfilmje is látható lesz.","shortLead":"Január 28. és február 3. között 5. alkalommal rendezik meg a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált a Cinema...","id":"20181215_Egy_hetig_bamulhatjuk_a_meztelen_valosagot__januarban_ujra_BIDF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c4b49fd-deb4-4f43-bd74-752b48ec70b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ebc778-9606-48e0-9074-d0f213ccd168","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Egy_hetig_bamulhatjuk_a_meztelen_valosagot__januarban_ujra_BIDF","timestamp":"2018. december. 15. 08:48","title":"Egy hétig bámulhatjuk a meztelen valóságot – januárban újra BIDF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy grúz hátterű cég kínál látszólag nagyon kedvező feltételekkel kölcsönt, az Index megnézte az apró betűs részeket is.","shortLead":"Egy grúz hátterű cég kínál látszólag nagyon kedvező feltételekkel kölcsönt, az Index megnézte az apró betűs részeket is.","id":"20181214_Erdemes_ovatosnak_lenni_a_reklamozott_ingyenhitellel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b44201a-4f30-4488-9721-7c1083bddc68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Erdemes_ovatosnak_lenni_a_reklamozott_ingyenhitellel","timestamp":"2018. december. 14. 13:29","title":"Érdemes óvatosnak lenni a reklámozott ingyenhitellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Windows 10 akkor is elküldi a felhasználó tevékenységének naplóját a Microsoft szervereire, ha ezzel ellentétes beállítás van a rendszerben. Van egy másik felület, ahol szintén át kell állítani egy kapcsolót, hogy az adattovábbítás megszűnjön.","shortLead":"A jelek szerint a Windows 10 akkor is elküldi a felhasználó tevékenységének naplóját a Microsoft szervereire, ha ezzel...","id":"20181214_microsoft_windows_10_adatvedelmi_iranyelvek_szemelyes_adatok_vedelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3816fbba-7d0a-49cd-b7eb-a074811bc21c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_microsoft_windows_10_adatvedelmi_iranyelvek_szemelyes_adatok_vedelme","timestamp":"2018. december. 14. 10:03","title":"Amíg ezt nem kapcsolja ki a Windowsban, a rendszer elküldi a Microsoftnak, hogy mikor mit csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat döntése alapján most újabb 5 évig használhatja mindössze havi 47 ezer forint plusz áfa ellenében – tudta meg a hvg.hu. A Halászbástyától pár percre található, exkluzív környéken több százezer forintért lehetne hasonló lakást bérelni, de azért is ideális, mert az érdekeltségébe tartozó borbár innen alig 180 méterre üzemel. A Villányban borászkodó Tiffán nem volt hajlandó válaszolni arra, hogy a kerületi családosoknak nincs-e nagyobb szüksége önkormányzati lakásra, mint mondta, \"kérdezzük a polgármestert\". Azt, aki maga javasolta, hogy hosszabbítsák meg a bérletet.","shortLead":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat...","id":"20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee2229-c26f-404d-b52f-ac41d61c49d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","timestamp":"2018. december. 14. 06:30","title":"Bagóért kap még 5 évre budavári bérlakást a fideszes exképviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is. Az alábbiakban bemutatjuk, mire érdemes figyelni, ha úgy döntünk, mostantól intelligens, profi kávéfőzőre bíznánk a koffeinbevitelünket. ","shortLead":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is...","id":"20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc45680-dabd-4338-88ce-f0d3cdae3d0b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","timestamp":"2018. december. 14. 07:30","title":"Funkciók, amiket lelkiismeret-furdalás nélkül elvárhatunk kávéfőzőnktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áder János államfőhöz fordult pénteken az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa a közigazgatási bírósági rendszer tervezett létrehozása ügyében.","shortLead":"Áder János államfőhöz fordult pénteken az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa a közigazgatási bírósági rendszer...","id":"20181214_ader_janos_dunja_mijatovic_europa_tanacs_kozigazgatasi_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46977e9c-f791-441a-afae-77f4603a5570","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_ader_janos_dunja_mijatovic_europa_tanacs_kozigazgatasi_birosag","timestamp":"2018. december. 14. 10:45","title":"Ádernek üzentek Strasbourgból: Ne írja alá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]