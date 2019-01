Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ef3772c-0a90-4144-8538-9767e6906fde","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Gravitáció és Az ember gyermeke rendezője elkészítette eddigi legszemélyesebb filmjét: Alfonso Cuarón a saját gyerekkorába kalauzolja nézőit. Egy cselédlány terhességének és egy család széthullásának, majd megerősödésének története nemzetközi elismeréseket és a legfontosabb Oscar-jelöléseket söpörte be. A tavalyi év egyik legszebb filmjét a Netflixen nézhetjük meg. Kritika.","shortLead":"A Gravitáció és Az ember gyermeke rendezője elkészítette eddigi legszemélyesebb filmjét: Alfonso Cuarón a saját...","id":"20190124_Alfonso_Cuaron_Roma_Oscardij_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef3772c-0a90-4144-8538-9767e6906fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f1f48c-11a1-4df9-85c8-af9d8c691378","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Alfonso_Cuaron_Roma_Oscardij_Netflix","timestamp":"2019. január. 24. 20:00","title":"Egy cselédlány teherbe esik, egy család széthullik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sérülésről nincs hír.","shortLead":"Sérülésről nincs hír.","id":"20190125_Negyes_karambol_az_M3ason_Pesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eba8c5-35a2-4839-922a-7450a3e75d53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Negyes_karambol_az_M3ason_Pesten","timestamp":"2019. január. 25. 10:31","title":"Négyes karambol az M3-ason, Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Carlos Ghosn lemondását a francia pénzügyminiszter is megerősítette. ","shortLead":"Carlos Ghosn lemondását a francia pénzügyminiszter is megerősítette. ","id":"20190124_Itt_a_vege_lemondott_a_Renault_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23c63bd-3e1f-4b1b-93ab-72fe4d775b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Itt_a_vege_lemondott_a_Renault_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2019. január. 24. 14:03","title":"Itt a vége: lemondott a Renault elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elzárt település viszont nincs az országban.","shortLead":"Elzárt település viszont nincs az országban.","id":"20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad0c28-a78d-4a4f-8f8d-ccf9df7af55e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","timestamp":"2019. január. 24. 16:13","title":"Lezártak egy utat hóátfúvás miatt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista politikus több ajánlást szedett össze a zuglói polgármesternél. ","shortLead":"A szocialista politikus több ajánlást szedett össze a zuglói polgármesternél. ","id":"20190124_Elovalasztas_Elso_korben_Horvath_Csaba_lenyomta_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33844271-d470-493e-a79f-42520ea7d6ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Elovalasztas_Elso_korben_Horvath_Csaba_lenyomta_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. január. 24. 16:09","title":"Horváth Csaba első körben lenyomta Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d672f36-b528-4a97-874c-969384fc0058","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem az Állami Számvevőszék, hanem a jogszabály változott – mondja Holman Magdolna főtitkár arra, hogy sokak jelentős változást tapasztaltak a szervezet hozzáállásában a Jobbik 2017-es vizsgálatától kezdve. Holman Magdolna a pártpolitikai szerepet visszautasítja. Interjú Állami Számvevőszék főtitkárával.","shortLead":"Nem az Állami Számvevőszék, hanem a jogszabály változott – mondja Holman Magdolna főtitkár arra, hogy sokak jelentős...","id":"20190124_holman_interju_asz_momentum_jobbik_parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d672f36-b528-4a97-874c-969384fc0058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c375fc58-6cd0-4ba1-bd36-2c2944eb36e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_holman_interju_asz_momentum_jobbik_parbeszed","timestamp":"2019. január. 24. 06:30","title":"\"Alapvető szabályokat nem tartottak be\" - A Jobbik vegzálásáról és a Momentum büntetéséről kérdeztük az ÁSZ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől a belügyminiszter.","shortLead":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől...","id":"20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2c7ea-8d7d-4b97-a9ee-6348e1320421","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","timestamp":"2019. január. 24. 14:15","title":"Pintér Sándor kisokost küldött a belügyi intézményvezetőknek, mit csináljanak, ha ellenzéki képviselők bukkannának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben egyre mélyül a lakhatási válság, a hajléktalanokat pedig büntetik.","shortLead":"Miközben egyre mélyül a lakhatási válság, a hajléktalanokat pedig büntetik.","id":"20190125_24hu_kozel_negyezer_onkormanyzati_lakas_all_uresen_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37bf231-d88c-4cf0-92bc-769065fce6fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190125_24hu_kozel_negyezer_onkormanyzati_lakas_all_uresen_a_fovarosban","timestamp":"2019. január. 25. 06:46","title":"24.hu: Több ezer önkormányzati lakás áll üresen a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]