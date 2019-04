Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnában az elnökválasztás második fordulóját tartják meg, míg a balkáni országban az első kört rendezik meg.","shortLead":"Ukrajnában az elnökválasztás második fordulóját tartják meg, míg a balkáni országban az első kört rendezik meg.","id":"20190421_Elnokvalasztas_Ukrajnaban_es_EszakMacedoniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf347a2-4813-449d-aba6-e67307b1d964","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Elnokvalasztas_Ukrajnaban_es_EszakMacedoniaban","timestamp":"2019. április. 21. 08:37","title":"Elnökválasztás Ukrajnában és Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kurultáj szervezőinek és az MMA-elnök együtteseinek is jut állami pénz.



","shortLead":"A Kurultáj szervezőinek és az MMA-elnök együtteseinek is jut állami pénz.



","id":"20190419_A_torteneszektol_biralatot_az_allamtol_350_millio_forintot_kapnak_a_Turankutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cfb174-7a25-4a61-88ea-dcde1cbb1bbb","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_A_torteneszektol_biralatot_az_allamtol_350_millio_forintot_kapnak_a_Turankutatok","timestamp":"2019. április. 19. 14:09","title":"A történészektől bírálatot, az államtól 350 millió forintot kapnak a Turán-kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok szerint mintegy harmincezren, a szervezők szerint legalább százezren vettek részt az Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tüntető sárgamellényesek szombati párizsi demonstrációján. A tüntetés ismét erőszakba torkollott.","shortLead":"A hatóságok szerint mintegy harmincezren, a szervezők szerint legalább százezren vettek részt az Emmanuel Macron...","id":"20190420_Megint_sokan_voltak_a_sargamellenyesek_es_ismet_elszabadult_az_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0d2bd6-151e-4656-9bd5-3f5f0a04801d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Megint_sokan_voltak_a_sargamellenyesek_es_ismet_elszabadult_az_eroszak","timestamp":"2019. április. 20. 21:45","title":"Megint sokan voltak a sárgamellényesek és ismét elszabadult az erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407a47e9-e743-4d41-94c5-0a83f8b911f7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán listát állító pártok hárommillió forintért juthatnak hozzá a választók név- és lakcímadataihoz a közvetlen kampány érdekében.","shortLead":"Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán listát állító pártok hárommillió forintért juthatnak hozzá...","id":"20190420_Harommilliot_kell_fizetnie_a_partoknak_az_adatainkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407a47e9-e743-4d41-94c5-0a83f8b911f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ea9e14-841b-4d4c-8f3f-775a1e5c0218","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Harommilliot_kell_fizetnie_a_partoknak_az_adatainkert","timestamp":"2019. április. 20. 14:20","title":"Hárommilliót kell fizetnie a pártoknak az adatainkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81eddeb5-2084-4ec4-bbfd-2f6e4d3858f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Népszavazás kezdődött szombaton Egyiptomban az elnök jogköreit bővítő és hivatali idejét meghosszabbító alkotmánymódosításról, amely alapján 2030-ig maradhatna a hatalomban Abdel-Fattáh esz-Szíszi.","shortLead":"Népszavazás kezdődött szombaton Egyiptomban az elnök jogköreit bővítő és hivatali idejét meghosszabbító...","id":"20190420_Az_elnoki_hatalomrol_szavaz_ma_Egyiptom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81eddeb5-2084-4ec4-bbfd-2f6e4d3858f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48870b35-f040-4c1f-a4d1-48ce9206a70d","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Az_elnoki_hatalomrol_szavaz_ma_Egyiptom","timestamp":"2019. április. 20. 11:20","title":"Az elnöki hatalomról szavaz ma Egyiptom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Halált okozó testi sértés miatt indul eljárás.","shortLead":"Halált okozó testi sértés miatt indul eljárás.","id":"20190420_Halalos_verekedes_Veszpremben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06395fda-e228-4652-af21-f20adb2f3fbd","keywords":null,"link":"/elet/20190420_Halalos_verekedes_Veszpremben","timestamp":"2019. április. 20. 10:35","title":"Halálos verekedés Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Telitalálatos szelvényre bukkantak az ötös lottó 16. heti számsorsolásán, a nyertes 4,171 milliárd forinttal gazdagodott - közölte a Szerencsejáték Zrt. szombaton.","shortLead":"Telitalálatos szelvényre bukkantak az ötös lottó 16. heti számsorsolásán, a nyertes 4,171 milliárd forinttal...","id":"20190420_Elvittek_a_tobb_mint_negymilliardos_lottonyeremenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa138fa-2100-442e-b11a-1810b3cb8e34","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Elvittek_a_tobb_mint_negymilliardos_lottonyeremenyt","timestamp":"2019. április. 20. 19:57","title":"Elvitték a több mint négymilliárdos lottónyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b491e0a-36d1-4534-9baa-1e15a2856d22","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"A HVG körképéből kiderült az is, hogy azoknak az íróknak a többsége, akik viszont fontosnak tartják jelenlétüket a neten, honlapjaikról átköltöztek a Facebookra.","shortLead":"A HVG körképéből kiderült az is, hogy azoknak az íróknak a többsége, akik viszont fontosnak tartják jelenlétüket...","id":"201916__iroi_honlapok__szimpla_dizajn__porosodo_portalok__rajongok_kernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b491e0a-36d1-4534-9baa-1e15a2856d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2055bbfc-0028-4b40-8e19-f39c23a800f1","keywords":null,"link":"/kultura/201916__iroi_honlapok__szimpla_dizajn__porosodo_portalok__rajongok_kernek","timestamp":"2019. április. 20. 20:00","title":"A magyar írók harmada online egyáltalán nem kommunikál a rajongókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]