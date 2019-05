Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintegy 350 ezer tonna szennyezett olaj van még mindig Ukrajnában. ","shortLead":"Mintegy 350 ezer tonna szennyezett olaj van még mindig Ukrajnában. ","id":"20190514_Meg_tobb_honapig_szennyezett_olaj_johet_Magyarorszagra_Ukrajnabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0692d5-5023-4860-aeb8-3eb5c1df776f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_Meg_tobb_honapig_szennyezett_olaj_johet_Magyarorszagra_Ukrajnabol","timestamp":"2019. május. 14. 19:48","title":"Még több hónapig jöhet szennyezett olaj Magyarországra Ukrajnából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7e39f5-33a2-454c-93d6-fe6853788918","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy garázsban találták meg azt a Ferrarit, amivel egy tesztvezetés alkalmával lógott meg valaki Németországban.","shortLead":"Egy garázsban találták meg azt a Ferrarit, amivel egy tesztvezetés alkalmával lógott meg valaki Németországban.","id":"20190515_Meglogott_a_tesztvezetesen_a_Ferrarival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7e39f5-33a2-454c-93d6-fe6853788918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996fd03a-afe5-4be4-b82c-e6ffbd20b33b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_Meglogott_a_tesztvezetesen_a_Ferrarival","timestamp":"2019. május. 15. 15:37","title":"Meglógott a tesztvezetésen a Ferrarival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak két nap maradt a szavazóköri pártdelegáltak jelölésére. Eddig nagyon kevés a delegált.\r

","shortLead":"Már csak két nap maradt a szavazóköri pártdelegáltak jelölésére. Eddig nagyon kevés a delegált.\r

","id":"20190515_Ujabb_EPvalasztasi_hataridok_kozelednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c6cab2-6ce8-442a-b3f8-2e5793be1a65","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Ujabb_EPvalasztasi_hataridok_kozelednek","timestamp":"2019. május. 15. 09:32","title":"Eddig nagyon kevesen jelentkeztek a választásra szavazóköri delegáltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7e9f81-d95d-4d1a-a748-2ad94db12e85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alabama államban. A törvény értelmében a művi abortuszt végrehajtó orvost 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. ","shortLead":"Alabama államban. A törvény értelmében a művi abortuszt végrehajtó orvost 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. ","id":"20190516_egyesult_allamok_abortusztorveny_alabama_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec7e9f81-d95d-4d1a-a748-2ad94db12e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36987d3b-caee-4b52-af96-e2329facff0c","keywords":null,"link":"/elet/20190516_egyesult_allamok_abortusztorveny_alabama_allam","timestamp":"2019. május. 16. 06:33","title":"Aláírták az Egyesült Államok eddigi legszigorúbb abortusztörvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14751887-6025-467d-bcac-53b59b97740c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elszegényedett, mert pénzéhes menedzserei az utolsó bőrt is lehúzzák róla – állítja Tóth Andi. Volt, hogy se munkája, se pénze nem volt, az albérletét sem tudta fizetni.","shortLead":"Elszegényedett, mert pénzéhes menedzserei az utolsó bőrt is lehúzzák róla – állítja Tóth Andi. Volt, hogy se munkája...","id":"20190515_Az_XFaktor_gyoztes_Toth_Andi_nem_tudja_eltartani_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14751887-6025-467d-bcac-53b59b97740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd80daf5-06ae-4377-9e7a-6aa6a7fbeea8","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Az_XFaktor_gyoztes_Toth_Andi_nem_tudja_eltartani_magat","timestamp":"2019. május. 15. 10:24","title":"Az X-Faktor győztes Tóth Andi nem tudja eltartani magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban az örökítőanyag-hordozó, akkor különösen halálos lehet a betegség – állapította meg Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatócsoportja. ","shortLead":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban...","id":"20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57f1f44-7fbb-4259-8336-7019318ee307","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","timestamp":"2019. május. 16. 10:03","title":"Kiderült, mitől lehet agresszívabb a prosztatarák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal a néppárti bölcsek tanácsát kosarazta ki Orbán Viktor: a három veterán néppárti politikus találkozni akart a miniszterelnökkel az EP-választások előtt, de a Népszava értesülései szerint erre nem lesz mód.\r

","shortLead":"Ezúttal a néppárti bölcsek tanácsát kosarazta ki Orbán Viktor: a három veterán néppárti politikus találkozni akart...","id":"20190515_europai_neppart_bolcsek_tanacsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15227e71-ab9c-4c60-888e-8baf32be6534","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_europai_neppart_bolcsek_tanacsa","timestamp":"2019. május. 15. 07:27","title":"Orbánék nem hajlandók fogadni a néppárti három bölcset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből ingyenes és fizetős változatot is kínálnak a felhasználóknak. Mostantól elérhető a YouTube Premium is.","shortLead":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből...","id":"20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde101e9-5e14-4ba8-bc27-e501779ac2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","timestamp":"2019. május. 14. 19:00","title":"Magyarországra is megjött a felturbózott YouTube, benne sok vágyott extrával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]