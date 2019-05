Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKP állítja: hiába várt az önkormányzatra.","shortLead":"Az MKKP állítja: hiába várt az önkormányzatra.","id":"20190518_Szentendrenel_kezdett_el_katyuzni_a_Ketfarku_Kutya_Part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1164829-03bc-4abf-9320-b4d711f4696c","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Szentendrenel_kezdett_el_katyuzni_a_Ketfarku_Kutya_Part","timestamp":"2019. május. 18. 19:38","title":"Szentendrénél kezdett el kátyúzni a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő vette át a pénzt az egyik bűncselekménynél.","shortLead":"Ő vette át a pénzt az egyik bűncselekménynél.","id":"20190519_Unokazos_csalas_egy_16_eves_kali_lany_is_lebukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d120baa-2083-4e51-9e84-b7f2333c1c78","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Unokazos_csalas_egy_16_eves_kali_lany_is_lebukott","timestamp":"2019. május. 19. 12:44","title":"Unokázós csalás: egy 16 éves, káli lány is lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668a2de9-ec82-4a9f-b883-b62921e2fcaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz hatóságok által körözött német és angol autók alkatrészeit találták meg a rendőrök egy bolgár rendszámú autóban.","shortLead":"Az olasz hatóságok által körözött német és angol autók alkatrészeit találták meg a rendőrök egy bolgár rendszámú...","id":"20190518_kiszombor_lopott_alkatresz_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668a2de9-ec82-4a9f-b883-b62921e2fcaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4144e948-3b2f-4b78-b24c-67c14e413ab8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_kiszombor_lopott_alkatresz_auto","timestamp":"2019. május. 18. 07:38","title":"Lopott Range Rover és Mercedes alkatrészekkel volt kibélelve egy furgon Kiszombornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy törölték, de az is lehet, hogy az oldalt csak felfüggesztette a közösségi oldal. ","shortLead":"Elképzelhető, hogy törölték, de az is lehet, hogy az oldalt csak felfüggesztette a közösségi oldal. ","id":"20190517_toroczkai_laszlo_facebook_oldal_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d8f75d-85b2-4fde-b07f-61255ad20a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_toroczkai_laszlo_facebook_oldal_torlese","timestamp":"2019. május. 17. 22:08","title":"Eltűnt a Facebookról Toroczkai László oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d30659-4876-42b7-a1bc-26478f4143bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már eldöntött kérdés, hogy Törökország Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert vásárol Oroszországtól - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök, azt is jelezve, hogy Ankara és Moszkva a jövőben közösen fog gyártani Sz-500-as rakétarendszereket.","shortLead":"Már eldöntött kérdés, hogy Törökország Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert vásárol Oroszországtól - jelentette ki...","id":"20190519_Az_oroszok_mar_a_NATOban_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d30659-4876-42b7-a1bc-26478f4143bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e856a5-ce09-43a3-9908-1e54d5028ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_Az_oroszok_mar_a_NATOban_vannak","timestamp":"2019. május. 19. 07:19","title":"Az oroszok már a NATO-ban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfdd13f1-24b7-4a1d-b6a5-f79881db4a78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Norbert Hofer mégsem jön Budapestre, miután épp egy politikai válságot kell megoldani Ausztriában.","shortLead":"Norbert Hofer mégsem jön Budapestre, miután épp egy politikai válságot kell megoldani Ausztriában.","id":"20190518_Ugy_volt_hogy_Orban_Viktornak_osztrak_latogatoja_lesz_hetfon_de_kozbeszolt_a_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfdd13f1-24b7-4a1d-b6a5-f79881db4a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8113d89c-3361-4de8-94ac-991a20262215","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Ugy_volt_hogy_Orban_Viktornak_osztrak_latogatoja_lesz_hetfon_de_kozbeszolt_a_botrany","timestamp":"2019. május. 18. 14:14","title":"Úgy volt, hogy Orbán Viktornak osztrák látogatója lesz hétfőn, de közbeszólt a botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","shortLead":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","id":"20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d00c6f-56be-493b-866f-841366af7ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. május. 18. 20:32","title":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d500012-a587-496f-b5ba-9c11dfd27ba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált a SanDisk új, 1 TB-os microSD-kártyája, amin nagyon sok minden elfér. Igaz, meg is kérik az árát. ","shortLead":"Elérhetővé vált a SanDisk új, 1 TB-os microSD-kártyája, amin nagyon sok minden elfér. Igaz, meg is kérik az árát. ","id":"20190518_microsd_kartya_1tb_ar_vasarlas_sandisk_western_digital_micron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d500012-a587-496f-b5ba-9c11dfd27ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1c01e4-e789-4dda-8780-1e53afa1afbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_microsd_kartya_1tb_ar_vasarlas_sandisk_western_digital_micron","timestamp":"2019. május. 18. 20:03","title":"Ez a memóriakártya akkora, mint a körme, mégis 1024 gigányi adat fér rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]