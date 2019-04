Felújítják a Beverly Hills 90210 sikersorozatot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26e34793-f740-4ae5-9eb1-9140148f0411","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A végeredmény így is csak döntetlen lett. ","shortLead":"A végeredmény így is csak döntetlen lett. ","id":"20190428_mls_nemeth_krisztian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e34793-f740-4ae5-9eb1-9140148f0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55163b6-bbce-4877-8587-1dbbbfdf3a91","keywords":null,"link":"/sport/20190428_mls_nemeth_krisztian","timestamp":"2019. április. 28. 14:05","title":"Kettőt lőtt volt csapatának Németh Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torlódásra kell számítani Budapest felé","shortLead":"Torlódásra kell számítani Budapest felé","id":"20190428_Lezartak_az_M2es_utat_Kosdnal_baleset_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc9b06c-b437-494d-866c-cf9d8c12c786","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Lezartak_az_M2es_utat_Kosdnal_baleset_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 16:12","title":"Lezárták az M2-es utat Kosdnál baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"","category":"elet","description":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","shortLead":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","id":"20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b79efc-98f6-4d0c-88ce-31b18b339de4","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","timestamp":"2019. április. 28. 17:30","title":"Elindult a Rogán Cecília-féle szépségverseny előválogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a","c_author":"","category":"vilag","description":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","shortLead":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","id":"20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea01eb8-a85c-4b9d-bd6d-c3ebf2103cdc","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","timestamp":"2019. április. 28. 21:05","title":"Nyerhetnek a szocialisták a spanyol választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc607764-f209-49a6-b8ba-1639b3220b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megy a közúti \"racing\".","shortLead":"Megy a közúti \"racing\".","id":"20190428_autos_video_elozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc607764-f209-49a6-b8ba-1639b3220b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8462003d-c9ae-413c-86dd-16c96b82b94d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_autos_video_elozes","timestamp":"2019. április. 28. 11:22","title":"Életveszélyes autós a 8-as úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalkozást a magyar kormány is támogatja.","shortLead":"A vállalkozást a magyar kormány is támogatja.","id":"20190429_Norvegok_kepeznek_pilotakat_Hevizen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b28ddb-e480-4f71-8961-d12c0f4a7509","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Norvegok_kepeznek_pilotakat_Hevizen","timestamp":"2019. április. 29. 10:43","title":"Norvégok képeznek pilótákat Hévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c576c7-477c-4029-a4a2-719c669d37af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes valaha készült legnagyobb SUV modellje így mutat alapáras, pontosabban jelentősen alapár alatti kivitelben. ","shortLead":"A Mercedes valaha készült legnagyobb SUV modellje így mutat alapáras, pontosabban jelentősen alapár alatti kivitelben. ","id":"20190429_magyar_virtus_7_uleses_luxus_divatterepjaro_fapados_kivitelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c576c7-477c-4029-a4a2-719c669d37af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0203f8-5956-4848-95fc-8e1998a5143d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_magyar_virtus_7_uleses_luxus_divatterepjaro_fapados_kivitelben","timestamp":"2019. április. 29. 11:21","title":"Magyar virtus: 7 üléses luxus-divatterepjáró fapados kivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium (LIGO) és az olaszországi Virgo detektor egy héttel az után, hogy a két továbbfejlesztett és megújított detektor április elsején megkezdte működését. A gravitációshullám-források a tudósok szerint összeolvadó feketelyuk-párok lehetnek.","shortLead":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium...","id":"20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fca3e7-1aa3-445f-80a1-08709ac67b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 27. 18:03","title":"2x2 fekete lyukat rejthetnek a most felfedezett gravitációs hullámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]