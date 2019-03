Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b4a1593-0565-42f6-8f8b-03bde37da611","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint az Európa-bajnoki selejtezőn aratott 5-1-es montenegrói sikerüket beárnyékolják a hazai szurkolók rasszista megnyilvánulásai.","shortLead":"Az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint az Európa-bajnoki selejtezőn aratott 5-1-es montenegrói...","id":"20190326_angol_montenegroi_valogatott_foci_eb_selejtezo_rasszizmus_fegyelmi_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b4a1593-0565-42f6-8f8b-03bde37da611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e0db56-073a-40d7-afad-7bc7b725e919","keywords":null,"link":"/sport/20190326_angol_montenegroi_valogatott_foci_eb_selejtezo_rasszizmus_fegyelmi_eljaras","timestamp":"2019. március. 26. 12:11","title":"Rendesen feldühítették a montenegróiak az angolokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt egy felháborodott szemtanú állítja a Borsnak. A lap úgy tudja, a férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.","shortLead":"Ezt egy felháborodott szemtanú állítja a Borsnak. A lap úgy tudja, a férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.","id":"20190326_Segitsegnyujtas_helyett_sokan_inkabb_fotoztak_az_Alleeban_lezuhant_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b8c0ef-7904-49d1-8109-59aa41abe15b","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Segitsegnyujtas_helyett_sokan_inkabb_fotoztak_az_Alleeban_lezuhant_ferfit","timestamp":"2019. március. 26. 08:48","title":"Segítségnyújtás helyett sokan inkább fotózták az Allee-ban lezuhant férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető a Morrowind című rész. ","shortLead":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető...","id":"20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2edd809-5656-4a0b-995c-36fbb0815855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","timestamp":"2019. március. 25. 19:33","title":"Siessen, csak ma ingyen tölthető a valaha készült egyik legjobb szerepjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9881a75-20a0-4b2c-86f4-c447cbe078f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak néhány gombnyomás az okostelefonon, és az apró sportkocsinak máris megemelkedik a teljesítménye.","shortLead":"Csak néhány gombnyomás az okostelefonon, és az apró sportkocsinak máris megemelkedik a teljesítménye.","id":"20190325_tobb_loero_mobilrol_egyszeruen_telefonnal_morcosithato_ez_az_uj_fiesta_st","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9881a75-20a0-4b2c-86f4-c447cbe078f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70889db-4ad3-4a42-bc57-cb7e9ac62448","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_tobb_loero_mobilrol_egyszeruen_telefonnal_morcosithato_ez_az_uj_fiesta_st","timestamp":"2019. március. 25. 13:21","title":"Több lóerő mobilról: egyszerűen, telefonnal morcosítható az új Fiesta ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"24,7 milliárd forint értékben bocsátott ki forintban jegyzett kötvényeket az NBB, magyarok és külföldiek egyaránt vehetnek belőle.","shortLead":"24,7 milliárd forint értékben bocsátott ki forintban jegyzett kötvényeket az NBB, magyarok és külföldiek egyaránt...","id":"20190325_Forintkotveny_kibocsatasaval_koszon_be_az_ide_koltozo_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64158dd7-9d96-4f44-af36-b5764724b2b3","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Forintkotveny_kibocsatasaval_koszon_be_az_ide_koltozo_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank","timestamp":"2019. március. 25. 15:57","title":"Forintkötvény kibocsátásával köszön be az ide költöző Nemzetközi Beruházási Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén kezdik a felújítást.","shortLead":"Idén kezdik a felújítást.","id":"20190326_Kiderult_milyen_lesz_az_uj_Libego_a_Normafan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b9684d-e9a1-4f55-8814-59a055079889","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Kiderult_milyen_lesz_az_uj_Libego_a_Normafan","timestamp":"2019. március. 26. 16:51","title":"Kiderült, milyen lesz az új Libegő a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei tévéztek, amikor a gyerek kisurrant otthonról.","shortLead":"A szülei tévéztek, amikor a gyerek kisurrant otthonról.","id":"20190326_gyerek_kisfiu_szokes_tatabanya_jatekbolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6917ca1d-5495-4b10-a421-7cb175fa6250","keywords":null,"link":"/elet/20190326_gyerek_kisfiu_szokes_tatabanya_jatekbolt","timestamp":"2019. március. 26. 07:50","title":"Zokniban, alsónadrágban lépett meg otthonról egy tatabányai kisfiú – játékot venni indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","shortLead":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","id":"20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2ee08-cd9b-4f49-b8dd-bcd812c88df2","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","timestamp":"2019. március. 25. 16:29","title":"Megállapodott a MÁV a szakszervezetekkel, mennyivel nőjön a vasutasok bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]