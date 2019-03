Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglódult bizonyos nemzetiségek népessége 5 év alatt, miközben a romák népszaporulatáról szóló mendemondák hamisnak bizonyultak – meredek összefüggéseket mutat be a nemrég publikált 2016-os mini népszámlálás adataiból az e heti HVG.","shortLead":"Meglódult bizonyos nemzetiségek népessége 5 év alatt, miközben a romák népszaporulatáról szóló mendemondák hamisnak...","id":"20190328_Vietnami_orosz_es_arab_nepessegrobbanas_roma_tragedia_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050764e6-c5a9-489d-a9d7-f1139f9cbfc2","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Vietnami_orosz_es_arab_nepessegrobbanas_roma_tragedia_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 28. 11:55","title":"Vietnami, orosz és arab népességrobbanás, roma tragédia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ab2b1f-fc61-4535-aa81-cbbfe4fafd76","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színésznő 90. születésnapján avatták fel az emléktábláját a Bem rakparton.","shortLead":"A színésznő 90. születésnapján avatták fel az emléktábláját a Bem rakparton.","id":"20190328_Psota_Iren_emlektablat_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ab2b1f-fc61-4535-aa81-cbbfe4fafd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a073e3-4fba-4138-a0f1-e6917177ccef","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_Psota_Iren_emlektablat_kapott","timestamp":"2019. március. 28. 15:29","title":"Psota Irén emléktáblát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","shortLead":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","id":"20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3007e157-3740-45e9-9c1e-7aa7d05bdddb","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","timestamp":"2019. március. 28. 09:38","title":"12 milliárdért sózza fel az utakat Mészáros Lőrinc köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sem a nő, sem pedig orvosai nem jöttek rá, hogy két méhe van. ","shortLead":"Sem a nő, sem pedig orvosai nem jöttek rá, hogy két méhe van. ","id":"20190327_Fia_szuletese_utan_egy_honappal_ikreknek_adott_eletet_egy_bangladesi_asszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8452936c-ba9e-4568-b588-4bde80d88a1a","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Fia_szuletese_utan_egy_honappal_ikreknek_adott_eletet_egy_bangladesi_asszony","timestamp":"2019. március. 27. 18:23","title":"Fia születése után egy hónappal ikreknek adott életet egy bangladesi asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világon elsőként az Egyesült Államokban végezték el a műtétet, mindkét beteg jól van. ","shortLead":"A világon elsőként az Egyesült Államokban végezték el a műtétet, mindkét beteg jól van. ","id":"20190328_HIVpozitiv_donortol_kapott_veset_egy_HIVfertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4612cb30-8d21-4be3-8572-3a49858349b1","keywords":null,"link":"/elet/20190328_HIVpozitiv_donortol_kapott_veset_egy_HIVfertozott","timestamp":"2019. március. 28. 21:58","title":"HIV-pozitív donortól kapott vesét egy HIV-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ec924c-c945-4fea-865e-119af1d7e100","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, egyszerűbb vízbe fojtani az elektromos autókat, mint napokig locsolni őket. A kocsinak meg már mindegy. ","shortLead":"Úgy tűnik, egyszerűbb vízbe fojtani az elektromos autókat, mint napokig locsolni őket. A kocsinak meg már mindegy. ","id":"20190328_elektromos_auto_tuzeset_bmw_i8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ec924c-c945-4fea-865e-119af1d7e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47e4f00-54f0-48c6-ba7d-d22431fbb746","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_elektromos_auto_tuzeset_bmw_i8","timestamp":"2019. március. 28. 09:12","title":"Miért raknak hatalmas víztartályba egy kigyulladt elektromos autót? – Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b48bce2-a921-40a1-ad24-c7e4aa8c7b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy a Xiaomi is készít összehajtható telefont. A legutóbb kikerült videó megerősíti, milyen lehet a készülék. Annyit előre elárulunk: nagyon másmilyen, mint a Samsung- és Huawei-összehajthatók.","shortLead":"Nem titok, hogy a Xiaomi is készít összehajtható telefont. A legutóbb kikerült videó megerősíti, milyen lehet...","id":"20190329_xiaomi_osszehajthato_telefonja_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b48bce2-a921-40a1-ad24-c7e4aa8c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8026960-484d-4733-a93b-8eec0a5d8d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_xiaomi_osszehajthato_telefonja_video","timestamp":"2019. március. 29. 15:03","title":"Videó: egyre biztosabb, hogy ilyen lesz a Xiaomi összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","shortLead":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","id":"20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bb7d4b-0256-4803-b96d-9595b8052f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","timestamp":"2019. március. 28. 18:04","title":"Életet mentett egy kamu segélykérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]