Barbra Streisand is megszólalt Michael Jackson molesztálási ügyében: a szülőket hibáztatja

Mint korábban mi is megírtuk, James Safechuck és Wade Robson elég részletesen számolt be arról az HBO Leaving Neverland című dokumentumfilmjében, hogy a majd tíz éve elhunyt Michael Jackson hogyan molesztálta őket, amikor még kisfiúk voltak.

A pedofília-botrányról most a 76 éves Barbra Streisand is kifejtette a véleményét. Az énekesnő azt mondja, mindent elhisz a férfiaknak.

„Olyanok voltak Michael Jackson szexuális szükségletei, amilyenek, bármilyen is volt a gyermekkora, vagy bármilyen is volt a DNS-e. Beszélhetünk molesztálásról, de azok a gyerekek – ahogy azt el is mondták – örültek, hogy Neverlandben lehettek. Most mindketten házasok, gyermekeik is vannak, szóval ez nem ölte meg őket” – idézi a Blikk az énekesnő Timesnak adott interjúját.

„Sajnálom a gyerekeket. Sajnálom Michael Jacksont is. De a szülőket hibáztatom, akik megengedték a gyermekeiknek, hogy Michael Jacksonnal aludjanak. Miért volt szüksége Michaelnek ezekre a kisgyerekekre, akik pont úgy öltöztek, mint ő?” – tette fel a kérdést Streisand.