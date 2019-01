Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Messze van ez a Nacsa Lőrinc-rekordtól.","shortLead":"Messze van ez a Nacsa Lőrinc-rekordtól.","id":"20190126_Deutsch_Tamas_mai_sajtotajekoztatojanak_osszefoglalojaban_csupan_hatszor_fordul_elo_Soros_neve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb92b6a-db7e-49ec-8eed-1efa3ff87140","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Deutsch_Tamas_mai_sajtotajekoztatojanak_osszefoglalojaban_csupan_hatszor_fordul_elo_Soros_neve","timestamp":"2019. január. 26. 17:18","title":"Deutsch Tamás mai sajtótájékoztatójának összefoglalójában csupán hatszor fordul elő Soros neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf","c_author":"","category":"cegauto","description":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","shortLead":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","id":"20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d13bd-f618-4fb2-bd30-ddb3726d80c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","timestamp":"2019. január. 27. 15:10","title":"Borulnak az autók az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végelszámolás indult a közmédia cége ellen, amely a közmédia fideszes tanácsadójához, Várhegyi Attilához köthető cégekkel üzletelt. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is jelezte, nincs minden rendben a cég körül. ","shortLead":"Végelszámolás indult a közmédia cége ellen, amely a közmédia fideszes tanácsadójához, Várhegyi Attilához köthető...","id":"20190128_Megszunteti_a_kozmedia_az_ASZnak_is_problemas_ceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df37ae3-d2c2-4ed0-b7fe-0ac145d3c9b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Megszunteti_a_kozmedia_az_ASZnak_is_problemas_ceget","timestamp":"2019. január. 28. 11:59","title":"Megszünteti a közmédia az ÁSZ-nak is problémás cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db0795a-0d0c-4b28-a249-aa0bb4c12fca","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Egy magyar akciócsoport rabolt el az országhatáron túlra délszláv „migránsokat” hét évtizede a jugoszláv–magyar hidegháborúban. Az átvert ÁVH vezetője, Péter Gábor személyesen vallatott.","shortLead":"Egy magyar akciócsoport rabolt el az országhatáron túlra délszláv „migránsokat” hét évtizede a jugoszláv–magyar...","id":"201904__jugoszlav_emberrablas_1952__titkos_haboru__hajtovadaszat__bottal_utottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db0795a-0d0c-4b28-a249-aa0bb4c12fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b14664a-b418-4b92-9fd2-83d8f4adc0a6","keywords":null,"link":"/kultura/201904__jugoszlav_emberrablas_1952__titkos_haboru__hajtovadaszat__bottal_utottek","timestamp":"2019. január. 26. 16:00","title":"A Rajk-per után nem hitték róluk, hogy Tito emberei, pedig ők tényleg azok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The Middletonz, Vavra Bence és a The Sign, a tévénézők szavazataival a yesyes jutott tovább az elődöntőbe.","shortLead":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The...","id":"20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94adba67-24c0-47c8-b93d-b3d1873f684a","keywords":null,"link":"/kultura/20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","timestamp":"2019. január. 26. 21:54","title":"A Dal 2019: Rockzenekar nyerte a második válogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. A robbantás összefügghet egy autonóm muszli térséggel kapcsolatos népszavazással.","shortLead":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta...","id":"20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3d7c7e-74db-4a80-aaba-346a85f4041c","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. január. 27. 22:06","title":"Pokolgépes merényletek a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fideszt viszont még mindig nem sikerült megtalálniuk. ","shortLead":"A Fideszt viszont még mindig nem sikerült megtalálniuk. ","id":"20190126_Az_ASZ_lecsapott_a_ketfarkuakra_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037fb093-af13-4735-881d-eeb0e6ca8e57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Az_ASZ_lecsapott_a_ketfarkuakra_is","timestamp":"2019. január. 26. 18:48","title":"Az ÁSZ lecsapott a kétfarkúakra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az emberi jogok helyzete miatt szólalt fel. ","shortLead":"Az emberi jogok helyzete miatt szólalt fel. ","id":"20190128_Macron_odamondott_Egyiptomnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e793c8f3-f9c1-4d8c-b981-0e491c1836f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Macron_odamondott_Egyiptomnak","timestamp":"2019. január. 28. 06:22","title":"Macron odamondott Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]