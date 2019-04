A Platon Karataev idén ősszel adja ki második, Atoms című nagylemezét. Erről az első single az Ocean c. dal, melyhez klip is készült Dobos Emőke rendezésében és ifj. Vidnyánszky Attila szereplésével.

„A dal maga egyfajta ürességet tükröz, az otthagyottságról és a lebegésről szól, egy szorongást old fel, mely az eddigi értékek megkérdőjelezéséből fakad. Egy birkózás a transzcendenssel” – mondta az új klippel kapcsolatban Balla Gergely, a Platon Karataev egyik alapítója.

A klip főszereplője ifj. Vidnyánszky Attila, a Vígszínház színésze: „Jómagam színházzal foglalkozom. Próbák, esték, szavak, pillanatok: minden játék a kiszámíthatatlanról szól, egy kézzel meg nem fogható tudást, egy megtervezhetetlen állapotot kergetünk. Ezzel szemben számomra a zene készen van, hallom, érzem, értem. Nagyon megtisztelő, felkavaró élmény volt a találkozás a Platon Karataev csapattal, mivel nem ismertük egymást, viszont egymást hallgatva, nézve, pontosan tudtuk, hogy ugyanazt keressük. Szavak, találkozók nélkül a zene eljátszotta helyettünk mindazt, amit sem színházban, sem máshol nem lehet. Láthatatlanul megismertük egymást. A Platon Karataev gondolatisága egyben zeneisége igazi kapaszkodó nekem huszonévesként.”

A klipről a rendező, Dobos Emőke is elmesélte gondolatait: „Egy karmester munkája és szerepe borzasztóan összetett. Ő az, aki leginkább ismer, átlát, ért egy adott művet, ő határozza meg, hogy a közönség számára hogyan szólaltatja meg azt a zenekar által. Az arcán és mozdulatain minden gondolat megjelenik, de egy előadás alatt ez mind szinte láthatatlan. A közönség csak a hátát látja, a zenészek pedig csak jelzésekre, beintésekre figyelnek, nem magára a személyére. Tehát egy karmester egyfajta láthatatlan főszereplő. Érdekesnek találtam, hogy ez párhuzamba állítható Isten szerepével is. Mivel a dal központi témája az Isten-kapcsolatról szól, szerettem volna ezt a karmester ötlettel illusztrálni. Illetve továbbgondolva, ha Isten egy karmester, akkor mit vezényel ő ebben a klipben? Mindent? Semmit? Vagy magát a számot? Ha igen, akkor mit jelent ez? Azt a bizonytalanságot, amit a dalszöveg is sugall, szerettem volna képileg is feszegetni. Hol van ez a karmester valójában? Mindenhol vagy sehol? Kinek fordít hátat a klip végén és hova megy? Nincs közönsége vagy ő nincs a világban?”

A Platon Karataev 2016-ban alakult Budapesten. 2017-ben adták ki első, For Her c. nagylemezüket, mely Spotify-on külföldön az egyik leghallgatottabb magyar zenekarrá emelte őket. Az idén Fonogram-díjra is jelölt együttes ősszel adja ki második, Atoms című nagylemezét.

Április 21-én Berlinben lépnek fel, majd május 4-én az A38 Hajón a Hello Hurricane társaságában, ezt követően pedig a Liverpool Sound City-n koncerteznek, melyet több brit dátum is követ majd. A fesztiválszezonban többek között zenélnek a Szigeten, VOLT-on, Bánkitón, Kolorádón, Művészetek Völgyén, Ördögkatlanon és a Campuson is, majd ősszel a további showcase fesztivál fellépések mellett egy nagy németországi turné következik.