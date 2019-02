Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Los Angeles Lakers sportolója nemrég élesben is kipróbálta, milyen a Nike önmegkötő/önbefűzős cipőjében egy egész kosármeccset lejátszani. A nagy napról fotók is készültek.","shortLead":"A Los Angeles Lakers sportolója nemrég élesben is kipróbálta, milyen a Nike önmegkötő/önbefűzős cipőjében egy egész...","id":"20190212_nike_onmegkoto_cipo_onbefuzos_cipo_marty_mcfly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8521a69-caf2-4386-b00e-e9dbb7d2dac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_nike_onmegkoto_cipo_onbefuzos_cipo_marty_mcfly","timestamp":"2019. február. 12. 10:33","title":"Közelebbről is megmutatjuk a cipőt, amelyhez hasonlót csak Marty McFly lábán láttunk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401f6bed-67f1-40dc-8812-c5379829e236","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag a kanadai kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak rá, hogy egy cégnek segítsen elkerülni egy bírósági eljárást. ","shortLead":"Állítólag a kanadai kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak rá, hogy egy cégnek segítsen elkerülni egy bírósági...","id":"20190213_Korrupcio_gyanuja_miatt_lemondott_egy_kanadai_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=401f6bed-67f1-40dc-8812-c5379829e236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c88b24-8861-4c4f-a7f3-93945200dcb0","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Korrupcio_gyanuja_miatt_lemondott_egy_kanadai_miniszter","timestamp":"2019. február. 13. 05:00","title":"Korrupció gyanúja miatt lemondott egy kanadai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban nagy a különbség a férfiak és a nők arányában a tudományokban, de Magyarországon még az átlagosnál is sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"Az egész EU-ban nagy a különbség a férfiak és a nők arányában a tudományokban, de Magyarországon még az átlagosnál is...","id":"20190212_Vajon_melyik_europai_orszagban_van_a_legkevesebb_noi_tudos_es_mernok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b18d7-e2ed-4d3e-99e8-7434d5193c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Vajon_melyik_europai_orszagban_van_a_legkevesebb_noi_tudos_es_mernok","timestamp":"2019. február. 12. 05:15","title":"Újabb szomorú statisztika: nálunk van a legkevesebb női kutató és mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a vasárnap bejelentett kedvezmények pontos feltételei még nem ismertek, akár száz százalékban állami támogatásból juthatnak lakáshoz a három gyermeket vállaló fiatal házasok, amennyiben a 10 millió forint kamatmentes, szabad felhasználású hitelt kombinálják a csokkal – számolta ki az Otthon Centrum. Az már más kérdés, hogy mire megvásárolják a lakást, a piac benyelheti a kedvezmények bizonyos részét, hiszen nyártól áremelkedés várható a támogatásoknak köszönhető pluszkereslet miatt.","shortLead":"Bár a vasárnap bejelentett kedvezmények pontos feltételei még nem ismertek, akár száz százalékban állami támogatásból...","id":"20190213_Ingyen_lakast_matekozhatnak_ki_a_harom_gyereket_vallalo_fiatal_hazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a2f2bd-a8e1-4e92-a2e2-590c13e6d495","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190213_Ingyen_lakast_matekozhatnak_ki_a_harom_gyereket_vallalo_fiatal_hazasok","timestamp":"2019. február. 13. 08:52","title":"Ingyenlakást matekozhatnak ki a három gyereket vállaló fiatal házasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

\r

","shortLead":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

\r

","id":"20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d4f4e8-7ae2-4469-b5df-d032e984192c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","timestamp":"2019. február. 13. 16:17","title":"A debreceni Fidelitas egyetemi politizálásnak lát egy, a romák elleni sorozatgyilkosságról szóló konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező két szettben győzött az 1,96 millió euró (626,5 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"A magyar teniszező két szettben győzött az 1,96 millió euró (626,5 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás...","id":"20190213_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_marton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf67ee1-9dfa-4fba-a00d-7d8573acbb60","keywords":null,"link":"/sport/20190213_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_marton","timestamp":"2019. február. 13. 14:32","title":"Győzelemmel kezdett Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem volt határozatképes az Országgyűlés költségvetési bizottságának szerdai ülése, amelyen a gyermekek otthongondozási díjáról és a letelepedési kötvényprogramról tárgyaltak volna az ellenzéki képviselők.","shortLead":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem volt határozatképes az Országgyűlés költségvetési bizottságának...","id":"20190213_Nem_ment_el_a_Fidesz_nem_targyalhattak_a_gyermekek_otthongondozasi_dijanak_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e7a483-bd98-461b-a4d3-706c43bcbdbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nem_ment_el_a_Fidesz_nem_targyalhattak_a_gyermekek_otthongondozasi_dijanak_ugyet","timestamp":"2019. február. 13. 16:43","title":"Nem ment el a Fidesz, nem tárgyalhatták a gyermekek otthongondozási díjának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c8545-ccd8-4597-9846-4990c20ae62d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 14 ember életét vesztette kedd este egy tolongásban, amely Muhammadu Buhari nigériai elnök egy kampánygyűlésének végén alakult ki.","shortLead":"Legalább 14 ember életét vesztette kedd este egy tolongásban, amely Muhammadu Buhari nigériai elnök...","id":"20190213_Osszetapostak_a_kampanygyulesrol_tavozokat_Nigeriaban__14_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055c8545-ccd8-4597-9846-4990c20ae62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3ba351-dc4f-45b6-a25a-1c4d78b977c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Osszetapostak_a_kampanygyulesrol_tavozokat_Nigeriaban__14_halott","timestamp":"2019. február. 13. 05:20","title":"Összetaposták a kampánygyűlésről távozókat Nigériában – 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]