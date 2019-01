Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd1fdb53-978b-4101-8b6a-6efd30a13e3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél menőbb ráhangoló videó már nem lesz.","shortLead":"Ennél menőbb ráhangoló videó már nem lesz.","id":"20190125_A_nagy_Lebowski_teaser_talan_csak_egy_Super_Bowlreklam_de_igy_is_imadjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd1fdb53-978b-4101-8b6a-6efd30a13e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f997e8-c5ec-4eb1-a4a1-166a5b5020e4","keywords":null,"link":"/elet/20190125_A_nagy_Lebowski_teaser_talan_csak_egy_Super_Bowlreklam_de_igy_is_imadjuk","timestamp":"2019. január. 25. 10:27","title":"A nagy Lebowski teasere talán csak egy Super Bowl-reklám, de így is imádjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől a belügyminiszter.","shortLead":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől...","id":"20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2c7ea-8d7d-4b97-a9ee-6348e1320421","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","timestamp":"2019. január. 24. 14:15","title":"Pintér Sándor kisokost küldött a belügyi intézményvezetőknek, mit csináljanak, ha ellenzéki képviselők bukkannának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második szakaszba lépett az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás a Stop Soros-törvénycsomag miatt. ","shortLead":"A második szakaszba lépett az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás a Stop Soros-törvénycsomag...","id":"20190124_Brusszel_bekemenyit_folytatodik_a_Stop_Soros_miatti_eljaras_Magyarorszag_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364b885-564b-44dc-99c9-b7612a1fd226","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Brusszel_bekemenyit_folytatodik_a_Stop_Soros_miatti_eljaras_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2019. január. 24. 12:55","title":"Brüsszel bekeményít, folytatódik a Stop Soros miatti eljárás Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b695cdda-d6e6-4852-8143-493e25b33e3b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belföldi turizmus minden korábbi rekordot megdöntött 2018-ban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a tavalyi év első 11 hónapjában a hazai szálláshelyek árbevétele 10 százalékkal nőtt, és a vendégéjszakák száma is történelmi rekordot ért el. \r

","shortLead":"A belföldi turizmus minden korábbi rekordot megdöntött 2018-ban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint...","id":"20190125_Rekordot_dontott_a_turizmus_megis_keveset_keresnek_a_szektorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b695cdda-d6e6-4852-8143-493e25b33e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277961fc-64b5-4817-8567-7d7f2d93e6f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Rekordot_dontott_a_turizmus_megis_keveset_keresnek_a_szektorban","timestamp":"2019. január. 25. 13:33","title":"Rekordot döntött a turizmus, mégis keveset keresnek a szektorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c267b26-00e9-420c-ac34-e105b5e84343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi korábbi vezetője volt a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke is, ám Balog Zoltán erről is lemondott. ","shortLead":"Az Emmi korábbi vezetője volt a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke is, ám Balog Zoltán erről is lemondott. ","id":"20190123_Ujabb_posztrol_mondott_le_Balogh_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c267b26-00e9-420c-ac34-e105b5e84343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92243929-e6e8-4a5a-b3f8-f3355396b6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Ujabb_posztrol_mondott_le_Balogh_Zoltan","timestamp":"2019. január. 23. 15:32","title":"Újabb posztról mondott le Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bővül a lefedettség, duplájára növekszik az autók száma, és hamarosan új kedvezményes konstrukciók érkezhetnek.","shortLead":"Bővül a lefedettség, duplájára növekszik az autók száma, és hamarosan új kedvezményes konstrukciók érkezhetnek.","id":"20190125_2020ra_teljes_budapestet_lefedi_a_ma_1_eves_mol_limo_automegoszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d13a5d-08e1-4219-9870-15ec833ba0de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_2020ra_teljes_budapestet_lefedi_a_ma_1_eves_mol_limo_automegoszto","timestamp":"2019. január. 25. 10:00","title":"2020-ra teljes Budapestet lefedi a ma 1 éves MOL Limo autómegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak az életében, amit életkorából kifolyólag nem tud egyedül megoldani? Mi a különbség egy szimpla, dolgozat előtti drukk és egy tartós stresszes állapot között? Az is lehet, hogy depressziós a gyerek? Egyáltalán mit tehetünk ilyen esetekben? Ezekről kérdeztük Deliága Éva gyermekpszichológust.","shortLead":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak...","id":"remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a48bfd1-6884-4f8e-bfb0-0cb809238890","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","timestamp":"2019. január. 23. 19:30","title":"Sokat stresszel a gyerek? Figyeljen oda, mert akár depresszió is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem lehet majd ott, pedig a szereplésével készült Roma című filmet tíz kategóriában is jelölték.","shortLead":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem...","id":"20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c68ebe8-6e27-43ef-a533-d9f00eff3f09","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","timestamp":"2019. január. 24. 14:40","title":"Nem engedik be az Egyesült Államokba a 10-szeresen Oscar-esélyes film mexikói szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]