[{"available":true,"c_guid":"78ded71f-23a6-408a-ab21-80e5f9a52e9b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A rövidpályás gyorskorcsolyázók és felkészítőik taroltak a gálán.\r

","shortLead":"A rövidpályás gyorskorcsolyázók és felkészítőik taroltak a gálán.\r

","id":"20190214_Kozak_Danuta_es_Liu_Shaolin_Sandor_az_ev_sportoloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ded71f-23a6-408a-ab21-80e5f9a52e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf75e53-d1be-4604-9584-ed4a39b4ab13","keywords":null,"link":"/sport/20190214_Kozak_Danuta_es_Liu_Shaolin_Sandor_az_ev_sportoloja","timestamp":"2019. február. 14. 22:59","title":"Kozák Danuta és Liu Shaolin Sándor az év sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés jövő hétfőtől kezdődő kéthetes ülésével nyitja meg tavaszi ülésszakát. A képviselők idei első döntéseik között az igazságszolgáltatás tevékenységéről szóló beszámolókat hagyhatják jóvá, később pedig tárgyalni kezdhetik a vagyonkezelő alapítványok létrehozásának lehetőségét.","shortLead":"Az Országgyűlés jövő hétfőtől kezdődő kéthetes ülésével nyitja meg tavaszi ülésszakát. A képviselők idei első döntéseik...","id":"20190214_Ugy_indul_a_parlament_hogy_rogton_megbuntetnek_ket_ellenzekit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d1eeab-3fcf-4c06-b7cd-da4da963196c","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Ugy_indul_a_parlament_hogy_rogton_megbuntetnek_ket_ellenzekit","timestamp":"2019. február. 14. 16:47","title":"Úgy indul a parlament, hogy rögtön megbüntetnek két ellenzékit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec2d4d4-4a49-46db-81ac-550b175f3771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190214_Igy_meg_sosem_latta_Balazs_Palit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec2d4d4-4a49-46db-81ac-550b175f3771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228065cc-65c9-4845-9f5a-50cd6df46cb2","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Igy_meg_sosem_latta_Balazs_Palit","timestamp":"2019. február. 14. 10:19","title":"Így még sosem látta Balázs Palit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan nem telik el úgy hónap, hogy ne derülne ki valamilyen újabb szolgáltatást érintő adatszivárgás. Ezúttal a sok millió felhasználóval rendelkező 500px oldala került bajba.","shortLead":"Lassan nem telik el úgy hónap, hogy ne derülne ki valamilyen újabb szolgáltatást érintő adatszivárgás. Ezúttal a sok...","id":"20190214_adatszivargas_hackertamadas_500px_kepmegoszto_oldal_szemelyes_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4772ff72-ba03-4814-8d71-e8eff23e94b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_adatszivargas_hackertamadas_500px_kepmegoszto_oldal_szemelyes_adat","timestamp":"2019. február. 14. 11:33","title":"Sürgősen változtasson jelszót, ha fent van ezen a fotós oldalon, milliószámra szivárogtak ki az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Valentin-nap alkalmából a hét hátralévő részére minden lakossági előfizetőnél lenullázta a percdíjakat, azaz mindenki ingyen telefonálhat. Ráadásként adnak mellé 90 gigányi mobilinternetes adatforgalmat is. Ez utóbbi is ingyen van, de mindenki saját maga kapcsolhatja be magának.","shortLead":"A Vodafone Valentin-nap alkalmából a hét hátralévő részére minden lakossági előfizetőnél lenullázta a percdíjakat, azaz...","id":"20190214_valentin_nap_2019_vodafone_90_gb_mobilinternet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829bdff9-6e34-4254-9338-c7af4788bc46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_valentin_nap_2019_vodafone_90_gb_mobilinternet","timestamp":"2019. február. 14. 09:03","title":"A Vodafone-nál van? Most 4 napon át ingyen telefonálhat és kapott 90 GB ingyenes mobilnetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azért, mert édesszájú volt, a zsákmányt az interneten értékesítette. ","shortLead":"Nem azért, mert édesszájú volt, a zsákmányt az interneten értékesítette. ","id":"20190213_Sorozatban_lopta_a_mogyorokremet_az_aruhazi_tolvaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4790dc8-9e8d-4a26-a253-2f41ae2ce38a","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Sorozatban_lopta_a_mogyorokremet_az_aruhazi_tolvaj","timestamp":"2019. február. 13. 20:35","title":"Sorozatban lopta a mogyorókrémet az áruházi szarka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP szombati, EP-listát hirdető kongresszusára érkezik a szocialista EB-alelnök és csúcsjelölt Frans Timmermans, és találkozni akar a 19 éves lánnyal.\r

\r

","shortLead":"Az MSZP szombati, EP-listát hirdető kongresszusára érkezik a szocialista EB-alelnök és csúcsjelölt Frans Timmermans, és...","id":"20190215_Nagy_Blankaval_mar_az_Europai_Bizottsag_alelnoke_Frans_Timmermans_is_talalkozni_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e06940-f4ab-4259-8265-2b547a3bbcb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Nagy_Blankaval_mar_az_Europai_Bizottsag_alelnoke_Frans_Timmermans_is_talalkozni_akar","timestamp":"2019. február. 15. 15:20","title":"Nagy Blankával már az Európai Bizottság alelnöke, Frans Timmermans is találkozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec013b61-e88c-42a4-8daa-dc0f80486d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napra pontosan kétszáz éve, 1819. február 14-én született Christopher Latham Sholes amerikai újságíró, politikus, az első praktikus írógép és a ma is használatos QWERTY billentyűzetkiosztás megalkotója.","shortLead":"Napra pontosan kétszáz éve, 1819. február 14-én született Christopher Latham Sholes amerikai újságíró, politikus...","id":"20190214_irogep_feltalaloja_christopher_latham_sholes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec013b61-e88c-42a4-8daa-dc0f80486d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e90b9b6-d81a-4bf8-9d97-745d62d205e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_irogep_feltalaloja_christopher_latham_sholes","timestamp":"2019. február. 14. 19:43","title":"200 éve született az ember, akinek azt is köszönheti, amit az előbb megnyomott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]