[{"available":true,"c_guid":"4f38f289-1580-4d32-9cf1-fb2764497e91","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Keressük Európát monodrámáját április 10-én, Budapesten előadó Bernard-Henri Lévy a magyar miniszterelnöknek személyesen is elmondhatja, miért van szerinte ma Magyarországon \"demokratúra\".","shortLead":"A Keressük Európát monodrámáját április 10-én, Budapesten előadó Bernard-Henri Lévy a magyar miniszterelnöknek...","id":"20190403_Francia_sztarkritikusat_hivta_meg_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f38f289-1580-4d32-9cf1-fb2764497e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770959ca-16c5-426a-bcfc-34b646f3ca33","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Francia_sztarkritikusat_hivta_meg_Orban_Viktor","timestamp":"2019. április. 03. 12:05","title":"Francia sztárkritikusát hívta meg Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabálytalanságokat találtak a problémás ügyek kezelésénél, az informatikai biztonság terén, de a pénzmosás elleni szabályok betartásánál is.","shortLead":"Szabálytalanságokat találtak a problémás ügyek kezelésénél, az informatikai biztonság terén, de a pénzmosás elleni...","id":"20190403_Tobb_tizmillio_forintra_buntette_meg_az_OTPt_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fcf19c-1921-46e6-b42c-2cfca7894aa6","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Tobb_tizmillio_forintra_buntette_meg_az_OTPt_az_MNB","timestamp":"2019. április. 03. 09:45","title":"Több tízmillió forintra büntette meg az OTP-t az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung vicces videói.","shortLead":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung...","id":"20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8276acfa-35fe-4986-a5ea-51e6c05c7b10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","timestamp":"2019. április. 03. 10:33","title":"A Samsung üzeni: ez az oka, ha rendetlenkedik a PC-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A következő hetek nagy feladványa az lesz, hogy miként próbálja meg támadni a Fidesz Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltet úgy, hogy közben neki is bőven van takargatnivalója a parkolási ügyben. Sok csavar van a történetben, a cikkben felbukkan egy érdekes szereplő is.","shortLead":"A következő hetek nagy feladványa az lesz, hogy miként próbálja meg támadni a Fidesz Karácsony Gergely...","id":"20190404_zuglo_parkolas_karacsony_gergely_fidesz_penzszivattyu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad1fdfb-e796-4159-b0e1-fc4e21cb744d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_zuglo_parkolas_karacsony_gergely_fidesz_penzszivattyu","timestamp":"2019. április. 04. 06:30","title":"A Fidesz magát is meglőheti, ha elméri a Karácsony Gergely elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindezt egy sárvári gazdafórumon adta elő Győrffy Balázs kamarai elnök. A térség fideszes országgyűlési képviselője annyit tett hozzá, hogy mi magunk akarunk dönteni a saját sorsunkról.\r

\r

","shortLead":"Mindezt egy sárvári gazdafórumon adta elő Győrffy Balázs kamarai elnök. A térség fideszes országgyűlési képviselője...","id":"20190403_Agrarkamara_Nem_az_aszaly_vagy_a_klimavaltozas_a_mezogazdasagunk_legnagyobb_kihivasa_hanem_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c30ad0-d2a9-4a93-aa57-28625127ce52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Agrarkamara_Nem_az_aszaly_vagy_a_klimavaltozas_a_mezogazdasagunk_legnagyobb_kihivasa_hanem_az_EU","timestamp":"2019. április. 03. 21:05","title":"Agrárkamara: Nem az aszály vagy a klímaváltozás a mezőgazdaságunk legnagyobb kihívása, hanem az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén is meghirdetik az Álljon meg egy novellára! című pályázatot. Ha elég ügyes, akkor az ön szerzeménye is ott viríthat majd valamelyik busz- vagy villamosmegálló Citylight-dobozán. ","shortLead":"Idén is meghirdetik az Álljon meg egy novellára! című pályázatot. Ha elég ügyes, akkor az ön szerzeménye is ott...","id":"20190404_Ne_a_fioknak_irjon_adjon_inkabb_novellat_a_buszmegalloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ee7855-2e36-43a5-a43f-9d5af9c90613","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ne_a_fioknak_irjon_adjon_inkabb_novellat_a_buszmegalloknak","timestamp":"2019. április. 04. 11:52","title":"Ne a fióknak írjon, adjon inkább novellát a buszmegállóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48279b21-dc9b-4c81-8c33-76e9d1dc9d61","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Amszterdamban mutatta be új járműválasztékát a Ford: 16 elektromos járművet, amelyek közül nyolc még az idén piacra kerül Európában. A Ford Hybrid gyűjtőnév alatt szereplő autók között többek között kisméretű családi autók, SUV-modellek, valamint személy- és áruszállító haszonjárművek találhatóak. Az amerikai gyártó azt ígéri, az új modelleket elérhető áron forgalmazzák majd.","shortLead":"Amszterdamban mutatta be új járműválasztékát a Ford: 16 elektromos járművet, amelyek közül nyolc még az idén piacra...","id":"20190402_A_Ford_az_elektromos_jovoben_hisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48279b21-dc9b-4c81-8c33-76e9d1dc9d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b5a4c4-3991-4a96-8ad2-a7a57bcb435b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_A_Ford_az_elektromos_jovoben_hisz","timestamp":"2019. április. 02. 17:29","title":"A Ford az elektromos jövőben hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába az írásban lezárt bértárgyalás, a szakszervezet újabb követeléssel állt elő.","shortLead":"Hiába az írásban lezárt bértárgyalás, a szakszervezet újabb követeléssel állt elő.","id":"20190402_Tovabbra_sincs_megegyezes_a_Metroban_a_berekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f97e4f-f9d2-4b93-b4be-b5f07fe83c6e","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Tovabbra_sincs_megegyezes_a_Metroban_a_berekrol","timestamp":"2019. április. 02. 17:45","title":"Továbbra sincs megegyezés a Metróban a bérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]